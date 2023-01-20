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Во Франции заблокировали счета RT France - РИА Новости, 20.01.2023
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Во Франции заблокировали счета RT France
Во Франции заблокировали счета RT France - РИА Новости, 20.01.2023
Во Франции заблокировали счета RT France
Во Франции заблокировали счета RT France, сообщила руководитель редакции Ксения Федорова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T13:01
2023-01-20T14:54
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Во Франции заблокировали счета RT France, сообщила руководитель редакции Ксения Федорова в своем Telegram-канале.Ситуацию прокомментировала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.В марте прошлого года французский медиарегулятор заявил о немедленной приостановке вещания телеканала RT France в стране. Впоследствии у нескольких российских сотрудников заблокировали зарплатные счета.В конце прошлого года глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил, что запрет российских СМИ в Евросоюзе, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы".Ситуация с российскими средствами массовой информации на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Французские власти обвиняли Москву во вмешательстве в выборы, но не привели никаких доказательств. В Кремле, в свою очередь, подобные заявления назвали голословными.
https://ria.ru/20220727/evropa-1805387502.html
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в мире, франция, rt france
В мире, Франция, RT France
13:01 20.01.2023 (обновлено: 14:54 20.01.2023)
 
Во Франции заблокировали счета RT France

Счета RT France заблокировали по распоряжению французских властей

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкОфис телеканала RT France в Париже
Офис телеканала RT France в Париже - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Офис телеканала RT France в Париже. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Во Франции заблокировали счета RT France, сообщила руководитель редакции Ксения Федорова в своем Telegram-канале.

"Мы получили письмо от нашего банка о заморозке счетов по распоряжению французских властей в связи с принятым в декабре девятым пакетом санкций. Несмотря на то что RT France не фигурирует в списке и имеет право работать во Франции, подобное решение фактически парализует нашу деятельность", — написала она.

Ситуацию прокомментировала главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Нашему RT France отрубили все счета во Франции. Вот такое вот либерте, эгалите и фратерните ("свобода, равенство, братство", девиз Французской Республики. — Прим. ред.)", — говорится в публикации.

В марте прошлого года французский медиарегулятор заявил о немедленной приостановке вещания телеканала RT France в стране. Впоследствии у нескольких российских сотрудников заблокировали зарплатные счета.
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В конце прошлого года глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес заявил, что запрет российских СМИ в Евросоюзе, в том числе RT и Sputnik, "создал опасный прецедент, который несет угрозу для свободы прессы".
Ситуация с российскими средствами массовой информации на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT.
Французские власти обвиняли Москву во вмешательстве в выборы, но не привели никаких доказательств. В Кремле, в свою очередь, подобные заявления назвали голословными.
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