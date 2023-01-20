https://ria.ru/20230120/voda-1846011474.html
Вода течет не туда. Ученые объяснили причину экстремальных погодных явлений
Вода течет не туда. Ученые объяснили причину экстремальных погодных явлений - РИА Новости, 20.01.2023
Вода течет не туда. Ученые объяснили причину экстремальных погодных явлений
Глобальное потепление воздействует на круговорот воды в природе, что может привести к катастрофическим последствиям, сообщают ученые в первом годовом отчете... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T08:00
2023-01-20T08:00
2023-01-20T10:35
земля - риа наука
климат
глобальное потепление
наука
тихий океан
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Владислав Стрекопытов. Глобальное потепление воздействует на круговорот воды в природе, что может привести к катастрофическим последствиям, сообщают ученые в первом годовом отчете Международного консорциума по мониторингу водной среды. О важнейших гидрологических и погодных событиях минувшего года — в материале РИА Новости.В зоне особого вниманияЗасухи, наводнения, лесные пожары происходят все чаще. Все это так или иначе обусловлено гидросферой. Количество воды на Земле в целом постоянно, но соотношение пресной, соленой и атмосферной, а также льда меняется в зависимости от климата.В то же время есть и обратная связь. Круговорот воды сопровождается переносом энергии: при испарении окружающая среда охлаждается, при конденсации — нагревается.В прошлом году ученые из Австралийского национального университета (ANU) выступили с инициативой создания глобальной системы мониторинга гидросферы, которая на основе спутниковых данных могла бы собирать и обобщать информацию об осадках, температуре и влажности воздуха, водонасыщенности почвы, стоке рек и запасах пресной воды в озерах и водохранилищах, фиксировать изменения в водном цикле и составлять прогноз на будущее.Помимо ANU, в Global Water Monitor Consortium вошли несколько государственных и частных научно-исследовательских организаций из Австралии, Австрии, Нидерландов и Саудовской Аравии. И вот консорциум подготовил первый сводный отчет.В качестве исходной информации ученые использовали результаты спутниковых наблюдений, откалиброванные по наземным измерениям в отдельных точках, записи метеостанций мира, данные моделей прогнозирования погоды."Гендерная" погодаГлобальная климатическая обстановка во многом зависит от циркуляции воды в самом большом водоеме планеты — Тихом океане. Обычно тут драйвером выступает Перуанское течение с юга на север вдоль Южной Америки. В районе экватора дующие круглый год пассаты отгоняют прогретый поверхностный слой воды к Австралии и Индонезии.Там формируется так называемый Тропический теплый бассейн с температурой воды на пять-семь градусов выше, чем у берегов Перу, где на смену ушедшим нагретым водам со дна поднимаются холодные — это явление океанологи называют апвеллинг. Поэтому климат на западе Южной Америки засушливый — дождей нет годами.Периодически пассаты и Перуанское течение ослабевают. Температура воды в Тихом океане повышается, апвеллинг прекращается, и теплая водная масса движется в обратном направлении. Западные ветры приносят к берегам Перу и Чили влажные воздушные массы, в пустынях идут дожди.Перуанские моряки заметили этот природный феномен еще в конце XIX века. Поскольку был канун Рождества, ему дали имя Эль-Ниньо (от испанского El Niño — "малыш, мальчик", так же называют в народе младенца Христа). Аномалия может продолжаться до нескольких лет.Эль-Ниньо считали эпизодическим региональным явлением. Но ученые выяснили, что это лишь одна — теплая — фаза цикла. Есть еще противоположная, холодная — Ла-Нинья (La Niña — "малышка, девочка"), когда температура воды в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана опускается ниже нормы, а пассаты усиливаются.Эль-Ниньо обычно вызывает засуху в Перу, Индии и Австралии, в то время как на юге США льют дожди. Ла-Нинья, наоборот, высушивает американский юго-запад, а на Индию, Австралию, Новую Зеландию и Индонезию обрушивает ливни и ураганы.Уникальная аномалияГлавное, отмечают авторы отчета, что Ла-Нинья продолжается третий год подряд. Такое впервые в этом столетии и всего третий раз за всю историю наблюдений.Холодная фаза сначала нивелирует последствия теплой, делает климат более мягким и умеренным. На второй год учащаются волны жары в одних частях планеты и наводнения — в другой. На третий экстремальные погодные явления достигают максимума.Нынешняя Ла-Нинья, как и положено, в первый год (в 2020-м) была достаточно "мирной". Но затем мощные ливни обрушились на Австралию и Юго-Восточную Азию, а в страны Африканского Рога (Эфиопия, Кения, Сомали) и на юг Южной Америки пришла засуха. На юго-западе США, где осадков не было уже несколько лет, уровень воды в реках и озерах опустился ниже исторического минимума. В крупнейших городах Калифорнии — Лос-Анджелесе и Сан-Франциско — возникли перебои с водоснабжением.В 2022-м долгосрочная тенденция к повышению температуры воздуха и понижению влажности сохранялась. В западной части Тихого океана, на востоке и севере Индийского в круговороте преобладали аномально теплые воды, что вызвало сильные волны тепла в Южной Азии, а также мощные муссонные дожди и наводнения в Пакистане и Австралии. Летом экстремальная жара была в Европе и Китае, усугубились засухи в Северной и Южной Америке, над Атлантикой периодически возникали ураганы. Необычно жарким, засушливым было лето и в европейской части России.Особенность нынешней затяжной Ла-Нинья в том, что она аномально теплая и щедрая на осадки. Связано это с глобальным потеплением или с какими-то другими факторами, сказать однозначно пока нельзя. Если обычно с приходом "девочки" вода в западной части Тихого океана нагревается, а в восточной — охлаждается, то сейчас вся морская поверхность от Австралии до Перу, в восточной и северной частях Индийского океана теплее нормы. Выше, чем положено, и температура в других регионах.Прогнозы на 2023-йПо прогнозам ученых, смена фаз произойдет не раньше осени, так что весной и летом нас ждут очередные погодные потрясения. "Нет сомнений, что волны тепла и внезапные засухи участятся, — говорит ведущий автор отчета Альберт ван Дейк, профессор Центра динамики воды и ландшафта Школы окружающей среды и общества имени Феннера при ANU. — Мы видим свидетельства воздействия глобального потепления на ледники и круговорот воды в холодных регионах. Таяние льдов уже способствовало наводнениям в Пакистане — и так будет до тех пор, пока ледники не исчезнут".Но делать вывод об удлинении гидрологических и атмосферных циклов преждевременно."Если это действительно так, возникнет множество проблем с более продолжительными засухами и сильными наводнениями", — отмечает ученый.В Европе зима теплая и влажная. В Канаде и на севере США Ла-Нинья увеличивает риск штормов, которые часто сопровождаются снежными бурями. При этом засушливые условия сохраняются в Центральной Азии, некоторых частях Северной и Южной Америки и на островах западной части Тихого океана. В этих регионах высока вероятность сезонных лесных пожаров, повышающих эмиссию СО2, что, в свою очередь, ускоряет потепление.Тем не менее Ла-Нинья постепенно ослабевает. Поэтому есть надежда, что к концу года погода вернется в норму, ураганы и наводнения прекратятся, а засушливые регионы наконец дождутся влаги.
https://ria.ru/20220520/klimat-1789409632.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля - риа наука, климат, глобальное потепление, тихий океан
Земля - РИА Наука, Климат, Глобальное потепление, Наука, Тихий океан
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Владислав Стрекопытов.
Глобальное потепление воздействует на круговорот воды в природе, что может привести к катастрофическим последствиям, сообщают ученые в первом годовом отчете
Международного консорциума по мониторингу водной среды. О важнейших гидрологических и погодных событиях минувшего года — в материале РИА Новости.
Засухи, наводнения, лесные пожары происходят все чаще. Все это так или иначе обусловлено гидросферой. Количество воды на Земле
в целом постоянно, но соотношение пресной, соленой и атмосферной, а также льда меняется в зависимости от климата.
В то же время есть и обратная связь. Круговорот воды сопровождается переносом энергии: при испарении окружающая среда охлаждается, при конденсации — нагревается.
В прошлом году ученые из Австралийского национального университета (ANU) выступили с инициативой создания глобальной системы мониторинга гидросферы, которая на основе спутниковых данных могла бы собирать и обобщать информацию об осадках, температуре и влажности воздуха, водонасыщенности почвы, стоке рек и запасах пресной воды в озерах и водохранилищах, фиксировать изменения в водном цикле и составлять прогноз на будущее.
Помимо ANU, в Global Water Monitor Consortium вошли несколько государственных и частных научно-исследовательских организаций из Австралии
, Австрии
, Нидерландов
и Саудовской Аравии
. И вот консорциум подготовил первый сводный отчет.
В качестве исходной информации ученые использовали результаты спутниковых наблюдений, откалиброванные по наземным измерениям в отдельных точках, записи метеостанций мира, данные моделей прогнозирования погоды.
Глобальная климатическая обстановка во многом зависит от циркуляции воды в самом большом водоеме планеты — Тихом океане
. Обычно тут драйвером выступает Перуанское течение с юга на север вдоль Южной Америки
. В районе экватора дующие круглый год пассаты отгоняют прогретый поверхностный слой воды к Австралии и Индонезии
.
