https://ria.ru/20230120/nikopol-1846271872.html

В городе Никополь в Днепропетровской области прогремели взрывы

В городе Никополь в Днепропетровской области прогремели взрывы - РИА Новости, 20.01.2023

В городе Никополь в Днепропетровской области прогремели взрывы

Взрывы слышны в Никополе Днепропетровской области на Украине, сообщает в пятницу украинское издание "Клименко тайм". РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T14:44

2023-01-20T14:44

2023-01-20T14:44

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Взрывы слышны в Никополе Днепропетровской области на Украине, сообщает в пятницу украинское издание "Клименко тайм". Ранее в пятницу в 13.41 мск на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она продолжается уже около часа. "Сообщают о взрывах в Никополе Днепропетровской области", - пишет издание в своем Telegram-канале. Ранее в пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах в Харьковской и Одесской областях.

https://ria.ru/20230117/dnepropetrovsk-1845538781.html

днепропетровская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днепропетровская область, украина, одесская область