12:14 20.01.2023 (обновлено: 12:32 20.01.2023)
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос
ВЦИОМ: Путину доверяют 78 процентов россиян, 75 процентов считают его работу хорошей
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,1% россиян, его деятельность одобряют 75,2%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,1% россиян. Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину - 62,6%. Также в лидерах по уровню доверия глава партии КПРФ Геннадий Зюганов (32,5%).
Деятельность президента одобряют 75,2% опрошенных, деятельность правительства РФ - 50,5%, деятельность его председателя Михаила Мишустина - 53,2%.
Также респонденты рассказали, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. За "Единую Россию" готовы отдать голоса 38,8% опрошенных. Также в лидерах партии КПРФ и ЛДПР - за них готовы проголосовать 10,6% и 9,2% соответственно. За непарламентские партии готовы проголосовать 10,2% опрошенных, еще 10,6% сказали, что не стали бы участвовать в выборах.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 9 по 15 января. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.
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