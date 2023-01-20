https://ria.ru/20230120/vybory-1846201773.html
ЦИК начал подготовку к президентской избирательной кампании
ЦИК начал подготовку к президентской избирательной кампании - РИА Новости, 20.01.2023
ЦИК начал подготовку к президентской избирательной кампании
Центризбирком РФ уже готовится к началу президентской избирательной кампании, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:49
2023-01-20T11:49
2023-01-20T11:49
политика
элла памфилова
владимир путин
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Центризбирком РФ уже готовится к началу президентской избирательной кампании, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. "Конечно, мы готовимся (к президентской кампании). А как иначе?" - сказала она журналистам. По словам Памфиловой, сейчас проводится работа по подготовке технической базы, цифровой, методологической, организационной, кадровой. "Закладываем сейчас с прицелом на президентскую кампанию, потому что мы понимаем, что такое выборы президента в нынешних условиях ", - отметила она. Выборы президента в России ожидаются весной 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин еще не озвучил свое решение по поводу участия в них.
https://ria.ru/20230116/nablyudenie-1845235479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, элла памфилова, владимир путин, россия
Политика, Элла Памфилова, Владимир Путин, Россия
ЦИК начал подготовку к президентской избирательной кампании
Глава ЦИК Памфилова рассказала о подготовке к началу президентской избирательной кампании
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Центризбирком РФ уже готовится к началу президентской избирательной кампании, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Конечно, мы готовимся (к президентской кампании). А как иначе?" - сказала она журналистам.
По словам Памфиловой, сейчас проводится работа по подготовке технической базы, цифровой, методологической, организационной, кадровой.
"Закладываем сейчас с прицелом на президентскую кампанию, потому что мы понимаем, что такое выборы президента в нынешних условиях ", - отметила она.
Выборы президента в России ожидаются весной 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин
еще не озвучил свое решение по поводу участия в них.