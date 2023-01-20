https://ria.ru/20230120/postavki-1846218223.html

Поставки оружия НАТО добавят проблем украинскому народу, заявил Песков

Поставки оружия НАТО добавят проблем украинскому народу, заявил Песков - РИА Новости, 20.01.2023

Поставки оружия НАТО добавят проблем украинскому народу, заявил Песков

Поставки странами НАТО бронетехники Киеву принципиально ничего не изменят, а только добавят Украине проблем, заявил пресс-секретарь российского президента... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T12:30

2023-01-20T12:30

2023-01-20T14:19

специальная военная операция на украине

украина

киев

нато

в мире

йенс столтенберг

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101743_0:300:3072:2028_1920x0_80_0_0_f61d9c510940e98b995c046f23baa5c2.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Поставки странами НАТО бронетехники Киеву принципиально ничего не изменят, а только добавят Украине проблем, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Последствия будут со знаком минус, однозначно. Мы неоднократно говорили, что такие поставки не смогут принципиально ничего изменить — добавят проблем для Украины, для украинского народа", — сказал он.По словам представителя Кремля, специалисты "прекрасно отдают себе отчет обо всех проблемах, которые сопровождают такие поставки"."Все эти танки нуждаются и в обслуживании, и в ремонте, и так далее и тому подобное, поэтому проблем Украине это добавит, но ничего не изменит в плане продвижения российской стороны в достижении своих целей", — добавил Песков.Сегодня проходит встреча контактной группы по военной поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что рассчитывает на принятие участниками решения о поставках тяжелого вооружения для ВСУ.В МИД России ранее не раз отмечали, что западное оружие "станет законной целью" для российских Вооруженных сил.

https://ria.ru/20230120/f-16-1846209439.html

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, нато, в мире, йенс столтенберг, россия