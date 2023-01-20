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Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 20.01.2023
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Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 20.01.2023
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,1% россиян, его деятельность одобряют 75,2%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:14
2023-01-20T12:32
политика
владимир путин
михаил мишустин
геннадий зюганов
россия
вциом
кпрф
единая россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,1% россиян, его деятельность одобряют 75,2%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,1% россиян. Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину - 62,6%. Также в лидерах по уровню доверия глава партии КПРФ Геннадий Зюганов (32,5%). Деятельность президента одобряют 75,2% опрошенных, деятельность правительства РФ - 50,5%, деятельность его председателя Михаила Мишустина - 53,2%. Также респонденты рассказали, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. За "Единую Россию" готовы отдать голоса 38,8% опрошенных. Также в лидерах партии КПРФ и ЛДПР - за них готовы проголосовать 10,6% и 9,2% соответственно. За непарламентские партии готовы проголосовать 10,2% опрошенных, еще 10,6% сказали, что не стали бы участвовать в выборах. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 9 по 15 января. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://ria.ru/20230119/putin-1845932826.html
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политика, владимир путин, михаил мишустин, геннадий зюганов, россия, вциом, кпрф, единая россия
Политика, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Геннадий Зюганов, Россия, ВЦИОМ, КПРФ, Единая Россия
12:14 20.01.2023 (обновлено: 12:32 20.01.2023)
 
Путину доверяют 78 процентов россиян, показал опрос

ВЦИОМ: Путину доверяют 78 процентов россиян, 75 процентов считают его работу хорошей

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,1% россиян, его деятельность одобряют 75,2%, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,1% россиян. Председателю правительства РФ Михаилу Мишустину - 62,6%. Также в лидерах по уровню доверия глава партии КПРФ Геннадий Зюганов (32,5%).
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Деятельность президента одобряют 75,2% опрошенных, деятельность правительства РФ - 50,5%, деятельность его председателя Михаила Мишустина - 53,2%.
Также респонденты рассказали, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье. За "Единую Россию" готовы отдать голоса 38,8% опрошенных. Также в лидерах партии КПРФ и ЛДПР - за них готовы проголосовать 10,6% и 9,2% соответственно. За непарламентские партии готовы проголосовать 10,2% опрошенных, еще 10,6% сказали, что не стали бы участвовать в выборах.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 9 по 15 января. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 1%.
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ПолитикаВладимир ПутинМихаил МишустинГеннадий ЗюгановРоссияВЦИОМКПРФЕдиная Россия
 
 
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