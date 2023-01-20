https://ria.ru/20230120/nazarbaev-1846156774.html

Источник: Назарбаев находится в кардиохирургическом центре в Астане

Источник: Назарбаев находится в кардиохирургическом центре в Астане - РИА Новости, 20.01.2023

Источник: Назарбаев находится в кардиохирургическом центре в Астане

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в национальном научном кардиохирургическом центре, расположенном в столице республики, сообщил РИА... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T09:19

2023-01-20T09:19

2023-01-20T10:02

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АСТАНА, 20 янв - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в национальном научном кардиохирургическом центре, расположенном в столице республики, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах Астаны.Казахстанский медиаменеджер Александр Аксютиц со ссылкой на свои источники в пятницу сообщил, что Назарбаев доставлен в одну из столичных клиник для кардиологического обследования, возможна операция."Назарбаев находится в кардиохирургическом центре", - сказал источник.Собеседник агентства не уточнил причину нахождения Назарбаева в клинике и состояние его здоровья.Официальных сообщений о состоянии здоровья Назарбаева, которому сейчас 82 года, не поступало. Его пресс-секретарь Айдос Укибай не отвечает на телефонные звонки.

https://ria.ru/20230112/kazakhstan-1844307393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, нурсултан назарбаев, астана, казахстан