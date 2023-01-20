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Грета Тунберг вышла на акцию протеста в Давосе - РИА Новости, 20.01.2023
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Грета Тунберг вышла на акцию протеста в Давосе
Грета Тунберг вышла на акцию протеста в Давосе - РИА Новости, 20.01.2023
Грета Тунберг вышла на акцию протеста в Давосе
Группа экоактивистов, в том числе шведка Грета Тунберг, провели акцию протеста в швейцарском Давосе, где в пятницу завершается Всемирный экономический форум... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T16:07
2023-01-20T16:07
в мире
грета тунберг
давос
международное энергетическое агентство
экология
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ЦЮРИХ, 20 янв - РИА Новости. Группа экоактивистов, в том числе шведка Грета Тунберг, провели акцию протеста в швейцарском Давосе, где в пятницу завершается Всемирный экономический форум (ВЭФ). Тунберг опубликовала в своем Twitter фотографию, на которой запечатлены около 20 участников акции. Они держат в руках плакаты с разного рода лозунгами, например, "Остановите экоцид", "Нет ископаемому топливу". Сама шведская активистка на фото стоит с плакатом, на котором написано "Оставьте это (топливо) в земле". Она сообщила, что активисты написали письмо главам компаний, добывающих ископаемое топливо, с требованием отказаться от разработки новых месторождений. В четверг Тунберг поучаствовала в дискуссии на полях ВЭФ, где также находился глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Активистка заявила, что ВЭФ предоставляет площадку для обсуждения проблем в области экологии участникам, которые сами несут ответственность за климатический кризис, и назвала такую ситуацию абсурдной.
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в мире, грета тунберг, давос, международное энергетическое агентство, экология
В мире, Грета Тунберг, Давос, Международное энергетическое агентство, Экология
16:07 20.01.2023
 
Грета Тунберг вышла на акцию протеста в Давосе

В швейцарском Давосе Грета Тунберг вышла на акцию протеста против климатического кризиса

© AFP 2023 / Fabrice CoffriniГрета Тунберг в составе группы экоактивистов вышла на акцию протеста в Давосе
Грета Тунберг в составе группы экоактивистов вышла на акцию протеста в Давосе - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AFP 2023 / Fabrice Coffrini
Грета Тунберг в составе группы экоактивистов вышла на акцию протеста в Давосе
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 20 янв - РИА Новости. Группа экоактивистов, в том числе шведка Грета Тунберг, провели акцию протеста в швейцарском Давосе, где в пятницу завершается Всемирный экономический форум (ВЭФ).
Тунберг опубликовала в своем Twitter фотографию, на которой запечатлены около 20 участников акции. Они держат в руках плакаты с разного рода лозунгами, например, "Остановите экоцид", "Нет ископаемому топливу". Сама шведская активистка на фото стоит с плакатом, на котором написано "Оставьте это (топливо) в земле".
"В Давосе, рядом со Всемирным экономическим форумом, где собрались те, кто несет наибольшую ответственность за климатический кризис", - написала Тунберг в Twitter.
Она сообщила, что активисты написали письмо главам компаний, добывающих ископаемое топливо, с требованием отказаться от разработки новых месторождений.
В четверг Тунберг поучаствовала в дискуссии на полях ВЭФ, где также находился глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Активистка заявила, что ВЭФ предоставляет площадку для обсуждения проблем в области экологии участникам, которые сами несут ответственность за климатический кризис, и назвала такую ситуацию абсурдной.
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