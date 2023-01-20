12:34 20.01.2023 (обновлено: 15:18 20.01.2023)
Глава Пентагона заявил о "переломном моменте" в конфликте на Украине
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в конфликте на Украине наступает переломный момент
© AFP 2023 / ANDRE PAINГлава Пентагона Ллойд Остин во время встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии
Глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В конфликте на Украине наступает "переломный момент", заявил глава Пентагона Ллойд Остин перед началом встречи по поддержке Киева на авиабазе США Рамштайн в Германии. Трансляция мероприятия велась на сайте ведомства.
"Сейчас не время замедляться. Время копнуть глубже. На нас смотрят украинцы, на нас смотрит Кремль, и история смотрит на нас", — сказал он.
Он добавил, что в сложившихся обстоятельствах США и их союзники не прекратит поддержку Киева.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи на базе Рамштайн западные страны примут решения о поставках Украине тяжелого вооружения.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
Сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал не преувеличивать значение поставок НАТО тяжелого вооружения Киеву. По его словам, военная помощь принципиально ничего не изменит, а только добавит Украине проблем.