https://ria.ru/20230120/vybory-1846239886.html

ЕР проведет предварительное голосование за кандидатов в мае

ЕР проведет предварительное голосование за кандидатов в мае - РИА Новости, 20.01.2023

ЕР проведет предварительное голосование за кандидатов в мае

"Единая Россия" планирует провести в последнюю неделю мая предварительное голосование "за кандидатов в кандидаты" от партии, рассказал РИА Новости замсекретаря... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T13:28

2023-01-20T13:28

2023-01-20T13:28

политика

сергей перминов

единая россия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. "Единая Россия" планирует провести в последнюю неделю мая предварительное голосование "за кандидатов в кандидаты" от партии, рассказал РИА Новости замсекретаря Генсовета партии Сергей Перминов. "Собственно, старт всех процедур случится в первых числах марта. Будут созданы региональные организационные комитеты, в том числе и в штабах на новых территориях. И дальше традиционно у нас последняя полная неделя мая, когда мы запустим все эти процедуры. Эти решения еще не приняты, мы пока их только обсуждаем. Пройдёт голосование за кандидатов в кандидаты", - сказал Перминов. Он уточнил, что традиционно предварительное голосование запускается в феврале с момента обсуждения президиумом Генерального совета и "принятия рамок". "Если будут какие-то новеллы - президиум Генерального совета будет принимать эти решения", - добавил замсекретаря Генсовета партии.

https://ria.ru/20230120/vybory-1846201773.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

политика, сергей перминов, единая россия