https://ria.ru/20230120/putin-1846211855.html

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 20.01.2023

Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,1% россиян, его деятельность одобряют 75,2%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T12:14

2023-01-20T12:14

2023-01-20T12:32

политика

владимир путин

михаил мишустин

геннадий зюганов

россия

вциом

кпрф

единая россия

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,1% россиян, его деятельность одобряют 75,2%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,1% россиян. Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину - 62,6%. Также в лидерах по уровню доверия глава партии КПРФ Геннадий Зюганов (32,5%). Деятельность президента одобряют 75,2% опрошенных, деятельность правительства РФ - 50,5%, деятельность его председателя Михаила Мишустина - 53,2%. Также респонденты рассказали, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. За "Единую Россию" готовы отдать голоса 38,8% опрошенных. Также в лидерах партии КПРФ и ЛДПР - за них готовы проголосовать 10,6% и 9,2% соответственно. За непарламентские партии готовы проголосовать 10,2% опрошенных, еще 10,6% сказали, что не стали бы участвовать в выборах. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 9 по 15 января. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20230119/putin-1845932826.html

https://ria.ru/20221118/konflikts-1832451578.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, михаил мишустин, геннадий зюганов, россия, вциом, кпрф, единая россия