https://ria.ru/20230120/vybory-1846239886.html
ЕР проведет предварительное голосование за кандидатов в мае
ЕР проведет предварительное голосование за кандидатов в мае - РИА Новости, 20.01.2023
ЕР проведет предварительное голосование за кандидатов в мае
"Единая Россия" планирует провести в последнюю неделю мая предварительное голосование "за кандидатов в кандидаты" от партии, рассказал РИА Новости замсекретаря... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T13:28
2023-01-20T13:28
2023-01-20T13:28
политика
сергей перминов
единая россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Единая Россия" планирует провести в последнюю неделю мая предварительное голосование "за кандидатов в кандидаты" от партии, рассказал РИА Новости замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов. "Собственно, старт всех процедур случится в первых числах марта. Будут созданы региональные организационные комитеты, в том числе и в штабах на новых территориях. И дальше традиционно у нас последняя полная неделя мая, когда мы запустим все эти процедуры. Эти решения еще не приняты, мы пока их только обсуждаем. Пройдёт голосование за кандидатов в кандидаты", - сказал Перминов. Он уточнил, что традиционно предварительное голосование запускается в феврале с момента обсуждения президиумом Генерального совета и "принятия рамок". "Если будут какие-то новеллы - президиум Генерального совета будет принимать эти решения", - добавил замсекретаря Генсовета партии.
https://ria.ru/20230120/vybory-1846201773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, сергей перминов, единая россия
Политика, Сергей Перминов, Единая Россия
ЕР проведет предварительное голосование за кандидатов в мае
ЕР планирует провести предварительное голосование за кандидатов в последнюю неделю мая
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Единая Россия" планирует провести в последнюю неделю мая предварительное голосование "за кандидатов в кандидаты" от партии, рассказал РИА Новости замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов.
"Собственно, старт всех процедур случится в первых числах марта. Будут созданы региональные организационные комитеты, в том числе и в штабах на новых территориях. И дальше традиционно у нас последняя полная неделя мая, когда мы запустим все эти процедуры. Эти решения еще не приняты, мы пока их только обсуждаем. Пройдёт голосование за кандидатов в кандидаты", - сказал Перминов.
Он уточнил, что традиционно предварительное голосование запускается в феврале с момента обсуждения президиумом Генерального совета и "принятия рамок".
"Если будут какие-то новеллы - президиум Генерального совета будет принимать эти решения", - добавил замсекретаря Генсовета партии.