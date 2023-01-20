11:52 20.01.2023 (обновлено: 12:02 20.01.2023)
Компания Airbus Helicopters подтвердила крушение ее вертолета в Броварах
Airbus Helicopters подтвердила, что в Броварах потерпел крушение ее вертолет модели H225
© AP Photo / Daniel ColeНа месте падения вертолета в Броварах, Украина
© AP Photo / Daniel Cole
На месте падения вертолета в Броварах, Украина
ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости, Анастасия Иванова. Франко-немецкая компания Airbus Helicopters подтвердила РИА Новости, что 18 января в Броварах под Киевом потерпел крушение вертолет их модели H225.
"Airbus Helicopters подтверждает, что 18 января в Броварах под Киевом произошла трагическая авария с участием вертолета экстренных служб, принадлежащего МВД Украины, модели H225, в результате которой погибли все пассажиры, а также есть много пострадавших на земле", - сообщили в пресс-службе компании, штаб-квартира которой находится во французском городе Мариньян.
"Airbus Helicopters готова помочь соответствующим органам во всех вопросах, связанных с расследованием этого авиационного происшествия", - добавили в пресс-службе.
Компания также выразила глубочайшие соболезнования семьям, друзьям и близким, которых затронула эта катастрофа.
Вертолет, принадлежавший украинской госслужбе по ЧС, упал в среду утром возле детского сада в Броварах в Киевской области. На борту находились девять человек, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и их помощники. Все они погибли. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в результате крушения вертолета погибли 14 человек, в том числе ребенок; пострадали 25 человек, из них 11 детей.
Проблемы с вертолетом этой модели, которые приводили к жертвам, были и ранее. В 2016 году в результате крушения в Норвегии погибли 13 человек. В отчете норвежских компетентных органов было указано, что во время полета произошло непредвиденное отделение несущего винта из-за усталости материала. По итогам расследования компанию-производителя Airbus Helicopters призвали пересмотреть конструкцию вертолетов для усиления их надежности и безопасности.
После катастрофы в Норвегии Европейское надзорное авиаведомство EASA объявило о приостановке полетов военной и гражданской модели вертолета, что коснулось почти 800 Super Puma по всему миру. Однако уже через четыре месяца запрет был снят после внесения Airbus Helicopters изменений в конструкцию. В Норвегии и Британии использование этого вертолета было вновь разрешено только в 2017 году.
Вертолеты H225 Super Puma и ранее подпадали по запрет со стороны европейского надзорного органа: после двух экстренных посадок в Северном море в 2012 году запрет длился девять месяцев, в это время производитель внес необходимые изменения в конструкции и заявил, что обновленная модель "экстремально безопасна". Согласно докладу британского управления по расследованию авиакатастроф, причиной инцидентов также стала усталость материала.