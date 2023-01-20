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Эксперт назвал ключевой недостаток танков Challenger, Leopard и Abrams - РИА Новости, 20.01.2023
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Эксперт назвал ключевой недостаток танков Challenger, Leopard и Abrams
Эксперт назвал ключевой недостаток танков Challenger, Leopard и Abrams - РИА Новости, 20.01.2023
Эксперт назвал ключевой недостаток танков Challenger, Leopard и Abrams
Далеко не все украинские мосты выдержат танки Challenger 2, Leopard 2 и Abrams, которые страны НАТО хотят поставить Киеву, заявил РИА Новости эксперт по... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:07
2023-01-20T14:07
нато
украина
оружие
в мире
германия
сша
великобритания
m1 abrams
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БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Далеко не все украинские мосты выдержат танки Challenger 2, Leopard 2 и Abrams, которые страны НАТО хотят поставить Киеву, заявил РИА Новости эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро. "Это огромное разнообразие оружия в небольших количествах уже несколько месяцев создает очень большие логистические проблемы. Все эти вооружения разные. Обещанные англичанами танки Challenger 2 имеют пушки с ребристым стволом калибра 120 мм, которые не принимают боеприпасы других танков, имеющих гладкие стволы калибра 120 мм. Им не подходят одинаковые боеприпасы. Кроме того, танк Challenger 2, в зависимости от модификации, весит от 65 до 75 тонн: они не пройдут по мостам на Украине. То же самое касается немецкого Leopard 2, который весит 65 тонн. Эти танки слишком тяжелые для Украины. И американский Abrams тоже слишком тяжелый, с очень большим расходом топлива", - сказал Моро. По словам эксперта, это создаст трудноразрешимые логистические проблемы для украинской армии. Страны НАТО осознают это, но хотят показать себя в лучшем свете на встрече в Рамштайне, вдобавок альянс делает постоянные заявления о новых поставках, "чтобы не дать киевской армии немедленно сложить оружие", пояснил Моро. "НАТО хочет восстановить украинскую армию к весне, но в каком состоянии будет украинская армия через 2-3 месяца, сегодня никто не знает. В любом случае, ничего хорошего это не сулит. Украина говорит о возвращении Крыма при помощи этой объявленной для поставок разнородной тяжелой техникой, но это чистая пропаганда. Это просто смешно. Это как с немецкой армией перед Курской битвой летом 1943 года: немецкие генералы недооценили советскую армию, которая вышла победителем из величайшего танкового сражения в истории. Сегодня НАТО совершает ту же ошибку, что и немецкая армия в 43-м", - заключил эксперт. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии 20 января будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом во вторник дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, но при условии, что американская сторона поставит боевые танки Abrams. Как отмечал британский генерал Ричард Ширрефф, три года занимавший пост заместителя верховного главнокомандующего войсками НАТО в Европе, немецкие танки Leopard 2 гораздо лучше подходят армии Украины, чем американские Abrams. Новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос согласования поставок танков немецкого производства третьими странами решится в пятницу.
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нато, украина, оружие, в мире, германия, сша, великобритания, m1 abrams
НАТО, Украина, Оружие, В мире, Германия, США, Великобритания, M1 Abrams
14:07 20.01.2023
 
Эксперт назвал ключевой недостаток танков Challenger, Leopard и Abrams

Эксперт Моро: танки Challenger, Leopard и Abrams слишком тяжелые для местности Украины

© Фото : UK MOD © Crown copyrightОсновной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : UK MOD © Crown copyright
Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Challenger 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Далеко не все украинские мосты выдержат танки Challenger 2, Leopard 2 и Abrams, которые страны НАТО хотят поставить Киеву, заявил РИА Новости эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро.
"Это огромное разнообразие оружия в небольших количествах уже несколько месяцев создает очень большие логистические проблемы. Все эти вооружения разные. Обещанные англичанами танки Challenger 2 имеют пушки с ребристым стволом калибра 120 мм, которые не принимают боеприпасы других танков, имеющих гладкие стволы калибра 120 мм. Им не подходят одинаковые боеприпасы. Кроме того, танк Challenger 2, в зависимости от модификации, весит от 65 до 75 тонн: они не пройдут по мостам на Украине. То же самое касается немецкого Leopard 2, который весит 65 тонн. Эти танки слишком тяжелые для Украины. И американский Abrams тоже слишком тяжелый, с очень большим расходом топлива", - сказал Моро.
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
11:38
Германия объяснила настоящую причину отказа отправлять Украине танки
По словам эксперта, это создаст трудноразрешимые логистические проблемы для украинской армии. Страны НАТО осознают это, но хотят показать себя в лучшем свете на встрече в Рамштайне, вдобавок альянс делает постоянные заявления о новых поставках, "чтобы не дать киевской армии немедленно сложить оружие", пояснил Моро.
"НАТО хочет восстановить украинскую армию к весне, но в каком состоянии будет украинская армия через 2-3 месяца, сегодня никто не знает. В любом случае, ничего хорошего это не сулит. Украина говорит о возвращении Крыма при помощи этой объявленной для поставок разнородной тяжелой техникой, но это чистая пропаганда. Это просто смешно. Это как с немецкой армией перед Курской битвой летом 1943 года: немецкие генералы недооценили советскую армию, которая вышла победителем из величайшего танкового сражения в истории. Сегодня НАТО совершает ту же ошибку, что и немецкая армия в 43-м", - заключил эксперт.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии 20 января будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения.
Флаги стран — участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
12:30Специальная военная операция на Украине
Поставки оружия НАТО добавят проблем украинскому народу, заявил Песков
Немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом во вторник дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, но при условии, что американская сторона поставит боевые танки Abrams.
Как отмечал британский генерал Ричард Ширрефф, три года занимавший пост заместителя верховного главнокомандующего войсками НАТО в Европе, немецкие танки Leopard 2 гораздо лучше подходят армии Украины, чем американские Abrams.
Новый министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос согласования поставок танков немецкого производства третьими странами решится в пятницу.
Канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в Бундестаге - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
08:55
СМИ: Киев потребовал от Шольца прекратить играть в игры с танками Leopard 2
 
НАТОУкраинаОружиеВ миреГерманияСШАВеликобританияM1 Abrams
 
 
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