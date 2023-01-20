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Эксперты назвали самые подешевевшие авианаправления 2022 года - РИА Новости, 20.01.2023
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Туризм
https://ria.ru/20230120/samolety-1846001786.html
Эксперты назвали самые подешевевшие авианаправления 2022 года
Эксперты назвали самые подешевевшие авианаправления 2022 года - РИА Новости, 20.01.2023
Эксперты назвали самые подешевевшие авианаправления 2022 года
Аналитики рассказали, какие авианаправления сильнее всего подешевели в 2022 году, сообщает пресс-служба Туту. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T02:50
2023-01-20T02:50
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южно-сахалинск
куда поехать в выходные
туризм
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Аналитики рассказали, какие авианаправления сильнее всего подешевели в 2022 году, сообщает пресс-служба Туту."В рейтинг вошли варианты, где снижение среднего чека составило от 16 до 42 процентов по сравнению с 2021 годом", — уточняют в сервисе. При составлении топ-10 эксперты использовали данные о бронированиях с 1 января по 31 декабря по 300 российским направлениям.На первом месте оказался маршрут Чита — Хабаровск. Стоимость билетов туда и обратно уменьшилась с 18 724 до 10 896 тысяч рублей. На 40 процентов стали доступнее перелеты из Южно-Сахалинска в Благовещенск. Замыкает тройку лидеров Хабаровск — Улан-Удэ: здесь цены сократились примерно на треть.Также аналитики отметили снижении стоимости на маршрутах из Ленска, Красноярска и Талакана в Иркутск, из Красноярска в Благовещенск, из Читы во Владивосток, из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск и из Петропавловска-Камчатского во Владивосток.
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новости - туризм, чита, хабаровск, южно-сахалинск, куда поехать в выходные, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Чита, Хабаровск, Южно-Сахалинск, куда поехать в выходные, Туризм
02:50 20.01.2023
 
Эксперты назвали самые подешевевшие авианаправления 2022 года

Туту: в 2022 году стали дешевле рейсы между городами Дальнего Востока

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкПассажир стоит у билетной кассы в аэропорту имени Дмитрия Хворостовского, Красноярск
Пассажир стоит у билетной кассы в аэропорту имени Дмитрия Хворостовского, Красноярск - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Аналитики рассказали, какие авианаправления сильнее всего подешевели в 2022 году, сообщает пресс-служба Туту.
"В рейтинг вошли варианты, где снижение среднего чека составило от 16 до 42 процентов по сравнению с 2021 годом", — уточняют в сервисе. При составлении топ-10 эксперты использовали данные о бронированиях с 1 января по 31 декабря по 300 российским направлениям.
На первом месте оказался маршрут ЧитаХабаровск. Стоимость билетов туда и обратно уменьшилась с 18 724 до 10 896 тысяч рублей. На 40 процентов стали доступнее перелеты из Южно-Сахалинска в Благовещенск. Замыкает тройку лидеров Хабаровск — Улан-Удэ: здесь цены сократились примерно на треть.
Также аналитики отметили снижении стоимости на маршрутах из Ленска, Красноярска и Талакана в Иркутск, из Красноярска в Благовещенск, из Читы во Владивосток, из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск и из Петропавловска-Камчатского во Владивосток.
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ТуризмНовости - ТуризмЧитаХабаровскЮжно-Сахалинсккуда поехать в выходныеТуризм
 
 
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