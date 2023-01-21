https://ria.ru/20230121/avariya-1846467624.html
В Благовещенске несколько жилых домов остались без воды из-за аварии
В Благовещенске несколько жилых домов остались без воды из-за аварии - РИА Новости, 21.01.2023
В Благовещенске несколько жилых домов остались без воды из-за аварии
Коммунальная авария в Благовещенске в Приамурье оставила без водоснабжения 4 жилых дома, детский сад и несколько частных домов, сообщает прокуратура... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T15:41
2023-01-21T15:41
2023-01-21T15:41
происшествия
амурская область
благовещенск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595337733_3:0:2538:1426_1920x0_80_0_0_3b58cea98c25622f8fec135bf153c0de.jpg
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 янв – РИА Новости. Коммунальная авария в Благовещенске в Приамурье оставила без водоснабжения 4 жилых дома, детский сад и несколько частных домов, сообщает прокуратура Благовещенска. "Прокуратура Благовещенска проводит проверку по факту коммунальной аварии, оставившей без водоснабжения несколько жилых домов и детский сад", - говорится в сообщении. Установлено, что 16 января в районе пересечения улиц Фрунзе и Лазо произошел порыв водопровода. Без водоснабжения остались четыре многоквартирных дома, детский сад и несколько частных домов. Ремонт осложняется из-за низких температур наружного воздуха. Прокуратурой города проводится проверка своевременности выполнения ремонтных работ, исполнения обязанности в части организации подвоза воды для граждан. Тем временем, в Приамурье установились аномальные морозы. "До 25 января на территории Амурской области сохранится аномально холодная погода. Сильные морозы с минимальной температурой на севере области минус 46 градусов и ниже, по центральным и южным районам минус 38 градусов и ниже", – сообщили в Амурском гидрометцентре.
https://ria.ru/20230115/morozy-1844953907.html
амурская область
благовещенск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595337733_420:0:2321:1426_1920x0_80_0_0_5f83dd8e9e51b00c7a5a5a9c077aab96.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область, благовещенск
Происшествия, Амурская область, Благовещенск
В Благовещенске несколько жилых домов остались без воды из-за аварии
Коммунальная авария в Благовещенске оставила без воды несколько жилых домов и детсад
БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 янв – РИА Новости. Коммунальная авария в Благовещенске в Приамурье оставила без водоснабжения 4 жилых дома, детский сад и несколько частных домов, сообщает прокуратура Благовещенска.
"Прокуратура Благовещенска проводит проверку по факту коммунальной аварии, оставившей без водоснабжения несколько жилых домов и детский сад", - говорится в сообщении.
Установлено, что 16 января в районе пересечения улиц Фрунзе
и Лазо произошел порыв водопровода. Без водоснабжения остались четыре многоквартирных дома, детский сад и несколько частных домов. Ремонт осложняется из-за низких температур наружного воздуха.
Прокуратурой города проводится проверка своевременности выполнения ремонтных работ, исполнения обязанности в части организации подвоза воды для граждан.
Тем временем, в Приамурье установились аномальные морозы.
"До 25 января на территории Амурской области
сохранится аномально холодная погода. Сильные морозы с минимальной температурой на севере области минус 46 градусов и ниже, по центральным и южным районам минус 38 градусов и ниже", – сообщили в Амурском гидрометцентре.