Грета Тунберг вышла на акцию протеста в Давосе
В швейцарском Давосе Грета Тунберг вышла на акцию протеста против климатического кризиса
© AFP 2023 / Fabrice CoffriniГрета Тунберг в составе группы экоактивистов вышла на акцию протеста в Давосе
Грета Тунберг в составе группы экоактивистов вышла на акцию протеста в Давосе
ЦЮРИХ, 20 янв - РИА Новости. Группа экоактивистов, в том числе шведка Грета Тунберг, провели акцию протеста в швейцарском Давосе, где в пятницу завершается Всемирный экономический форум (ВЭФ).
Тунберг опубликовала в своем Twitter фотографию, на которой запечатлены около 20 участников акции. Они держат в руках плакаты с разного рода лозунгами, например, "Остановите экоцид", "Нет ископаемому топливу". Сама шведская активистка на фото стоит с плакатом, на котором написано "Оставьте это (топливо) в земле".
"В Давосе, рядом со Всемирным экономическим форумом, где собрались те, кто несет наибольшую ответственность за климатический кризис", - написала Тунберг в Twitter.
Она сообщила, что активисты написали письмо главам компаний, добывающих ископаемое топливо, с требованием отказаться от разработки новых месторождений.
В четверг Тунберг поучаствовала в дискуссии на полях ВЭФ, где также находился глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль. Активистка заявила, что ВЭФ предоставляет площадку для обсуждения проблем в области экологии участникам, которые сами несут ответственность за климатический кризис, и назвала такую ситуацию абсурдной.
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