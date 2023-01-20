https://ria.ru/20230120/rt-1846238610.html

Симоньян прокомментировала блокировку счетов RT France

Симоньян прокомментировала блокировку счетов RT France - РИА Новости, 20.01.2023

Симоньян прокомментировала блокировку счетов RT France

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала блокировку счетов RT France по... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T13:25

2023-01-20T13:25

2023-01-20T14:06

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санкции в отношении россии

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале прокомментировала блокировку счетов RT France по распоряжению французских властей. О блокировке всех счетов редакции во Франции сообщила руководитель RT France Ксения Федорова. В банке заявили, что сделали это по распоряжению властей в связи с девятым пакетом санкций. При этом, канал не фигурирует в санкционных списках.В марте 2022 года французский медиарегулятор заявил о немедленной приостановке вещания телеканала RT France, впоследствии у нескольких российских сотрудников заблокировали зарплатные счета.В конце года глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил, что запрет российских СМИ в Евросоюзе, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы".Ситуация с российскими средствами массовой информации на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT.Французские власти обвиняли Москву во вмешательстве в выборы, но не привели никаких доказательств. В Кремле, в свою очередь, подобные заявления назвали голословными.

https://ria.ru/20220727/evropa-1805387502.html

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Кирилл Волков

в мире, франция, россия, маргарита симоньян, rt france, телеканал rt, санкции в отношении россии