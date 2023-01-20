Ленобласть создаст единую диспетчерскую службу ЖКХ
© Фото : правительство Ленинградской областиЛенинградская область начала создавать единую диспетчерскую службу
Ленинградская область начала создавать единую диспетчерскую службу
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв — РИА Новости. Ленинградская область начала создавать единую диспетчерскую службу, куда будут поступать все заявки по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) и обслуживанию жилья, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, концепцию единой дежурно-диспетчерской службы на совещании под руководством губернатора региона Александра Дрозденко представил глава Госжилнадзора Михаил Василенко. Новая структура будет работать по единому короткому номеру "047".
"Единая служба должна объединить ресурсоснабжающие организации и управляющие компании. Она позволит видеть все аварийные ситуации в домах ленинградцев, качество и срок их устранения. На основе этих данных можно будет проанализировать, где жилье и инфраструктурные объекты больше нуждаются в капремонте, учесть эти расходы и проанализировать эффективность работы компаний", — подчеркнул Дрозденко.
Концепцию службы, как отметили в областной администрации, поддержали представители профильных комитетов, дорожники, транспортники, руководители крупных ресурсоснабжающих и коммунальных организаций. Предполагается, что в пилотном режиме она заработает в Гатчинском районе.
"Если опыт такой службы окажется полезным, его распространят на другие районы Ленинградской области и расширят спектр принимаемых обращений. Также планируется разработать и привязать к работе ЕДДС мобильное приложение", — подытожили в обладминистрации.