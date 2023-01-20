https://ria.ru/20230120/ukraina-1846219554.html

Глава Пентагона заявил о "переломном моменте" в конфликте на Украине

Глава Пентагона заявил о "переломном моменте" в конфликте на Украине - РИА Новости, 20.01.2023

Глава Пентагона заявил о "переломном моменте" в конфликте на Украине

В конфликте на Украине наступает "переломный момент", заявил глава Пентагона Ллойд Остин перед началом встречи по поддержке Киева на авиабазе США Рамштайн в... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T12:34

2023-01-20T12:34

2023-01-20T15:18

специальная военная операция на украине

в мире

украина

министерство обороны сша

сша

ллойд остин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В конфликте на Украине наступает "переломный момент", заявил глава Пентагона Ллойд Остин перед началом встречи по поддержке Киева на авиабазе США Рамштайн в Германии. Трансляция мероприятия велась на сайте ведомства.Он добавил, что в сложившихся обстоятельствах США и их союзники не прекратит поддержку Киева.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи на базе Рамштайн западные страны примут решения о поставках Украине тяжелого вооружения.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО поддерживают Киев поставками оружия на десятки миллиардов долларов. Москва не раз заявляла, что военная помощь только затягивает конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.Сегодня представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал не преувеличивать значение поставок НАТО тяжелого вооружения Киеву. По его словам, военная помощь принципиально ничего не изменит, а только добавит Украине проблем.

https://ria.ru/20230120/germaniya-1846198220.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, министерство обороны сша, сша, ллойд остин, ситуация в днр и лнр