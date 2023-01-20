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В городе Никополь в Днепропетровской области прогремели взрывы - РИА Новости, 20.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/nikopol-1846271872.html
В городе Никополь в Днепропетровской области прогремели взрывы
В городе Никополь в Днепропетровской области прогремели взрывы - РИА Новости, 20.01.2023
В городе Никополь в Днепропетровской области прогремели взрывы
Взрывы слышны в Никополе Днепропетровской области на Украине, сообщает в пятницу украинское издание "Клименко тайм". РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:44
2023-01-20T14:44
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
украина
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Взрывы слышны в Никополе Днепропетровской области на Украине, сообщает в пятницу украинское издание "Клименко тайм". Ранее в пятницу в 13.41 мск на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она продолжается уже около часа. "Сообщают о взрывах в Никополе Днепропетровской области", - пишет издание в своем Telegram-канале. Ранее в пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах в Харьковской и Одесской областях.
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днепропетровская область
украина
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в мире, днепропетровская область, украина, одесская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Украина, Одесская область
14:44 20.01.2023
 
В городе Никополь в Днепропетровской области прогремели взрывы

"Клименко тайм": в городе Никополь в Днепропетровской области прогремели взрывы

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Взрывы слышны в Никополе Днепропетровской области на Украине, сообщает в пятницу украинское издание "Клименко тайм".
Ранее в пятницу в 13.41 мск на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она продолжается уже около часа.
"Сообщают о взрывах в Никополе Днепропетровской области", - пишет издание в своем Telegram-канале.
Ранее в пятницу украинские СМИ сообщали о взрывах в Харьковской и Одесской областях.
Ян Гагин о преднамеренном поражении ВСУ дома в Днепропетровске - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 17:01
Взрыв в Днепропетровске мог быть провокацией Киева, заявили в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьУкраинаОдесская область
 
 
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