https://ria.ru/20230120/rt-1846229443.html

Во Франции заблокировали счета RT France

Во Франции заблокировали счета RT France - РИА Новости, 20.01.2023

Во Франции заблокировали счета RT France

Во Франции заблокировали счета RT France, сообщила руководитель редакции Ксения Федорова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T13:01

2023-01-20T13:01

2023-01-20T14:54

в мире

франция

rt france

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Во Франции заблокировали счета RT France, сообщила руководитель редакции Ксения Федорова в своем Telegram-канале.Ситуацию прокомментировала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.В марте прошлого года французский медиарегулятор заявил о немедленной приостановке вещания телеканала RT France в стране. Впоследствии у нескольких российских сотрудников заблокировали зарплатные счета.В конце прошлого года глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил, что запрет российских СМИ в Евросоюзе, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы".Ситуация с российскими средствами массовой информации на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Французские власти обвиняли Москву во вмешательстве в выборы, но не привели никаких доказательств. В Кремле, в свою очередь, подобные заявления назвали голословными.

https://ria.ru/20220727/evropa-1805387502.html

https://ria.ru/20230117/kasem-1845382491.html

франция

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, франция, rt france