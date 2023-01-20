13:25 20.01.2023 (обновлено: 14:06 20.01.2023)
Симоньян прокомментировала блокировку счетов RT France
Симоньян о блокировке счетов RT France: вот такое вот либерте, эгалите и фратерните
© РИА Новости / RT / Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала блокировку счетов RT France по распоряжению французских властей.
"Нашему RT France отрубили все счета во Франции. Вот такое вот либерте, эгалите и фратерните (свобода, равенство, братство, национальный девиз Франции. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.
О блокировке всех счетов редакции во Франции сообщила руководитель RT France Ксения Федорова. В банке заявили, что сделали это по распоряжению властей в связи с девятым пакетом санкций. При этом, канал не фигурирует в санкционных списках.
В марте 2022 года французский медиарегулятор заявил о немедленной приостановке вещания телеканала RT France, впоследствии у нескольких российских сотрудников заблокировали зарплатные счета.
В конце года глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил, что запрет российских СМИ в Евросоюзе, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы".
Ситуация с российскими средствами массовой информации на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT.
Французские власти обвиняли Москву во вмешательстве в выборы, но не привели никаких доказательств. В Кремле, в свою очередь, подобные заявления назвали голословными.
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