Там формируется так называемый Тропический теплый бассейн с температурой воды на пять-семь градусов выше, чем у берегов Перу
, где на смену ушедшим нагретым водам со дна поднимаются холодные — это явление океанологи называют апвеллинг. Поэтому климат на западе Южной Америки засушливый — дождей нет годами.
Периодически пассаты и Перуанское течение ослабевают. Температура воды в Тихом океане повышается, апвеллинг прекращается, и теплая водная масса движется в обратном направлении. Западные ветры приносят к берегам Перу и Чили
влажные воздушные массы, в пустынях идут дожди.
Перуанские моряки заметили этот природный феномен еще в конце XIX века. Поскольку был канун Рождества, ему дали имя Эль-Ниньо (от испанского El Niño — "малыш, мальчик", так же называют в народе младенца Христа). Аномалия может продолжаться до нескольких лет.
Эль-Ниньо считали эпизодическим региональным явлением. Но ученые выяснили, что это лишь одна — теплая — фаза цикла. Есть еще противоположная, холодная — Ла-Нинья (La Niña — "малышка, девочка"), когда температура воды в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана опускается ниже нормы, а пассаты усиливаются.
Эль-Ниньо обычно вызывает засуху в Перу, Индии
и Австралии, в то время как на юге США
льют дожди. Ла-Нинья, наоборот, высушивает американский юго-запад, а на Индию, Австралию, Новую Зеландию
и Индонезию обрушивает ливни и ураганы.
Главное, отмечают авторы отчета, что Ла-Нинья продолжается третий год подряд. Такое впервые в этом столетии и всего третий раз за всю историю наблюдений.
Холодная фаза сначала нивелирует последствия теплой, делает климат более мягким и умеренным. На второй год учащаются волны жары в одних частях планеты и наводнения — в другой. На третий экстремальные погодные явления достигают максимума.
Нынешняя Ла-Нинья, как и положено, в первый год (в 2020-м) была достаточно "мирной". Но затем мощные ливни обрушились на Австралию и Юго-Восточную Азию
, а в страны Африканского Рога (Эфиопия
, Кения
, Сомали
) и на юг Южной Америки пришла засуха. На юго-западе США, где осадков не было уже несколько лет, уровень воды в реках и озерах опустился ниже исторического минимума. В крупнейших городах Калифорнии
— Лос-Анджелесе
и Сан-Франциско
— возникли перебои с водоснабжением.
В 2022-м долгосрочная тенденция к повышению температуры воздуха и понижению влажности сохранялась. В западной части Тихого океана, на востоке и севере Индийского
в круговороте преобладали аномально теплые воды, что вызвало сильные волны тепла в Южной Азии, а также мощные муссонные дожди и наводнения в Пакистане
и Австралии. Летом экстремальная жара была в Европе
и Китае
, усугубились засухи в Северной и Южной Америке, над Атлантикой периодически возникали ураганы. Необычно жарким, засушливым было лето и в европейской части России
.
Особенность нынешней затяжной Ла-Нинья в том, что она аномально теплая и щедрая на осадки. Связано это с глобальным потеплением или с какими-то другими факторами, сказать однозначно пока нельзя. Если обычно с приходом "девочки" вода в западной части Тихого океана нагревается, а в восточной — охлаждается, то сейчас вся морская поверхность от Австралии до Перу, в восточной и северной частях Индийского океана теплее нормы. Выше, чем положено, и температура в других регионах.
По прогнозам ученых, смена фаз произойдет не раньше осени, так что весной и летом нас ждут очередные погодные потрясения.
"Нет сомнений, что волны тепла и внезапные засухи участятся, — говорит ведущий автор отчета Альберт ван Дейк, профессор Центра динамики воды и ландшафта Школы окружающей среды и общества имени Феннера при ANU. — Мы видим свидетельства воздействия глобального потепления на ледники и круговорот воды в холодных регионах. Таяние льдов уже способствовало наводнениям в Пакистане — и так будет до тех пор, пока ледники не исчезнут".
Но делать вывод об удлинении гидрологических и атмосферных циклов преждевременно.
"Если это действительно так, возникнет множество проблем с более продолжительными засухами и сильными наводнениями", — отмечает ученый.
В Европе зима теплая и влажная. В Канаде
и на севере США Ла-Нинья увеличивает риск штормов, которые часто сопровождаются снежными бурями. При этом засушливые условия сохраняются в Центральной Азии
, некоторых частях Северной и Южной Америки и на островах западной части Тихого океана. В этих регионах высока вероятность сезонных лесных пожаров, повышающих эмиссию СО2
, что, в свою очередь, ускоряет потепление.
Тем не менее Ла-Нинья постепенно ослабевает. Поэтому есть надежда, что к концу года погода вернется в норму, ураганы и наводнения прекратятся, а засушливые регионы наконец дождутся влаги.