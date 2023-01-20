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Поставки оружия НАТО добавят проблем украинскому народу, заявил Песков
Поставки оружия НАТО добавят проблем украинскому народу, заявил Песков - РИА Новости, 20.01.2023
Поставки оружия НАТО добавят проблем украинскому народу, заявил Песков
Поставки странами НАТО бронетехники Киеву принципиально ничего не изменят, а только добавят Украине проблем, заявил пресс-секретарь российского президента... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:30
2023-01-20T12:30
2023-01-20T14:19
специальная военная операция на украине
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йенс столтенберг
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Поставки странами НАТО бронетехники Киеву принципиально ничего не изменят, а только добавят Украине проблем, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Последствия будут со знаком минус, однозначно. Мы неоднократно говорили, что такие поставки не смогут принципиально ничего изменить — добавят проблем для Украины, для украинского народа", — сказал он.По словам представителя Кремля, специалисты "прекрасно отдают себе отчет обо всех проблемах, которые сопровождают такие поставки"."Все эти танки нуждаются и в обслуживании, и в ремонте, и так далее и тому подобное, поэтому проблем Украине это добавит, но ничего не изменит в плане продвижения российской стороны в достижении своих целей", — добавил Песков.Сегодня проходит встреча контактной группы по военной поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что рассчитывает на принятие участниками решения о поставках тяжелого вооружения для ВСУ.В МИД России ранее не раз отмечали, что западное оружие "станет законной целью" для российских Вооруженных сил.
https://ria.ru/20230120/f-16-1846209439.html
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12:30 20.01.2023 (обновлено: 14:19 20.01.2023)
Поставки оружия НАТО добавят проблем украинскому народу, заявил Песков
Песков: поставки Западом танков Киеву не помешают России достичь целей спецоперации