https://ria.ru/20230120/tanki-1846254574.html

Эксперт назвал ключевой недостаток танков Challenger, Leopard и Abrams

Эксперт назвал ключевой недостаток танков Challenger, Leopard и Abrams - РИА Новости, 20.01.2023

Эксперт назвал ключевой недостаток танков Challenger, Leopard и Abrams

Далеко не все украинские мосты выдержат танки Challenger 2, Leopard 2 и Abrams, которые страны НАТО хотят поставить Киеву, заявил РИА Новости эксперт по... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T14:07

2023-01-20T14:07

2023-01-20T14:07

нато

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m1 abrams

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БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Далеко не все украинские мосты выдержат танки Challenger 2, Leopard 2 и Abrams, которые страны НАТО хотят поставить Киеву, заявил РИА Новости эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро. "Это огромное разнообразие оружия в небольших количествах уже несколько месяцев создает очень большие логистические проблемы. Все эти вооружения разные. Обещанные англичанами танки Challenger 2 имеют пушки с ребристым стволом калибра 120 мм, которые не принимают боеприпасы других танков, имеющих гладкие стволы калибра 120 мм. Им не подходят одинаковые боеприпасы. Кроме того, танк Challenger 2, в зависимости от модификации, весит от 65 до 75 тонн: они не пройдут по мостам на Украине. То же самое касается немецкого Leopard 2, который весит 65 тонн. Эти танки слишком тяжелые для Украины. И американский Abrams тоже слишком тяжелый, с очень большим расходом топлива", - сказал Моро. По словам эксперта, это создаст трудноразрешимые логистические проблемы для украинской армии. Страны НАТО осознают это, но хотят показать себя в лучшем свете на встрече в Рамштайне, вдобавок альянс делает постоянные заявления о новых поставках, "чтобы не дать киевской армии немедленно сложить оружие", пояснил Моро. "НАТО хочет восстановить украинскую армию к весне, но в каком состоянии будет украинская армия через 2-3 месяца, сегодня никто не знает. В любом случае, ничего хорошего это не сулит. Украина говорит о возвращении Крыма при помощи этой объявленной для поставок разнородной тяжелой техникой, но это чистая пропаганда. Это просто смешно. Это как с немецкой армией перед Курской битвой летом 1943 года: немецкие генералы недооценили советскую армию, которая вышла победителем из величайшего танкового сражения в истории. Сегодня НАТО совершает ту же ошибку, что и немецкая армия в 43-м", - заключил эксперт. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии 20 января будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом во вторник дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, но при условии, что американская сторона поставит боевые танки Abrams. Как отмечал британский генерал Ричард Ширрефф, три года занимавший пост заместителя верховного главнокомандующего войсками НАТО в Европе, немецкие танки Leopard 2 гораздо лучше подходят армии Украины, чем американские Abrams. Новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос согласования поставок танков немецкого производства третьими странами решится в пятницу.

https://ria.ru/20230120/germaniya-1846198220.html

https://ria.ru/20230120/postavki-1846218223.html

https://ria.ru/20230120/tanki-1846154187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нато, украина, оружие, в мире, германия, сша, великобритания, m1 abrams