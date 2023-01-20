https://ria.ru/20230120/zelenskiy-1846397922.html

Зеленский обсудил с Эрдоганом включение новых портов в "зерновую сделку"

Зеленский обсудил с Эрдоганом включение новых портов в "зерновую сделку" - РИА Новости, 20.01.2023

Зеленский обсудил с Эрдоганом включение новых портов в "зерновую сделку"

Владимир Зеленский заявил, что в ходе разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом обсудил расширение географии зерновой сделки на "другие порты Украины". РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T22:18

2023-01-20T22:18

2023-01-20T22:18

экономика

турция

украина

в мире

владимир зеленский

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что в ходе разговора с президентом Турции Тайипом Эрдоганом обсудил расширение географии зерновой сделки на "другие порты Украины". Зеленский в пятницу провел телефонный разговор с Эрдоганом, в ходе которого в том числе обсуждался вопрос экспорта украинского зерна. Представители России, Турции, Украины и ООН 22 июля прошлого года подписали зерновую сделку, которая стала составной частью пакетной договоренности, предусматривающей разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва отмечала, что это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения на экспорт продовольствия и удобрений будут сняты. Посол России в Турции Алексей Ерхов отмечал, что прогресса в реализации меморандума о взаимопонимании между РФ и ООН по нормализации российского сельскохозяйственного экспорта не наблюдается. По его словам, российские производители и поставщики по-прежнему сталкиваются с блокировкой банковских платежей, непомерно высокими страховыми тарифами и блокировкой доступа к портам. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщал, что ООН продолжает работать над снятием препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений.

https://ria.ru/20221222/sdelka-1840448369.html

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экономика, турция, украина, в мире, владимир зеленский, реджеп тайип эрдоган