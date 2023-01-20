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Нацисты отравили 632 пациента психбольницы в Ставрополье в годы ВОВ - РИА Новости, 20.01.2023
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Нацисты отравили 632 пациента психбольницы в Ставрополье в годы ВОВ
Нацисты отравили 632 пациента психбольницы в Ставрополье в годы ВОВ - РИА Новости, 20.01.2023
Нацисты отравили 632 пациента психбольницы в Ставрополье в годы ВОВ
Следственный комитет России в ходе расследования уголовного дела о геноциде граждан в Ставрополье в Великую Отечественную войну выяснил, что нацисты отравили... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:31
2023-01-20T11:31
общество
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
великая отечественная война (1941-1945)
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Следственный комитет России в ходе расследования уголовного дела о геноциде граждан в Ставрополье в Великую Отечественную войну выяснил, что нацисты отравили более 630 пациентов, в том числе детей, психиатрической больницы, умертвили 480 жителей села Степного и расстреляли свыше 280 в селе Левокумки, сообщили в пресс-службе СК РФ. В пятницу Ставропольский краевой суд признал геноцидом зверства нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны: в результате массовых убийств погибли 28 тысяч человек. Так, по данным СК, в июле 2020 года в селе Преградном в ходе поисковых работ нашли скелетированные останки не менее 12 человек, "подвергшихся жестокому уничтожению", в том числе пяти женщин и четырех детей. Согласно одному из многочисленных актов о злодеяниях фашистов в годы Великой Отечественной войны, за время оккупации Ставрополя, на городском аэродроме нацисты расстреляли несколько тысяч человек. "С 5 по 7 августа 1942 года немецкие солдаты, прибыв на территорию Ставропольской психиатрической больницы, вывезли 632 человека, в том числе детей. Пациенты помещались в оцинкованные автомобили, двери которых герметично закрывались, и после пуска мотора подвергались отравлению окисью углерода", - сказали в СК. В ведомстве добавили, что нацисты похитили все имущество больницы, а при отступлении в январе 1943 года крупнейшее медучреждение было уничтожено. "Умерщвлению газами подверглись также жители села Степного Ставропольского края. Жертвами нацистов стали 480 человек, среди которых были старики, женщины и дети. Тела убитых сбрасывались в большие ямы за пределами населенного пункта и присыпались небольшим слоем земли. Жители села Левокумки Левокумского района Ставропольского края подверглись массовому расстрелу: 286 мирных граждан были убиты немецко-фашистскими захватчиками 2 октября 1942 года", - добавили в СК. В ведомстве подчеркнули, что эти факты бесчеловечной жестокости - лишь единичные примеры из числа установленных российскими следователями злодеяний. До Ставрополья суды признавали факты нацистского геноцида в Ростовской, Ленинградской, Орловской, Псковской, Брянской областях, в Крыму и Ленинграде. В конце декабря минувшего года президент Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения включить материалы о геноциде советского народа нацистами в федеральные образовательные программы.
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общество, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, великая отечественная война (1941-1945)
Общество, Следственный комитет России (СК РФ), Ставропольский край, Великая Отечественная война (1941-1945)
11:31 20.01.2023
 
Нацисты отравили 632 пациента психбольницы в Ставрополье в годы ВОВ

СК: нацисты отравили 632 пациента психбольницы в Ставрополье в годы Великой Отечественной

© РИА Новости / Евгений Халдей / Перейти в медиабанкНюрнбергский процесс
Нюрнбергский процесс - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Евгений Халдей
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Следственный комитет России в ходе расследования уголовного дела о геноциде граждан в Ставрополье в Великую Отечественную войну выяснил, что нацисты отравили более 630 пациентов, в том числе детей, психиатрической больницы, умертвили 480 жителей села Степного и расстреляли свыше 280 в селе Левокумки, сообщили в пресс-службе СК РФ.
В пятницу Ставропольский краевой суд признал геноцидом зверства нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны: в результате массовых убийств погибли 28 тысяч человек.
Так, по данным СК, в июле 2020 года в селе Преградном в ходе поисковых работ нашли скелетированные останки не менее 12 человек, "подвергшихся жестокому уничтожению", в том числе пяти женщин и четырех детей.
Согласно одному из многочисленных актов о злодеяниях фашистов в годы Великой Отечественной войны, за время оккупации Ставрополя, на городском аэродроме нацисты расстреляли несколько тысяч человек.
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"С 5 по 7 августа 1942 года немецкие солдаты, прибыв на территорию Ставропольской психиатрической больницы, вывезли 632 человека, в том числе детей. Пациенты помещались в оцинкованные автомобили, двери которых герметично закрывались, и после пуска мотора подвергались отравлению окисью углерода", - сказали в СК.
В ведомстве добавили, что нацисты похитили все имущество больницы, а при отступлении в январе 1943 года крупнейшее медучреждение было уничтожено.
"Умерщвлению газами подверглись также жители села Степного Ставропольского края. Жертвами нацистов стали 480 человек, среди которых были старики, женщины и дети. Тела убитых сбрасывались в большие ямы за пределами населенного пункта и присыпались небольшим слоем земли. Жители села Левокумки Левокумского района Ставропольского края подверглись массовому расстрелу: 286 мирных граждан были убиты немецко-фашистскими захватчиками 2 октября 1942 года", - добавили в СК.
В ведомстве подчеркнули, что эти факты бесчеловечной жестокости - лишь единичные примеры из числа установленных российскими следователями злодеяний.
До Ставрополья суды признавали факты нацистского геноцида в Ростовской, Ленинградской, Орловской, Псковской, Брянской областях, в Крыму и Ленинграде. В конце декабря минувшего года президент Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения включить материалы о геноциде советского народа нацистами в федеральные образовательные программы.
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ОбществоСледственный комитет России (СК РФ)Ставропольский крайВеликая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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