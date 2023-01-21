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В Благовещенске несколько жилых домов остались без воды из-за аварии - РИА Новости, 21.01.2023
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В Благовещенске несколько жилых домов остались без воды из-за аварии
В Благовещенске несколько жилых домов остались без воды из-за аварии - РИА Новости, 21.01.2023
В Благовещенске несколько жилых домов остались без воды из-за аварии
Коммунальная авария в Благовещенске в Приамурье оставила без водоснабжения 4 жилых дома, детский сад и несколько частных домов, сообщает прокуратура... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T15:41
2023-01-21T15:41
происшествия
амурская область
благовещенск
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 янв – РИА Новости. Коммунальная авария в Благовещенске в Приамурье оставила без водоснабжения 4 жилых дома, детский сад и несколько частных домов, сообщает прокуратура Благовещенска. "Прокуратура Благовещенска проводит проверку по факту коммунальной аварии, оставившей без водоснабжения несколько жилых домов и детский сад", - говорится в сообщении. Установлено, что 16 января в районе пересечения улиц Фрунзе и Лазо произошел порыв водопровода. Без водоснабжения остались четыре многоквартирных дома, детский сад и несколько частных домов. Ремонт осложняется из-за низких температур наружного воздуха. Прокуратурой города проводится проверка своевременности выполнения ремонтных работ, исполнения обязанности в части организации подвоза воды для граждан. Тем временем, в Приамурье установились аномальные морозы. "До 25 января на территории Амурской области сохранится аномально холодная погода. Сильные морозы с минимальной температурой на севере области минус 46 градусов и ниже, по центральным и южным районам минус 38 градусов и ниже", – сообщили в Амурском гидрометцентре.
https://ria.ru/20230115/morozy-1844953907.html
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происшествия, амурская область, благовещенск
Происшествия, Амурская область, Благовещенск
15:41 21.01.2023
 
В Благовещенске несколько жилых домов остались без воды из-за аварии

Коммунальная авария в Благовещенске оставила без воды несколько жилых домов и детсад

© РИА НовостиБлаговещенск
Благовещенск - РИА Новости, 1920, 21.01.2023
© РИА Новости
Благовещенск. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 янв – РИА Новости. Коммунальная авария в Благовещенске в Приамурье оставила без водоснабжения 4 жилых дома, детский сад и несколько частных домов, сообщает прокуратура Благовещенска.
"Прокуратура Благовещенска проводит проверку по факту коммунальной аварии, оставившей без водоснабжения несколько жилых домов и детский сад", - говорится в сообщении.
Установлено, что 16 января в районе пересечения улиц Фрунзе и Лазо произошел порыв водопровода. Без водоснабжения остались четыре многоквартирных дома, детский сад и несколько частных домов. Ремонт осложняется из-за низких температур наружного воздуха.
Прокуратурой города проводится проверка своевременности выполнения ремонтных работ, исполнения обязанности в части организации подвоза воды для граждан.
Тем временем, в Приамурье установились аномальные морозы.
"До 25 января на территории Амурской области сохранится аномально холодная погода. Сильные морозы с минимальной температурой на севере области минус 46 градусов и ниже, по центральным и южным районам минус 38 градусов и ниже", – сообщили в Амурском гидрометцентре.
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ПроисшествияАмурская областьБлаговещенск
 
 
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