https://ria.ru/20230120/vybory-1846201773.html

ЦИК начал подготовку к президентской избирательной кампании

ЦИК начал подготовку к президентской избирательной кампании - РИА Новости, 20.01.2023

ЦИК начал подготовку к президентской избирательной кампании

Центризбирком РФ уже готовится к началу президентской избирательной кампании, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T11:49

2023-01-20T11:49

2023-01-20T11:49

политика

элла памфилова

владимир путин

россия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Центризбирком РФ уже готовится к началу президентской избирательной кампании, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. "Конечно, мы готовимся (к президентской кампании). А как иначе?" - сказала она журналистам. По словам Памфиловой, сейчас проводится работа по подготовке технической базы, цифровой, методологической, организационной, кадровой. "Закладываем сейчас с прицелом на президентскую кампанию, потому что мы понимаем, что такое выборы президента в нынешних условиях ", - отметила она. Выборы президента в России ожидаются весной 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин еще не озвучил свое решение по поводу участия в них.

https://ria.ru/20230116/nablyudenie-1845235479.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, элла памфилова, владимир путин, россия