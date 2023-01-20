https://ria.ru/20230120/zhkkh-1846236079.html

Ленобласть создаст единую диспетчерскую службу ЖКХ

Ленобласть создаст единую диспетчерскую службу ЖКХ - РИА Новости, 20.01.2023

Ленобласть создаст единую диспетчерскую службу ЖКХ

Ленинградская область начала создавать единую диспетчерскую службу, куда будут поступать все заявки по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) и обслуживанию... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T13:17

2023-01-20T13:17

2023-01-20T13:17

ленинградская область

александр дрозденко

ленинградская область

гатчинский район

жкх

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв — РИА Новости. Ленинградская область начала создавать единую диспетчерскую службу, куда будут поступать все заявки по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) и обслуживанию жилья, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, концепцию единой дежурно-диспетчерской службы на совещании под руководством губернатора региона Александра Дрозденко представил глава Госжилнадзора Михаил Василенко. Новая структура будет работать по единому короткому номеру "047".Концепцию службы, как отметили в областной администрации, поддержали представители профильных комитетов, дорожники, транспортники, руководители крупных ресурсоснабжающих и коммунальных организаций. Предполагается, что в пилотном режиме она заработает в Гатчинском районе."Если опыт такой службы окажется полезным, его распространят на другие районы Ленинградской области и расширят спектр принимаемых обращений. Также планируется разработать и привязать к работе ЕДДС мобильное приложение", — подытожили в обладминистрации.

https://ria.ru/20220727/zhkkh-1805365658.html

ленинградская область

гатчинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

александр дрозденко, ленинградская область, гатчинский район, жкх