https://ria.ru/20230120/ukraina-1846230074.html

Зеленский призвал Запад ускориться с поставками оружия

Зеленский призвал Запад ускориться с поставками оружия - РИА Новости, 20.01.2023

Зеленский призвал Запад ускориться с поставками оружия

Владимир Зеленский призвал западных партнеров ускориться с представлением военной помощи Украине, назвал время "оружием России". РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T13:04

2023-01-20T13:04

2023-01-20T13:09

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

украина

нато

в мире

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал западных партнеров ускориться с представлением военной помощи Украине, назвал время "оружием России". "Время остается оружием РФ. Нам нужно ускориться. Время должно стать нашим общим оружием, точно также как противовоздушная оборона, артиллерия, бронетранспортеры и танки ", - заявил Зеленский перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, трансляция велась на сайте Пентагона. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения. Преувеличивать значение поставок НАТО тяжелого вооружения Киеву не стоит, они принципиально ничего не изменят, а только добавят Украине проблем, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230119/tanki-1845796076.html

https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир зеленский, украина, нато, в мире, россия, ситуация в днр и лнр