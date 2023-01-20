https://ria.ru/20230120/spetsoperatsiya-1846403019.html

Спецоперация, 20 января: в Запорожской области активизировались бои

Спецоперация, 20 января: в Запорожской области активизировались бои - РИА Новости, 20.01.2023

Спецоперация, 20 января: в Запорожской области активизировались бои

Боевые действия активизировались практически на всей линии соприкосновения в Запорожской области, заявил в интервью РИА Новости член главного совета... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T23:39

2023-01-20T23:39

2023-01-20T23:43

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Боевые действия активизировались практически на всей линии соприкосновения в Запорожской области, заявил в интервью РИА Новости член главного совета администрации региона Владимир Рогов. Врио главы ДНР Денис Пушилин сказал журналистам, что ситуация в Артемовске (украинское название - Бахмут) близка к оперативному окружению. Ход спецоперации Минобороны России сообщило, что российские военные освободили Клещеевку в ДНР, в целом на Донецком направлении уничтожены до 60 украинских военных, три бронемашины, две артустановки "Гвоздика" и гаубицы "Гиацинт-Б" и Д-20. Кроме того, на Херсонском направлении ВС РФ в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили американскую самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, а также две гаубицы - Д-30 и "Мста-Б". В ведомстве добавили, что на купянском и краснолиманском направлениях Киев потерял за сутки около 70 военнослужащих. В ведомстве отметили, что российские военные, освободили Лобковое в Запорожской области, на этом направлении потери украинских войск составили до 90 военных. Уточняется, что также в районе Каменского уничтожен ангар с вооружением и военной техникой украинских военных, а в районе Малой Токмачки уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37. В МО РФ добавили, что российская ПВО и истребители сбили за минувшие сутки два украинских военных вертолета Ми-8. Брифинг Пескова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами заявил, что президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. В ходе совещания состоялся обмен мнениями о ходе специальной военной операции. Песков призвал ориентироваться на слова Путина по вопросам завершения частичной мобилизации, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать данные о том, что в ответ на обращение депутата заксобрания Псковской области к главе государства по теме мобилизации в РФ, он получил из администрации президента ответ, в котором якобы сообщалось, что действие указа об объявлении частичной мобилизации продолжается. Пресс-секретарь отметил, что отношения РФ и США находятся в исторически самой низшей точке, надежд на улучшение нет. По его словам, конфликт на Украине идет по восходящей спирали, Запад привержен драматическому заблуждению о возможности Киева иметь успех на поле боя. Песков добавил, что для разрешения конфликта Западу надо отмотать пленку на конец позапрошлого года, когда РФ предлагала обсуждать свои озабоченности, и раскаяться в цинизме восьми последних лет. Он заявил, что преувеличивать значение поставок НАТО тяжелого вооружения Киеву не стоит, они принципиально ничего не изменят, а только добавят Украине проблем. Песков подчеркнул, что Москва будет внимательно отслеживать ситуацию с возможными поставками вооружений Киеву из Латинской Америки. Встреча Лаврова с президентом МКККМинистр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич заявил, что важно, чтобы МККК действовал на Украине беспристрастно. По его словам, Россия всегда с уважением относилась к этому мандату и ценила беспристрастный и деполитизированный характер работы МККК. Глава МИД отметил, что Россия будет делать все возможное, чтобы обеспечить доступ МККК к украинским солдатам, оказавшимся в плену. Лавров добавил, что Киев допускает вопиющие нарушения международного гуманитарного права. Он подчеркнул, что Москва подтверждает приверженность соблюдению норм Международного гуманитарного права, включая женевские конвенции. Глава МИД РФ сказал, что Россия рассчитывает, что глава МККК Мирьяна Эггер в ходе визита в Москву обсудит наиболее актуальные проблемы, среди которых и вопрос задержанных военнослужащих. Международная обстановка Президент США Джо Байден поручил главе американского госдепа Энтони Блинкену выделить до 2,5 миллиарда долларов на военную поддержку Украины в рамках нового пакета помощи