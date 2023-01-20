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Глава Евросовета заявил о сложностях с принятием антироссийских санкций - РИА Новости, 20.01.2023
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Глава Евросовета заявил о сложностях с принятием антироссийских санкций
Глава Евросовета заявил о сложностях с принятием антироссийских санкций - РИА Новости, 20.01.2023
Глава Евросовета заявил о сложностях с принятием антироссийских санкций
ЕС становится все сложнее принимать санкции против России, заявил глава Евросовета Шарль Мишель, его слова приводит агентство Блумберг. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T04:09
2023-01-20T09:14
шарль мишель
урсула фон дер ляйен
россия
киев
евросовет
евросоюз
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. ЕС становится все сложнее принимать санкции против России, заявил глава Евросовета Шарль Мишель, его слова приводит агентство Блумберг.В то же время ЕС, несмотря на сложности, продолжит рассматривать новые раунды антироссийских санкций, заверил Мишель.Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала планы ввести десятый пакет ограничений против России, который будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах.Как сообщило на прошлой неделе Рейтер со ссылкой на польских и литовских дипломатов, новые санкции должны быть готовы к концу февраля.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил давление на Москву. ЕС ввел в действие уже девять пакетов санкций, последний из них утвердили 16 декабря прошлого года.Все это привело прежде всего к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в европейских странах. Как подчеркивал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20230118/rossiya-1845804349.html
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шарль мишель, урсула фон дер ляйен, россия, киев, евросовет, евросоюз, еврокомиссия
Шарль Мишель, Урсула фон дер Ляйен, Россия, Киев, Евросовет, Евросоюз, Еврокомиссия
04:09 20.01.2023 (обновлено: 09:14 20.01.2023)
 
Глава Евросовета заявил о сложностях с принятием антироссийских санкций

Глава Евросовета Мишель: санкции против России становится все сложнее принимать

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкПредседатель Европейского совета Шарль Мишель
Председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Председатель Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. ЕС становится все сложнее принимать санкции против России, заявил глава Евросовета Шарль Мишель, его слова приводит агентство Блумберг.

"Каждая дискуссия по санкциям намного сложнее, чем предыдущая", — сказал он во время поездки в Киев.

В то же время ЕС, несмотря на сложности, продолжит рассматривать новые раунды антироссийских санкций, заверил Мишель.
Во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала планы ввести десятый пакет ограничений против России, который будет в основном сосредоточен на закрытии лазеек в уже принятых мерах.
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После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил давление на Москву. ЕС ввел в действие уже девять пакетов санкций, последний из них утвердили 16 декабря прошлого года.
Все это привело прежде всего к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в европейских странах. Как подчеркивал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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