https://ria.ru/20230120/ukraina-1846157247.html

В трех областях Украины ввели стабилизационные отключения света

В трех областях Украины ввели стабилизационные отключения света - РИА Новости, 20.01.2023

В трех областях Украины ввели стабилизационные отключения света

Стабилизационные отключения света вновь применены в пятницу в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T09:23

2023-01-20T09:23

2023-01-20T09:24

в мире

денис шмыгаль

владимир зеленский

киевская область

днепропетровская область

украина

дтэк

укрэнерго

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Стабилизационные отключения света вновь применены в пятницу в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. Ранее в национальной энергетической компании (НЭК) "Укрэнерго" сообщали, что на Украине сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, несмотря на снижение потребления электроэнергии из-за потепления. "Лимиты потребления электроэнергии в Киевской области, что предоставил НЭК "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Киевские электросети". В компании также сообщили о применении стабилизационных отключений света в Одесской и Днепропетровской областях. В минувшую субботу украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго страны подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230119/ukraina-1845885991.html

https://ria.ru/20230119/kiev-1845872797.html

киевская область

днепропетровская область

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, киевская область, днепропетровская область, украина, дтэк, укрэнерго, министерство энергетики рф (минэнерго россии)