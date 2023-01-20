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Зеленский обсудил с Эрдоганом включение новых портов в "зерновую сделку" - РИА Новости, 20.01.2023
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Зеленский обсудил с Эрдоганом включение новых портов в "зерновую сделку"
Зеленский обсудил с Эрдоганом включение новых портов в "зерновую сделку" - РИА Новости, 20.01.2023
Зеленский обсудил с Эрдоганом включение новых портов в "зерновую сделку"
Владимир Зеленский заявил, что в ходе разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом обсудил расширение географии зерновой сделки на "другие порты Украины". РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T22:18
2023-01-20T22:18
экономика
турция
украина
в мире
владимир зеленский
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в ходе разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом обсудил расширение географии зерновой сделки на "другие порты Украины". Зеленский в пятницу провел телефонный разговор с Эрдоганом, в ходе которого в том числе обсуждался вопрос экспорта украинского зерна. Представители России, Турции, Украины и ООН 22 июля прошлого года подписали зерновую сделку, которая стала составной частью пакетной договоренности, предусматривающей разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва отмечала, что это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения на экспорт продовольствия и удобрений будут сняты. Посол России в Турции Алексей Ерхов отмечал, что прогресса в реализации меморандума о взаимопонимании между РФ и ООН по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта не наблюдается. По его словам, российские производители и поставщики по-прежнему сталкиваются с блокировкой банковских платежей, непомерно высокими страховыми тарифами и блокировкой доступа к портам. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщал, что ООН продолжает работать над снятием препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.
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экономика, турция, украина, в мире, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган
Экономика, Турция, Украина, В мире, Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган
22:18 20.01.2023
 
Зеленский обсудил с Эрдоганом включение новых портов в "зерновую сделку"

Зеленский заявил, что обсудил с Эрдоганом включение новых портов в "зерновую сделку"

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в ходе разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом обсудил расширение географии зерновой сделки на "другие порты Украины".
Зеленский в пятницу провел телефонный разговор с Эрдоганом, в ходе которого в том числе обсуждался вопрос экспорта украинского зерна.
"Рассмотрели необходимость продолжения "зерновой инициативы" и возможность расширения ее географии на другие порты Украины", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Представители России, Турции, Украины и ООН 22 июля прошлого года подписали зерновую сделку, которая стала составной частью пакетной договоренности, предусматривающей разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва отмечала, что это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения на экспорт продовольствия и удобрений будут сняты. Посол России в Турции Алексей Ерхов отмечал, что прогресса в реализации меморандума о взаимопонимании между РФ и ООН по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта не наблюдается. По его словам, российские производители и поставщики по-прежнему сталкиваются с блокировкой банковских платежей, непомерно высокими страховыми тарифами и блокировкой доступа к портам. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщал, что ООН продолжает работать над снятием препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.
Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
22 декабря 2022, 10:33
Зерновая сделка сейчас работает в интересах Евросоюза, заявила Абрамченко
 
ЭкономикаТурцияУкраинаВ миреВладимир ЗеленскийРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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