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Зеленский призвал Запад ускориться с поставками оружия - РИА Новости, 20.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/ukraina-1846230074.html
Зеленский призвал Запад ускориться с поставками оружия
Зеленский призвал Запад ускориться с поставками оружия - РИА Новости, 20.01.2023
Зеленский призвал Запад ускориться с поставками оружия
Владимир Зеленский призвал западных партнеров ускориться с представлением военной помощи Украине, назвал время "оружием России". РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T13:04
2023-01-20T13:09
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
украина
нато
в мире
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал западных партнеров ускориться с представлением военной помощи Украине, назвал время "оружием России". "Время остается оружием РФ. Нам нужно ускориться. Время должно стать нашим общим оружием, точно также как противовоздушная оборона, артиллерия, бронетранспортеры и танки ", - заявил Зеленский перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, трансляция велась на сайте Пентагона. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения. Преувеличивать значение поставок НАТО тяжелого вооружения Киеву не стоит, они принципиально ничего не изменят, а только добавят Украине проблем, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230119/tanki-1845796076.html
https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html
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владимир зеленский, украина, нато, в мире, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Украина, НАТО, В мире, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:04 20.01.2023 (обновлено: 13:09 20.01.2023)
 
Зеленский призвал Запад ускориться с поставками оружия

Зеленский назвал время оружием России и призвал Запад ускориться с поставками

© AP Photo / Michael ProbstВыступление президента Украины Владимира Зеленского во время встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. 20 января 2023
Выступление президента Украины Владимира Зеленского во время встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии. 20 января 2023 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Michael Probst
Выступление президента Украины Владимира Зеленского во время встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии. 20 января 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский призвал западных партнеров ускориться с представлением военной помощи Украине, назвал время "оружием России".
"Время остается оружием РФ. Нам нужно ускориться. Время должно стать нашим общим оружием, точно также как противовоздушная оборона, артиллерия, бронетранспортеры и танки ", - заявил Зеленский перед началом встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии, трансляция велась на сайте Пентагона.
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Они перешли черту". В НАТО решились поставить то, что очень просил Киев
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения.
Преувеличивать значение поставок НАТО тяжелого вооружения Киеву не стоит, они принципиально ничего не изменят, а только добавят Украине проблем, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американский военнослужащий развертывает антенну на реактивной системе залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
08:00
Слабоумие и отвага: американцы хотят дать ВСУ оружие для удара по Крыму
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийУкраинаНАТОВ миреРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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