Киеву, говорится в опубликованном документе главы Белого дома. В Пентагоне сообщили, что новый пакет военной помощи Украине включает боеприпасы для ЗРК NASAMS, системы ПВО NASAMS, системы ПВО Eight Avenger, 59 БМП Bradley и 90 БТР Stryker, 53 устойчивых к минам транспортных средства (MRAP) и 350 высокомобильных мультизадачных транспортных средств и другое оружие. Новый министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил журналистам, что по результатам встречи контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников не удалось прийти к единому мнению по поставкам немецких танков Киеву, однако Берлин и далее будет рассматривать такую возможность. Газета Politico заявила, что ряд европейских стран работают над созданием коалиции, чтобы оказать давление на Берлин в вопросе передачи танков Киеву. Отмечается, что среди стран растет разочарование из-за того, что Германия настаивает на первом шаге США в вопросе поставок танков. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт опроверг наличие требований канцлера Германии Олафа Шольца к США о поставках Киеву танков Abrams в качестве обязательного условия для поставок немецких Leopard. Высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе, что новый седьмой по счету транш финансирования из Европейского фонда мира на вооружение Украины составит 500 миллионов евро. Агенство Блумберг со ссылкой на главу Евросовета Шарль Мишель сообщило, что санкции против России становится сложнее принимать с каждым новым раундом. Он добавил, что ЕС, несмотря на сложности, продолжит рассматривать новые раунды санкций в отношении России. Глава Пентагона Ллойд Остин в ходе выступления на базе Рамштайн заявил, что поддержка Украины продолжится столько, сколько потребуется. По его словам, это "решающий момент для Украины и решающее десятилетие для всего мира". Остин сказал, что в конфликте на Украине наступает "переломный момент", призвал союзников не "замедляться" в вопросе оказания помощи Киеву. Издание Spiegel сообщило, что Федеральная разведывательная служба Германии (BND) представила доклад, согласно которому украинская армия в боях за Артемовск (украинское название - Бахмут) теряет в день трёхзначное число военнослужащих, что может негативно сказаться на всей линии защиты. Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники в дипломатических кругах заявила, что Чехия и Словакия поддерживают идею передачи Украине танков Leopard 2 немецкого производства. Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что королевство готово оплатить немецкие танки Leopard для Украины, ожидают положительного решения стран НАТО по отправке Киеву тяжелого вооружения. Посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил журналистам, что США и их союзники развязали тотальную гибридную войну против России на ее же территории. Он добавил, что Россия постоянно предупреждает США, что их курс ведет мир к катастрофическому сценарию. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша в рамках нового пакета помощи Украине оснастит танками и БМП и обучит украинскую бригаду, заявил журналистам вице-премьер. Обстановка на ЗАЭС Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в интервью телеканалу Fox News, что необходимо срочно создать зону безопасности вокруг Запорожской АЭС на фоне "ухудшения ситуации" в регионе. Сайт МАГАТЭ привел слова Гросси, что он продолжит интенсивные консультации с РФ и Украиной о зоне физической и ядерной защиты на ЗАЭС в ближайшие дни и недели. Он отметил, что эксперты МАГАТЭ продолжают сообщать о взрывах в районе ЗАЭС. Советник гендиректора "Росэнергоатома" Ренат Карчаа заявил РИА Новости, что реакторы энергоблоков ЗАЭС в теории могут быть запущены достаточно оперативно в случае принятия соответствующего решения, однако работе атомной станции мешает неадекватность украинского режима. Он добавил, что практически все наиболее существенные повреждения критически важных объектов инфраструктуры ЗАЭС, образовавшиеся из-за украинских обстрелов, устранены.

https://ria.ru/20230110/obstrel-1843836353.html

https://ria.ru/20230114/evropa-1844737893.html

https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html

https://ria.ru/20230119/lavrov-1846015075.html

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

https://ria.ru/20230116/tanki-1845029738.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, сергей лавров, запорожская область, ми-8 амтш, m1 abrams, сша, украина, вооруженные силы украины, дмитрий песков (спецпредставитель президента), денис пушилин