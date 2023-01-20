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Компания Airbus Helicopters подтвердила крушение ее вертолета в Броварах - РИА Новости, 20.01.2023
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Компания Airbus Helicopters подтвердила крушение ее вертолета в Броварах
Компания Airbus Helicopters подтвердила крушение ее вертолета в Броварах - РИА Новости, 20.01.2023
Компания Airbus Helicopters подтвердила крушение ее вертолета в Броварах
Франко-немецкая компания Airbus Helicopters подтвердила РИА Новости, что 18 января в Броварах под Киевом потерпел крушение вертолет их модели H225. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:52
2023-01-20T12:02
в мире
бровары
киев
киевская область
украина
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ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости, Анастасия Иванова. Франко-немецкая компания Airbus Helicopters подтвердила РИА Новости, что 18 января в Броварах под Киевом потерпел крушение вертолет их модели H225."Airbus Helicopters подтверждает, что 18 января в Броварах под Киевом произошла трагическая авария с участием вертолета экстренных служб, принадлежащего МВД Украины, модели H225, в результате которой погибли все пассажиры, а также есть много пострадавших на земле", - сообщили в пресс-службе компании, штаб-квартира которой находится во французском городе Мариньян."Airbus Helicopters готова помочь соответствующим органам во всех вопросах, связанных с расследованием этого авиационного происшествия", - добавили в пресс-службе.Компания также выразила глубочайшие соболезнования семьям, друзьям и близким, которых затронула эта катастрофа.Вертолет, принадлежавший украинской госслужбе по ЧС, упал в среду утром возле детского сада в Броварах в Киевской области. На борту находились девять человек, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и их помощники. Все они погибли. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в результате крушения вертолета погибли 14 человек, в том числе ребенок; пострадали 25 человек, из них 11 детей.Проблемы с вертолетом этой модели, которые приводили к жертвам, были и ранее. В 2016 году в результате крушения в Норвегии погибли 13 человек. В отчете норвежских компетентных органов было указано, что во время полета произошло непредвиденное отделение несущего винта из-за усталости материала. По итогам расследования компанию-производителя Airbus Helicopters призвали пересмотреть конструкцию вертолетов для усиления их надежности и безопасности.После катастрофы в Норвегии Европейское надзорное авиаведомство EASA объявило о приостановке полетов военной и гражданской модели вертолета, что коснулось почти 800 Super Puma по всему миру. Однако уже через четыре месяца запрет был снят после внесения Airbus Helicopters изменений в конструкцию. В Норвегии и Британии использование этого вертолета было вновь разрешено только в 2017 году.Вертолеты H225 Super Puma и ранее подпадали по запрет со стороны европейского надзорного органа: после двух экстренных посадок в Северном море в 2012 году запрет длился девять месяцев, в это время производитель внес необходимые изменения в конструкции и заявил, что обновленная модель "экстремально безопасна". Согласно докладу британского управления по расследованию авиакатастроф, причиной инцидентов также стала усталость материала.
https://ria.ru/20230120/kritika-1846143588.html
https://ria.ru/20230119/vertolet-1845881828.html
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в мире, бровары, киев, киевская область, украина
В мире, Бровары, Киев, Киевская область, Украина
11:52 20.01.2023 (обновлено: 12:02 20.01.2023)
 
Компания Airbus Helicopters подтвердила крушение ее вертолета в Броварах

Airbus Helicopters подтвердила, что в Броварах потерпел крушение ее вертолет модели H225

© AP Photo / Daniel ColeНа месте падения вертолета в Броварах, Украина
На месте падения вертолета в Броварах, Украина - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Daniel Cole
На месте падения вертолета в Броварах, Украина
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости, Анастасия Иванова. Франко-немецкая компания Airbus Helicopters подтвердила РИА Новости, что 18 января в Броварах под Киевом потерпел крушение вертолет их модели H225.
"Airbus Helicopters подтверждает, что 18 января в Броварах под Киевом произошла трагическая авария с участием вертолета экстренных служб, принадлежащего МВД Украины, модели H225, в результате которой погибли все пассажиры, а также есть много пострадавших на земле", - сообщили в пресс-службе компании, штаб-квартира которой находится во французском городе Мариньян.
"Airbus Helicopters готова помочь соответствующим органам во всех вопросах, связанных с расследованием этого авиационного происшествия", - добавили в пресс-службе.
Компания также выразила глубочайшие соболезнования семьям, друзьям и близким, которых затронула эта катастрофа.
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Вертолет, принадлежавший украинской госслужбе по ЧС, упал в среду утром возле детского сада в Броварах в Киевской области. На борту находились девять человек, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и их помощники. Все они погибли. По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в результате крушения вертолета погибли 14 человек, в том числе ребенок; пострадали 25 человек, из них 11 детей.
Проблемы с вертолетом этой модели, которые приводили к жертвам, были и ранее. В 2016 году в результате крушения в Норвегии погибли 13 человек. В отчете норвежских компетентных органов было указано, что во время полета произошло непредвиденное отделение несущего винта из-за усталости материала. По итогам расследования компанию-производителя Airbus Helicopters призвали пересмотреть конструкцию вертолетов для усиления их надежности и безопасности.
После катастрофы в Норвегии Европейское надзорное авиаведомство EASA объявило о приостановке полетов военной и гражданской модели вертолета, что коснулось почти 800 Super Puma по всему миру. Однако уже через четыре месяца запрет был снят после внесения Airbus Helicopters изменений в конструкцию. В Норвегии и Британии использование этого вертолета было вновь разрешено только в 2017 году.
Вертолеты H225 Super Puma и ранее подпадали по запрет со стороны европейского надзорного органа: после двух экстренных посадок в Северном море в 2012 году запрет длился девять месяцев, в это время производитель внес необходимые изменения в конструкции и заявил, что обновленная модель "экстремально безопасна". Согласно докладу британского управления по расследованию авиакатастроф, причиной инцидентов также стала усталость материала.
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