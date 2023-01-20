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В трех областях Украины ввели стабилизационные отключения света - РИА Новости, 20.01.2023
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В трех областях Украины ввели стабилизационные отключения света
В трех областях Украины ввели стабилизационные отключения света - РИА Новости, 20.01.2023
В трех областях Украины ввели стабилизационные отключения света
Стабилизационные отключения света вновь применены в пятницу в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T09:23
2023-01-20T09:24
в мире
денис шмыгаль
владимир зеленский
киевская область
днепропетровская область
украина
дтэк
укрэнерго
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Стабилизационные отключения света вновь применены в пятницу в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК. Ранее в национальной энергетической компании (НЭК) "Укрэнерго" сообщали, что на Украине сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, несмотря на снижение потребления электроэнергии из-за потепления. "Лимиты потребления электроэнергии в Киевской области, что предоставил НЭК "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Киевские электросети". В компании также сообщили о применении стабилизационных отключений света в Одесской и Днепропетровской областях. В минувшую субботу украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго страны подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230119/ukraina-1845885991.html
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в мире, денис шмыгаль, владимир зеленский, киевская область, днепропетровская область, украина, дтэк, укрэнерго, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
В мире, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Киевская область, Днепропетровская область, Украина, ДТЭК, Укрэнерго, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
09:23 20.01.2023 (обновлено: 09:24 20.01.2023)
 
В трех областях Украины ввели стабилизационные отключения света

В Киевской, Одесской и Днепропетровской областях ввели стабилизационные отключения света

© AP Photo / Andrew KravchenkoВид со смотровой площадки на неосвещенный Киев
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Вид со смотровой площадки на неосвещенный Киев . Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Стабилизационные отключения света вновь применены в пятницу в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, сообщили в украинском энергохолдинге ДТЭК.
Ранее в национальной энергетической компании (НЭК) "Укрэнерго" сообщали, что на Украине сохраняется существенный дефицит мощности в энергосистеме, несмотря на снижение потребления электроэнергии из-за потепления.
Одесса - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
Вчера, 09:53
Одесская область вернулась к стабилизационным отключениям света
"Лимиты потребления электроэнергии в Киевской области, что предоставил НЭК "Укрэнерго", позволяют применять графики стабилизационных отключений", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК "Киевские электросети".
В компании также сообщили о применении стабилизационных отключений света в Одесской и Днепропетровской областях.
В минувшую субботу украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о поражении двух ТЭС, одна из которых была остановлена. Минэнерго страны подтвердило поражение объектов инфраструктуры в ряде регионов страны, в том числе в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой и Киевской областях.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. После ударов 15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Киев - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
Вчера, 08:03
Киев перешел к стабилизационным отключениям света
 
В миреДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийКиевская областьДнепропетровская областьУкраинаДТЭКУкрэнергоМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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