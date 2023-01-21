https://ria.ru/20230121/avariya-1846467624.html

В Благовещенске несколько жилых домов остались без воды из-за аварии

В Благовещенске несколько жилых домов остались без воды из-за аварии - РИА Новости, 21.01.2023

В Благовещенске несколько жилых домов остались без воды из-за аварии

Коммунальная авария в Благовещенске в Приамурье оставила без водоснабжения 4 жилых дома, детский сад и несколько частных домов, сообщает прокуратура... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T15:41

2023-01-21T15:41

2023-01-21T15:41

происшествия

амурская область

благовещенск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1f/1595337733_3:0:2538:1426_1920x0_80_0_0_3b58cea98c25622f8fec135bf153c0de.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 янв – РИА Новости. Коммунальная авария в Благовещенске в Приамурье оставила без водоснабжения 4 жилых дома, детский сад и несколько частных домов, сообщает прокуратура Благовещенска. "Прокуратура Благовещенска проводит проверку по факту коммунальной аварии, оставившей без водоснабжения несколько жилых домов и детский сад", - говорится в сообщении. Установлено, что 16 января в районе пересечения улиц Фрунзе и Лазо произошел порыв водопровода. Без водоснабжения остались четыре многоквартирных дома, детский сад и несколько частных домов. Ремонт осложняется из-за низких температур наружного воздуха. Прокуратурой города проводится проверка своевременности выполнения ремонтных работ, исполнения обязанности в части организации подвоза воды для граждан. Тем временем, в Приамурье установились аномальные морозы. "До 25 января на территории Амурской области сохранится аномально холодная погода. Сильные морозы с минимальной температурой на севере области минус 46 градусов и ниже, по центральным и южным районам минус 38 градусов и ниже", – сообщили в Амурском гидрометцентре.

https://ria.ru/20230115/morozy-1844953907.html

амурская область

благовещенск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, амурская область, благовещенск