https://ria.ru/20230121/arestovich-1846498542.html

Ушедший в отставку Арестович впервые заговорил о поражении Киева

Ушедший в отставку Арестович впервые заговорил о поражении Киева - РИА Новости, 21.01.2023

Ушедший в отставку Арестович впервые заговорил о поражении Киева

Украине не удастся одержать верх в конфликте с Россией, заявил в опубликованном на своем Youtube-канале интервью бывший советник главы офиса президента Украины... РИА Новости, 21.01.2023

2023-01-21T19:06

2023-01-21T19:06

2023-01-21T23:55

в мире

алексей арестович

анджей дуда

украина

россия

вооруженные силы украины

днепропетровск

денис монастырский

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МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Украине не удастся одержать верх в конфликте с Россией, заявил в опубликованном на своем Youtube-канале интервью бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович."Я неофициальное лицо уже, могу говорить, что хочу. Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то с 14 числа уже перестало быть на это похоже", — сказал он.По мнению политика, правительству Зеленского стоит прислушаться к предупреждениям президента Польши Анджея Дуды о возможности скорого исчезновения Украины.Арестович назвал эти месяцы для Украины решающими. Так, он акцентировал внимание на гибели Дениса Монастырского и руководства МВД страны при авиакатастрофе в Броварах."Вам не кажется, что мы в истории, которую крутим уже не мы?" — сказал чиновник.Он отметил, что, будучи советником главы офиса Зеленского, имел доступ к различной информации, поэтому может утверждать, что "ситуацией на Украине сейчас управляют другие страны".При этом политик считает, что его страна непобедима до тех пор, пока политики и представители власти не начали "грызться друг с другом".Будучи советником главы офиса президента Украины, Арестович публично придерживался противоположного мнения по поводу развития спецоперации. В эфирах украинских Youtube-каналов он не раз прогнозировал "скорую победу ВСУ" на поле боя и заявлял якобы об остром дефиците боеприпасов в российских войсках.В прошлую субботу украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровске рухнул подъезд жилого дома. Арестович тогда заявил, что на здание упала и взорвалась ракета, которую сбили средства ПВО страны. После этого он столкнулся с волной критики. Так, украинские депутаты начали сбор подписей за его отставку, а мэр Днепропетровска Борис Филатов призвал СБУ и контрразведку страны проверить политика.В итоге Арестович отказался от своих слов, выступил с извинениями, а после подал заявление об отставке, которую в тот же день принял офис украинского лидера.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230118/arestovich-1845739817.html

https://ria.ru/20230121/kupyansk-1846466514.html

https://ria.ru/20230121/zelenskiy-1846490702.html

украина

россия

днепропетровск

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, алексей арестович , анджей дуда, украина, россия, вооруженные силы украины, днепропетровск, денис монастырский