https://ria.ru/20230120/operatsiya-1846212654.html

Врач рассказал подробности об операции Назарбаева

Врач рассказал подробности об операции Назарбаева - РИА Новости, 20.01.2023

Врач рассказал подробности об операции Назарбаева

Операция на сердце, перенесенная бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, была плановой, сообщил журналистам глава Национального научного... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T12:17

2023-01-20T12:17

2023-01-20T13:13

нурсултан назарбаев

казахстан

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АСТАНА, 20 янв - РИА Новости. Операция на сердце, перенесенная бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, была плановой, сообщил журналистам глава Национального научного кардиохирургического центра, где проходила операция, известный казахстанский кардиохирург Юрий Пя."Она была плановая", - сказал врач. Он пояснил, что проведенная сегодня операция была намечена еще с прошлого года. "Мы решили в силу его занятости и состояния здоровья провести ее в плановом порядке, когда ему будет удобно", - добавил Пя.Операция, которая проводилась Назарбаеву впервые, длилась 2,5 часа."Самочувствие у Нурсултана Абишевича хорошее... Выписка ожидается в ближайшее время", - отметил кардиохирург. При этом врач выразил надежду, что это произойдет "сегодня - завтра".На вопрос о том, были ли ранее проблемы у Назарбаева с сердцем, Пя ответил, что "у него их нет и сейчас". "Нурсултан Абишевич наблюдается у нас с момента открытия клиники (с 2011 года - ред.). Не потому что у него сердце болит, а потому что человек должен проходить чекап, это не связано с возрастом", - отметил он.Врач пояснил, что для Назарбаева не создавались особые условия нахождения в центре. "Рядом в палате только лечащий врач и дежурный. Если вы хотите узнать, созданы ли там особые условия, у нас нет понятия ВИП", - добавил Пя.Ранее в пятницу пресс-секретарь бывшего президента Айдос Укибай сообщил, что 82-летний Назарбаев перенес операцию на сердце, которая прошла успешно. По словам Укибая, угрозы жизни первого президента нет.

https://ria.ru/20230113/kazakhstan-1844533475.html

https://ria.ru/20220926/kazakhstan-1819513892.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

нурсултан назарбаев, казахстан, в мире