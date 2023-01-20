https://ria.ru/20230120/operatsiya-1846212654.html
Врач рассказал подробности об операции Назарбаева
Врач рассказал подробности об операции Назарбаева - РИА Новости, 20.01.2023
Врач рассказал подробности об операции Назарбаева
Операция на сердце, перенесенная бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, была плановой, сообщил журналистам глава Национального научного... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:17
2023-01-20T12:17
2023-01-20T13:13
нурсултан назарбаев
казахстан
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АСТАНА, 20 янв - РИА Новости. Операция на сердце, перенесенная бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, была плановой, сообщил журналистам глава Национального научного кардиохирургического центра, где проходила операция, известный казахстанский кардиохирург Юрий Пя."Она была плановая", - сказал врач. Он пояснил, что проведенная сегодня операция была намечена еще с прошлого года. "Мы решили в силу его занятости и состояния здоровья провести ее в плановом порядке, когда ему будет удобно", - добавил Пя.Операция, которая проводилась Назарбаеву впервые, длилась 2,5 часа."Самочувствие у Нурсултана Абишевича хорошее... Выписка ожидается в ближайшее время", - отметил кардиохирург. При этом врач выразил надежду, что это произойдет "сегодня - завтра".На вопрос о том, были ли ранее проблемы у Назарбаева с сердцем, Пя ответил, что "у него их нет и сейчас". "Нурсултан Абишевич наблюдается у нас с момента открытия клиники (с 2011 года - ред.). Не потому что у него сердце болит, а потому что человек должен проходить чекап, это не связано с возрастом", - отметил он.Врач пояснил, что для Назарбаева не создавались особые условия нахождения в центре. "Рядом в палате только лечащий врач и дежурный. Если вы хотите узнать, созданы ли там особые условия, у нас нет понятия ВИП", - добавил Пя.Ранее в пятницу пресс-секретарь бывшего президента Айдос Укибай сообщил, что 82-летний Назарбаев перенес операцию на сердце, которая прошла успешно. По словам Укибая, угрозы жизни первого президента нет.
https://ria.ru/20230113/kazakhstan-1844533475.html
https://ria.ru/20220926/kazakhstan-1819513892.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нурсултан назарбаев, казахстан, в мире
Нурсултан Назарбаев, Казахстан, В мире
12:17 20.01.2023 (обновлено: 13:13 20.01.2023)
Врач рассказал подробности об операции Назарбаева
Кардиохирург Юрий Пя: перенесенная Назарбаевым операция на сердце была плановой
АСТАНА, 20 янв - РИА Новости. Операция на сердце, перенесенная бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, была плановой, сообщил журналистам глава Национального научного кардиохирургического центра, где проходила операция, известный казахстанский кардиохирург Юрий Пя.
"Она была плановая", - сказал врач.
Он пояснил, что проведенная сегодня операция была намечена еще с прошлого года. "Мы решили в силу его занятости и состояния здоровья провести ее в плановом порядке, когда ему будет удобно", - добавил Пя.
Операция, которая проводилась Назарбаеву впервые, длилась 2,5 часа.
"Самочувствие у Нурсултана Абишевича хорошее... Выписка ожидается в ближайшее время", - отметил кардиохирург. При этом врач выразил надежду, что это произойдет "сегодня - завтра".
На вопрос о том, были ли ранее проблемы у Назарбаева с сердцем, Пя ответил, что "у него их нет и сейчас". "Нурсултан Абишевич наблюдается у нас с момента открытия клиники (с 2011 года - ред.). Не потому что у него сердце болит, а потому что человек должен проходить чекап, это не связано с возрастом", - отметил он.
Врач пояснил, что для Назарбаева не создавались особые условия нахождения в центре. "Рядом в палате только лечащий врач и дежурный. Если вы хотите узнать, созданы ли там особые условия, у нас нет понятия ВИП", - добавил Пя.
Ранее в пятницу пресс-секретарь бывшего президента Айдос Укибай сообщил, что 82-летний Назарбаев перенес операцию на сердце, которая прошла успешно. По словам Укибая, угрозы жизни первого президента нет.