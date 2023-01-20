https://ria.ru/20230120/otravlenie-1846196364.html

Нацисты отравили 632 пациента психбольницы в Ставрополье в годы ВОВ

Нацисты отравили 632 пациента психбольницы в Ставрополье в годы ВОВ - РИА Новости, 20.01.2023

Нацисты отравили 632 пациента психбольницы в Ставрополье в годы ВОВ

Следственный комитет России в ходе расследования уголовного дела о геноциде граждан в Ставрополье в Великую Отечественную войну выяснил, что нацисты отравили... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T11:31

2023-01-20T11:31

2023-01-20T11:31

общество

следственный комитет россии (ск рф)

ставропольский край

великая отечественная война (1941-1945)

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Следственный комитет России в ходе расследования уголовного дела о геноциде граждан в Ставрополье в Великую Отечественную войну выяснил, что нацисты отравили более 630 пациентов, в том числе детей, психиатрической больницы, умертвили 480 жителей села Степного и расстреляли свыше 280 в селе Левокумки, сообщили в пресс-службе СК РФ. В пятницу Ставропольский краевой суд признал геноцидом зверства нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны: в результате массовых убийств погибли 28 тысяч человек. Так, по данным СК, в июле 2020 года в селе Преградном в ходе поисковых работ нашли скелетированные останки не менее 12 человек, "подвергшихся жестокому уничтожению", в том числе пяти женщин и четырех детей. Согласно одному из многочисленных актов о злодеяниях фашистов в годы Великой Отечественной войны, за время оккупации Ставрополя, на городском аэродроме нацисты расстреляли несколько тысяч человек. "С 5 по 7 августа 1942 года немецкие солдаты, прибыв на территорию Ставропольской психиатрической больницы, вывезли 632 человека, в том числе детей. Пациенты помещались в оцинкованные автомобили, двери которых герметично закрывались, и после пуска мотора подвергались отравлению окисью углерода", - сказали в СК. В ведомстве добавили, что нацисты похитили все имущество больницы, а при отступлении в январе 1943 года крупнейшее медучреждение было уничтожено. "Умерщвлению газами подверглись также жители села Степного Ставропольского края. Жертвами нацистов стали 480 человек, среди которых были старики, женщины и дети. Тела убитых сбрасывались в большие ямы за пределами населенного пункта и присыпались небольшим слоем земли. Жители села Левокумки Левокумского района Ставропольского края подверглись массовому расстрелу: 286 мирных граждан были убиты немецко-фашистскими захватчиками 2 октября 1942 года", - добавили в СК. В ведомстве подчеркнули, что эти факты бесчеловечной жестокости - лишь единичные примеры из числа установленных российскими следователями злодеяний. До Ставрополья суды признавали факты нацистского геноцида в Ростовской, Ленинградской, Орловской, Псковской, Брянской областях, в Крыму и Ленинграде. В конце декабря минувшего года президент Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения включить материалы о геноциде советского народа нацистами в федеральные образовательные программы.

https://ria.ru/20230118/pamyat-1845725875.html

https://ria.ru/20221129/stalin-1835022666.html

ставропольский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, великая отечественная война (1941-1945)