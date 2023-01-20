https://ria.ru/20230120/zaes-1846198561.html
Эксперты МАГАТЭ продолжают сообщать о взрывах в районе Запорожской АЭС
Эксперты МАГАТЭ продолжают сообщать о взрывах в районе Запорожской АЭС - РИА Новости, 20.01.2023
Эксперты МАГАТЭ продолжают сообщать о взрывах в районе Запорожской АЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжают сообщать о взрывах в районе Запорожской АЭС, в том числе о двух взрывах, которые были... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:39
2023-01-20T11:39
2023-01-20T11:39
в мире
рафаэль гросси
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ВЕНА, 20 янв - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжают сообщать о взрывах в районе Запорожской АЭС, в том числе о двух взрывах, которые были слышны сотрудникам агентства 19 января, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Наша команда продолжает слышать взрывы поблизости от станции, в том числе два взрыва в четверг", — заявил он, его слова приводит сайт МАГАТЭ. Миссия МАГАТЭ размещена на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года.
https://ria.ru/20230120/energodar-1846145893.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, украина, запорожская область
В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Украина, Запорожская область
Эксперты МАГАТЭ продолжают сообщать о взрывах в районе Запорожской АЭС
Гросси: эксперты МАГАТЭ продолжают сообщать о взрывах в районе Запорожской АЭС