04:34 20.01.2023 (обновлено: 09:12 20.01.2023)
СМИ: Пентагон не добился от Германии согласия на передачу Украине танков
CNN: глава Пентагона Остин не добился от коллеги из ФРГ согласия на передачу Киеву танков
© AP Photo / Alex BrandonГлава Пентагона Ллойд Остин
© AP Photo / Alex Brandon
Глава Пентагона Ллойд Остин. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин не добился от нового министра обороны Германии Бориса Писториуса согласия на передачу Украине немецких танков, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации.
Источники рассказали телеканалу, что перед пятничной встречей в Рамштайне вопрос все еще не решен и что "было бы удивительно", если ФРГ изменит свое решение, несмотря на усилия главы Минобороны США.
Высокопоставленный представитель администрации заявил, что Германия согласна предоставить Киеву танки только при условии аналогичного шага со стороны Штатов и не хочет рассматривать другие варианты.
В администрации президента Байдена растет раздражение относительно требований Германии, сообщает телеканал.
"Это глупо. Они (власти Германии. — Прим. ред.) думают, что это одно и то же, но это не так. Не похоже, что они понимают разницу", — заявил американский чиновник.
В самом Пентагоне неоднократно объясняли нежелание отправлять на Украину танки Abrams затратами на их содержание.
Как накануне сообщало агентство Рейтер, глава Минобороны США на встрече со своим немецким коллегой намеревался "давить" на него по вопросу о поставках боевых машин.
Германия до сих пор воздерживалась от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера Олафа Шольца в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали его принять это решение.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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