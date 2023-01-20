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Эрдоган подтвердил Зеленскому готовность стать посредником с Россией - РИА Новости, 20.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/ukraina-1846349083.html
Эрдоган подтвердил Зеленскому готовность стать посредником с Россией
Эрдоган подтвердил Зеленскому готовность стать посредником с Россией - РИА Новости, 20.01.2023
Эрдоган подтвердил Зеленскому готовность стать посредником с Россией
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским подтвердил готовность взять на себя роль в установлении прочного мира между... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T18:10
2023-01-20T18:10
специальная военная операция на украине
в мире
реджеп тайип эрдоган
владимир зеленский
владимир путин
россия
украина
турция
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АНКАРА, 20 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским подтвердил готовность взять на себя роль в установлении прочного мира между РФ и Украиной. Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в понедельник подтвердил, что Турция готова взять на себя роль посредника между Россией и Украиной. "Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сообщила канцелярия турецкого лидера, отметив, что обсуждался конфликт, также Эрдоган выразил соболезнования в связи с крушением вертолета на Украине в среду. Сообщается, что в ходе переговоров Эрдоган подтвердил готовность внести дипломатический вклад в установление прочного мира между Россией и Украиной и взять на себя роль посредника в этом процессе. В МИД РФ ранее заявили, что Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры. В Кремле отмечали, что Россия согласна с заявлениями с Запада в том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, но при этом в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию.
https://ria.ru/20230119/peregovory-1845881053.html
https://ria.ru/20230117/promakh-1845339959.html
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украина
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в мире, реджеп тайип эрдоган, владимир зеленский, владимир путин, россия, украина, турция, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия, Украина, Турция, Ситуация в ДНР и ЛНР
18:10 20.01.2023
 
Эрдоган подтвердил Зеленскому готовность стать посредником с Россией

Эрдоган подтвердил Зеленскому готовность внести вклад в установление мира России и Украины

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 20 янв – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с Владимиром Зеленским подтвердил готовность взять на себя роль в установлении прочного мира между РФ и Украиной.
Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным в понедельник подтвердил, что Турция готова взять на себя роль посредника между Россией и Украиной.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
19 января, 09:21
Чавушоглу оценил возможность возобновления переговоров России и Украины
"Президент Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сообщила канцелярия турецкого лидера, отметив, что обсуждался конфликт, также Эрдоган выразил соболезнования в связи с крушением вертолета на Украине в среду.
Сообщается, что в ходе переговоров Эрдоган подтвердил готовность внести дипломатический вклад в установление прочного мира между Россией и Украиной и взять на себя роль посредника в этом процессе.
В МИД РФ ранее заявили, что Киев настроен на эскалацию, а не на переговоры. В Кремле отмечали, что Россия согласна с заявлениями с Запада в том, что итогом разрешения ситуации должен стать справедливый и долгосрочный мир, но при этом в Москве пока не видят перспектив для переговоров по урегулированию.
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 04:15
В Турции заявили о серьезном промахе США в попытке обуздать Россию
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаТурцияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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