https://ria.ru/20230120/nikopol-1846271872.html
В городе Никополь в Днепропетровской области прогремели взрывы
В городе Никополь в Днепропетровской области прогремели взрывы - РИА Новости, 20.01.2023
В городе Никополь в Днепропетровской области прогремели взрывы
Взрывы слышны в Никополе Днепропетровской области на Украине, сообщает в пятницу украинское издание "Клименко тайм". РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:44
2023-01-20T14:44
2023-01-20T14:44
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Взрывы слышны в Никополе Днепропетровской области на Украине, сообщает в пятницу украинское издание "Клименко тайм". Ранее в пятницу в 13.41 мск на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она продолжается уже около часа. "Сообщают о взрывах в Никополе Днепропетровской области", - пишет издание в своем Telegram-канале. Ранее в пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах в Харьковской и Одесской областях.
https://ria.ru/20230117/dnepropetrovsk-1845538781.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В городе Никополь в Днепропетровской области прогремели взрывы
"Клименко тайм": в городе Никополь в Днепропетровской области прогремели взрывы