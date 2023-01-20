Рейтинг@Mail.ru
Глава Пентагона заявил о "переломном моменте" в конфликте на Украине - РИА Новости, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/ukraina-1846219554.html
Глава Пентагона заявил о "переломном моменте" в конфликте на Украине
Глава Пентагона заявил о "переломном моменте" в конфликте на Украине - РИА Новости, 20.01.2023
Глава Пентагона заявил о "переломном моменте" в конфликте на Украине
В конфликте на Украине наступает "переломный момент", заявил глава Пентагона Ллойд Остин перед началом встречи по поддержке Киева на авиабазе США Рамштайн в... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:34
2023-01-20T15:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
министерство обороны сша
сша
ллойд остин
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846234078_0:210:3070:1937_1920x0_80_0_0_11817235b2257883426e50f8307dab50.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В конфликте на Украине наступает "переломный момент", заявил глава Пентагона Ллойд Остин перед началом встречи по поддержке Киева на авиабазе США Рамштайн в Германии. Трансляция мероприятия велась на сайте ведомства.Он добавил, что в сложившихся обстоятельствах США и их союзники не прекратит поддержку Киева.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи на базе Рамштайн западные страны примут решения о поставках Украине тяжелого вооружения.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.Сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал не преувеличивать значение поставок НАТО тяжелого вооружения Киеву. По его словам, военная помощь принципиально ничего не изменит, а только добавит Украине проблем.
https://ria.ru/20230120/germaniya-1846198220.html
https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846234078_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8105751edc0a32902ab9a888d19dfe63.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, министерство обороны сша, сша, ллойд остин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Министерство обороны США, США, Ллойд Остин, Ситуация в ДНР и ЛНР
12:34 20.01.2023 (обновлено: 15:18 20.01.2023)
 
Глава Пентагона заявил о "переломном моменте" в конфликте на Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в конфликте на Украине наступает переломный момент

© AFP 2023 / ANDRE PAINГлава Пентагона Ллойд Остин во время встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии
Глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AFP 2023 / ANDRE PAIN
Глава Пентагона Ллойд Остин во время встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В конфликте на Украине наступает "переломный момент", заявил глава Пентагона Ллойд Остин перед началом встречи по поддержке Киева на авиабазе США Рамштайн в Германии. Трансляция мероприятия велась на сайте ведомства.
"Сейчас не время замедляться. Время копнуть глубже. На нас смотрят украинцы, на нас смотрит Кремль, и история смотрит на нас", — сказал он.
Он добавил, что в сложившихся обстоятельствах США и их союзники не прекратит поддержку Киева.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи на базе Рамштайн западные страны примут решения о поставках Украине тяжелого вооружения.
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
11:38
Германия объяснила настоящую причину отказа отправлять Украине танки
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
Сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал не преувеличивать значение поставок НАТО тяжелого вооружения Киеву. По его словам, военная помощь принципиально ничего не изменит, а только добавит Украине проблем.
Американский военнослужащий развертывает антенну на реактивной системе залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
08:00
Слабоумие и отвага: американцы хотят дать ВСУ оружие для удара по Крыму
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМинистерство обороны СШАСШАЛлойд ОстинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала