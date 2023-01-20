https://ria.ru/20230120/ukraina-1846349083.html

Эрдоган подтвердил Зеленскому готовность стать посредником с Россией

Эрдоган подтвердил Зеленскому готовность стать посредником с Россией - РИА Новости, 20.01.2023

Эрдоган подтвердил Зеленскому готовность стать посредником с Россией

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским подтвердил готовность взять на себя роль в установлении прочного мира между... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T18:10

2023-01-20T18:10

2023-01-20T18:10

специальная военная операция на украине

в мире

реджеп тайип эрдоган

владимир зеленский

владимир путин

россия

украина

турция

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АНКАРА, 20 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским подтвердил готовность взять на себя роль в установлении прочного мира между РФ и Украиной. Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в понедельник подтвердил, что Турция готова взять на себя роль посредника между Россией и Украиной. "Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сообщила канцелярия турецкого лидера, отметив, что обсуждался конфликт, также Эрдоган выразил соболезнования в связи с крушением вертолета на Украине в среду. Сообщается, что в ходе переговоров Эрдоган подтвердил готовность внести дипломатический вклад в установление прочного мира между Россией и Украиной и взять на себя роль посредника в этом процессе. В МИД РФ ранее заявили, что Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры. В Кремле отмечали, что Россия согласна с заявлениями с Запада в том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, но при этом в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию.

https://ria.ru/20230119/peregovory-1845881053.html

https://ria.ru/20230117/promakh-1845339959.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, турция, ситуация в днр и лнр