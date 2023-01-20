Рейтинг@Mail.ru
Ленобласть создаст единую диспетчерскую службу ЖКХ - РИА Новости, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20230120/zhkkh-1846236079.html
Ленобласть создаст единую диспетчерскую службу ЖКХ
Ленобласть создаст единую диспетчерскую службу ЖКХ - РИА Новости, 20.01.2023
Ленобласть создаст единую диспетчерскую службу ЖКХ
Ленинградская область начала создавать единую диспетчерскую службу, куда будут поступать все заявки по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) и обслуживанию... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T13:17
2023-01-20T13:17
ленинградская область
александр дрозденко
ленинградская область
гатчинский район
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846234903_0:14:739:429_1920x0_80_0_0_d12b119c17e7c2bebf4162a68cc5fef6.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв — РИА Новости. Ленинградская область начала создавать единую диспетчерскую службу, куда будут поступать все заявки по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) и обслуживанию жилья, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, концепцию единой дежурно-диспетчерской службы на совещании под руководством губернатора региона Александра Дрозденко представил глава Госжилнадзора Михаил Василенко. Новая структура будет работать по единому короткому номеру "047".Концепцию службы, как отметили в областной администрации, поддержали представители профильных комитетов, дорожники, транспортники, руководители крупных ресурсоснабжающих и коммунальных организаций. Предполагается, что в пилотном режиме она заработает в Гатчинском районе."Если опыт такой службы окажется полезным, его распространят на другие районы Ленинградской области и расширят спектр принимаемых обращений. Также планируется разработать и привязать к работе ЕДДС мобильное приложение", — подытожили в обладминистрации.
https://ria.ru/20220727/zhkkh-1805365658.html
ленинградская область
гатчинский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846234903_0:0:657:492_1920x0_80_0_0_13df7fd56537d75805368d9a0b965191.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр дрозденко, ленинградская область, гатчинский район, жкх
Ленинградская область , Александр Дрозденко, Ленинградская область, Гатчинский район, ЖКХ
13:17 20.01.2023
 

Ленобласть создаст единую диспетчерскую службу ЖКХ

© Фото : правительство Ленинградской областиЛенинградская область начала создавать единую диспетчерскую службу
Ленинградская область начала создавать единую диспетчерскую службу - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : правительство Ленинградской области
Ленинградская область начала создавать единую диспетчерскую службу
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 янв — РИА Новости. Ленинградская область начала создавать единую диспетчерскую службу, куда будут поступать все заявки по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) и обслуживанию жилья, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, концепцию единой дежурно-диспетчерской службы на совещании под руководством губернатора региона Александра Дрозденко представил глава Госжилнадзора Михаил Василенко. Новая структура будет работать по единому короткому номеру "047".
"Единая служба должна объединить ресурсоснабжающие организации и управляющие компании. Она позволит видеть все аварийные ситуации в домах ленинградцев, качество и срок их устранения. На основе этих данных можно будет проанализировать, где жилье и инфраструктурные объекты больше нуждаются в капремонте, учесть эти расходы и проанализировать эффективность работы компаний", — подчеркнул Дрозденко.
Концепцию службы, как отметили в областной администрации, поддержали представители профильных комитетов, дорожники, транспортники, руководители крупных ресурсоснабжающих и коммунальных организаций. Предполагается, что в пилотном режиме она заработает в Гатчинском районе.
"Если опыт такой службы окажется полезным, его распространят на другие районы Ленинградской области и расширят спектр принимаемых обращений. Также планируется разработать и привязать к работе ЕДДС мобильное приложение", — подытожили в обладминистрации.
В Ленобласти начали применять искусственный интеллект в сфере ЖКХ - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля 2022, 16:12Ленинградская область
В Ленобласти начали применять искусственный интеллект в сфере ЖКХ
 
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьГатчинский районЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала