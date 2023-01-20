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Симоньян прокомментировала блокировку счетов RT France - РИА Новости, 20.01.2023
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Медиавойны
https://ria.ru/20230120/rt-1846238610.html
Симоньян прокомментировала блокировку счетов RT France
Симоньян прокомментировала блокировку счетов RT France - РИА Новости, 20.01.2023
Симоньян прокомментировала блокировку счетов RT France
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала блокировку счетов RT France по... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T13:25
2023-01-20T14:06
медиавойны
в мире
франция
россия
маргарита симоньян
rt france
телеканал rt
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала блокировку счетов RT France по распоряжению французских властей. О блокировке всех счетов редакции во Франции сообщила руководитель RT France Ксения Федорова. В банке заявили, что сделали это по распоряжению властей в связи с девятым пакетом санкций. При этом, канал не фигурирует в санкционных списках.В марте 2022 года французский медиарегулятор заявил о немедленной приостановке вещания телеканала RT France, впоследствии у нескольких российских сотрудников заблокировали зарплатные счета.В конце года глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил, что запрет российских СМИ в Евросоюзе, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы".Ситуация с российскими средствами массовой информации на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT.Французские власти обвиняли Москву во вмешательстве в выборы, но не привели никаких доказательств. В Кремле, в свою очередь, подобные заявления назвали голословными.
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в мире, франция, россия, маргарита симоньян, rt france, телеканал rt, санкции в отношении россии
Медиавойны, В мире, Франция, Россия, Маргарита Симоньян, RT France, Телеканал RT, Санкции в отношении России
13:25 20.01.2023 (обновлено: 14:06 20.01.2023)
 
Симоньян прокомментировала блокировку счетов RT France

Симоньян о блокировке счетов RT France: вот такое вот либерте, эгалите и фратерните

© РИА Новости / RT / Перейти в медиабанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / RT
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Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала блокировку счетов RT France по распоряжению французских властей.

"Нашему RT France отрубили все счета во Франции. Вот такое вот либерте, эгалите и фратерните (свобода, равенство, братство, национальный девиз Франции. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.

О блокировке всех счетов редакции во Франции сообщила руководитель RT France Ксения Федорова. В банке заявили, что сделали это по распоряжению властей в связи с девятым пакетом санкций. При этом, канал не фигурирует в санкционных списках.
В марте 2022 года французский медиарегулятор заявил о немедленной приостановке вещания телеканала RT France, впоследствии у нескольких российских сотрудников заблокировали зарплатные счета.
В конце года глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил, что запрет российских СМИ в Евросоюзе, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы".
Ситуация с российскими средствами массовой информации на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT.
Французские власти обвиняли Москву во вмешательстве в выборы, но не привели никаких доказательств. В Кремле, в свою очередь, подобные заявления назвали голословными.
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