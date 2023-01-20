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Эксперты назвали самые подешевевшие авианаправления 2022 года
Эксперты назвали самые подешевевшие авианаправления 2022 года - РИА Новости, 20.01.2023
Эксперты назвали самые подешевевшие авианаправления 2022 года
Аналитики рассказали, какие авианаправления сильнее всего подешевели в 2022 году, сообщает пресс-служба Туту. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T02:50
2023-01-20T02:50
2023-01-20T02:50
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Аналитики рассказали, какие авианаправления сильнее всего подешевели в 2022 году, сообщает пресс-служба Туту."В рейтинг вошли варианты, где снижение среднего чека составило от 16 до 42 процентов по сравнению с 2021 годом", — уточняют в сервисе. При составлении топ-10 эксперты использовали данные о бронированиях с 1 января по 31 декабря по 300 российским направлениям.На первом месте оказался маршрут Чита — Хабаровск. Стоимость билетов туда и обратно уменьшилась с 18 724 до 10 896 тысяч рублей. На 40 процентов стали доступнее перелеты из Южно-Сахалинска в Благовещенск. Замыкает тройку лидеров Хабаровск — Улан-Удэ: здесь цены сократились примерно на треть.Также аналитики отметили снижении стоимости на маршрутах из Ленска, Красноярска и Талакана в Иркутск, из Красноярска в Благовещенск, из Читы во Владивосток, из Южно-Сахалинска в Южно-Курильск и из Петропавловска-Камчатского во Владивосток.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, чита, хабаровск, южно-сахалинск, куда поехать в выходные, туризм
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Эксперты назвали самые подешевевшие авианаправления 2022 года
Туту: в 2022 году стали дешевле рейсы между городами Дальнего Востока