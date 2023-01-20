https://ria.ru/20230120/tunberg-1846303558.html

Грета Тунберг вышла на акцию протеста в Давосе

Грета Тунберг вышла на акцию протеста в Давосе - РИА Новости, 20.01.2023

Грета Тунберг вышла на акцию протеста в Давосе

Группа экоактивистов, в том числе шведка Грета Тунберг, провели акцию протеста в швейцарском Давосе, где в пятницу завершается Всемирный экономический форум... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T16:07

2023-01-20T16:07

2023-01-20T16:07

в мире

грета тунберг

давос

международное энергетическое агентство

экология

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ЦЮРИХ, 20 янв - РИА Новости. Группа экоактивистов, в том числе шведка Грета Тунберг, провели акцию протеста в швейцарском Давосе, где в пятницу завершается Всемирный экономический форум (ВЭФ). Тунберг опубликовала в своем Twitter фотографию, на которой запечатлены около 20 участников акции. Они держат в руках плакаты с разного рода лозунгами, например, "Остановите экоцид", "Нет ископаемому топливу". Сама шведская активистка на фото стоит с плакатом, на котором написано "Оставьте это (топливо) в земле". Она сообщила, что активисты написали письмо главам компаний, добывающих ископаемое топливо, с требованием отказаться от разработки новых месторождений. В четверг Тунберг поучаствовала в дискуссии на полях ВЭФ, где также находился глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Активистка заявила, что ВЭФ предоставляет площадку для обсуждения проблем в области экологии участникам, которые сами несут ответственность за климатический кризис, и назвала такую ситуацию абсурдной.

https://ria.ru/20221108/ekoaktivisty-1829718195.html

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в мире, грета тунберг, давос, международное энергетическое агентство, экология