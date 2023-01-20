Нацисты отравили 632 пациента психбольницы в Ставрополье в годы ВОВ
СК: нацисты отравили 632 пациента психбольницы в Ставрополье в годы Великой Отечественной
Нюрнбергский процесс. Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Следственный комитет России в ходе расследования уголовного дела о геноциде граждан в Ставрополье в Великую Отечественную войну выяснил, что нацисты отравили более 630 пациентов, в том числе детей, психиатрической больницы, умертвили 480 жителей села Степного и расстреляли свыше 280 в селе Левокумки, сообщили в пресс-службе СК РФ.
В пятницу Ставропольский краевой суд признал геноцидом зверства нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны: в результате массовых убийств погибли 28 тысяч человек.
Так, по данным СК, в июле 2020 года в селе Преградном в ходе поисковых работ нашли скелетированные останки не менее 12 человек, "подвергшихся жестокому уничтожению", в том числе пяти женщин и четырех детей.
Согласно одному из многочисленных актов о злодеяниях фашистов в годы Великой Отечественной войны, за время оккупации Ставрополя, на городском аэродроме нацисты расстреляли несколько тысяч человек.
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"С 5 по 7 августа 1942 года немецкие солдаты, прибыв на территорию Ставропольской психиатрической больницы, вывезли 632 человека, в том числе детей. Пациенты помещались в оцинкованные автомобили, двери которых герметично закрывались, и после пуска мотора подвергались отравлению окисью углерода", - сказали в СК.
В ведомстве добавили, что нацисты похитили все имущество больницы, а при отступлении в январе 1943 года крупнейшее медучреждение было уничтожено.
"Умерщвлению газами подверглись также жители села Степного Ставропольского края. Жертвами нацистов стали 480 человек, среди которых были старики, женщины и дети. Тела убитых сбрасывались в большие ямы за пределами населенного пункта и присыпались небольшим слоем земли. Жители села Левокумки Левокумского района Ставропольского края подверглись массовому расстрелу: 286 мирных граждан были убиты немецко-фашистскими захватчиками 2 октября 1942 года", - добавили в СК.
В ведомстве подчеркнули, что эти факты бесчеловечной жестокости - лишь единичные примеры из числа установленных российскими следователями злодеяний.
До Ставрополья суды признавали факты нацистского геноцида в Ростовской, Ленинградской, Орловской, Псковской, Брянской областях, в Крыму и Ленинграде. В конце декабря минувшего года президент Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения включить материалы о геноциде советского народа нацистами в федеральные образовательные программы.
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