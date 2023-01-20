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Эксперты МАГАТЭ продолжают сообщать о взрывах в районе Запорожской АЭС - РИА Новости, 20.01.2023
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Эксперты МАГАТЭ продолжают сообщать о взрывах в районе Запорожской АЭС
Эксперты МАГАТЭ продолжают сообщать о взрывах в районе Запорожской АЭС - РИА Новости, 20.01.2023
Эксперты МАГАТЭ продолжают сообщать о взрывах в районе Запорожской АЭС
Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжают сообщать о взрывах в районе Запорожской АЭС, в том числе о двух взрывах, которые были... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:39
2023-01-20T11:39
в мире
рафаэль гросси
магатэ
запорожская аэс
украина
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ВЕНА, 20 янв - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжают сообщать о взрывах в районе Запорожской АЭС, в том числе о двух взрывах, которые были слышны сотрудникам агентства 19 января, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Наша команда продолжает слышать взрывы поблизости от станции, в том числе два взрыва в четверг", — заявил он, его слова приводит сайт МАГАТЭ. Миссия МАГАТЭ размещена на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года.
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в мире, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, украина, запорожская область
В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Украина, Запорожская область
11:39 20.01.2023
 
Эксперты МАГАТЭ продолжают сообщать о взрывах в районе Запорожской АЭС

Гросси: эксперты МАГАТЭ продолжают сообщать о взрывах в районе Запорожской АЭС

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЗапорожская атомная электростанция
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
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Запорожская атомная электростанция. Архивное фото
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ВЕНА, 20 янв - РИА Новости. Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжают сообщать о взрывах в районе Запорожской АЭС, в том числе о двух взрывах, которые были слышны сотрудникам агентства 19 января, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
"Наша команда продолжает слышать взрывы поблизости от станции, в том числе два взрыва в четверг", — заявил он, его слова приводит сайт МАГАТЭ.
Миссия МАГАТЭ размещена на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года.
Улица в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
07:08
Мэр сообщил, что жители Энергодара хотят вернуться с территории Украины
 
В миреРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭСУкраинаЗапорожская область
 
 
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