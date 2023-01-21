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Ушедший в отставку Арестович впервые заговорил о поражении Киева - РИА Новости, 21.01.2023
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Ушедший в отставку Арестович впервые заговорил о поражении Киева
Ушедший в отставку Арестович впервые заговорил о поражении Киева - РИА Новости, 21.01.2023
Ушедший в отставку Арестович впервые заговорил о поражении Киева
Украине не удастся одержать верх в конфликте с Россией, заявил в опубликованном на своем Youtube-канале интервью бывший советник главы офиса президента Украины... РИА Новости, 21.01.2023
2023-01-21T19:06
2023-01-21T23:55
в мире
алексей арестович
анджей дуда
украина
россия
вооруженные силы украины
днепропетровск
денис монастырский
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Украине не удастся одержать верх в конфликте с Россией, заявил в опубликованном на своем Youtube-канале интервью бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович."Я неофициальное лицо уже, могу говорить, что хочу. Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то с 14 числа уже перестало быть на это похоже", — сказал он.По мнению политика, правительству Зеленского стоит прислушаться к предупреждениям президента Польши Анджея Дуды о возможности скорого исчезновения Украины.Арестович назвал эти месяцы для Украины решающими. Так, он акцентировал внимание на гибели Дениса Монастырского и руководства МВД страны при авиакатастрофе в Броварах."Вам не кажется, что мы в истории, которую крутим уже не мы?" — сказал чиновник.Он отметил, что, будучи советником главы офиса Зеленского, имел доступ к различной информации, поэтому может утверждать, что "ситуацией на Украине сейчас управляют другие страны".При этом политик считает, что его страна непобедима до тех пор, пока политики и представители власти не начали "грызться друг с другом".Будучи советником главы офиса президента Украины, Арестович публично придерживался противоположного мнения по поводу развития спецоперации. В эфирах украинских Youtube-каналов он не раз прогнозировал "скорую победу ВСУ" на поле боя и заявлял якобы об остром дефиците боеприпасов в российских войсках.В прошлую субботу украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровске рухнул подъезд жилого дома. Арестович тогда заявил, что на здание упала и взорвалась ракета, которую сбили средства ПВО страны. После этого он столкнулся с волной критики. Так, украинские депутаты начали сбор подписей за его отставку, а мэр Днепропетровска Борис Филатов призвал СБУ и контрразведку страны проверить политика.В итоге Арестович отказался от своих слов, выступил с извинениями, а после подал заявление об отставке, которую в тот же день принял офис украинского лидера.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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в мире, алексей арестович , анджей дуда, украина, россия, вооруженные силы украины, днепропетровск, денис монастырский
В мире, Алексей Арестович , Анджей Дуда, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Днепропетровск, Денис Монастырский
19:06 21.01.2023 (обновлено: 23:55 21.01.2023)
 
Ушедший в отставку Арестович впервые заговорил о поражении Киева

Экс-советник главы офиса Зеленского Арестович впервые признал высокий риск поражения ВСУ

Кадр видео, опубликованного Алексеем Арестовичем
Кадр видео, опубликованного Алексеем Арестовичем
Кадр видео, опубликованного Алексеем Арестовичем. Архивное фото
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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Украине не удастся одержать верх в конфликте с Россией, заявил в опубликованном на своем Youtube-канале интервью бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
"Я неофициальное лицо уже, могу говорить, что хочу. Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то с 14 числа уже перестало быть на это похоже", — сказал он.
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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Китайцы назвали причину ухода Арестовича в отставку
По мнению политика, правительству Зеленского стоит прислушаться к предупреждениям президента Польши Анджея Дуды о возможности скорого исчезновения Украины.
Арестович назвал эти месяцы для Украины решающими. Так, он акцентировал внимание на гибели Дениса Монастырского и руководства МВД страны при авиакатастрофе в Броварах.
"Вам не кажется, что мы в истории, которую крутим уже не мы?" — сказал чиновник.
Он отметил, что, будучи советником главы офиса Зеленского, имел доступ к различной информации, поэтому может утверждать, что "ситуацией на Украине сейчас управляют другие страны".
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При этом политик считает, что его страна непобедима до тех пор, пока политики и представители власти не начали "грызться друг с другом".
Будучи советником главы офиса президента Украины, Арестович публично придерживался противоположного мнения по поводу развития спецоперации. В эфирах украинских Youtube-каналов он не раз прогнозировал "скорую победу ВСУ" на поле боя и заявлял якобы об остром дефиците боеприпасов в российских войсках.
В прошлую субботу украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровске рухнул подъезд жилого дома. Арестович тогда заявил, что на здание упала и взорвалась ракета, которую сбили средства ПВО страны. После этого он столкнулся с волной критики. Так, украинские депутаты начали сбор подписей за его отставку, а мэр Днепропетровска Борис Филатов призвал СБУ и контрразведку страны проверить политика.
В итоге Арестович отказался от своих слов, выступил с извинениями, а после подал заявление об отставке, которую в тот же день принял офис украинского лидера.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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В миреАлексей АрестовичАнджей ДудаУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныДнепропетровскДенис Монастырский
 
 
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