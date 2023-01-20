https://ria.ru/20230120/nazarbaev-1846156774.html
Источник: Назарбаев находится в кардиохирургическом центре в Астане
Источник: Назарбаев находится в кардиохирургическом центре в Астане - РИА Новости, 20.01.2023
Источник: Назарбаев находится в кардиохирургическом центре в Астане
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в национальном научном кардиохирургическом центре, расположенном в столице республики, сообщил РИА... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T09:19
2023-01-20T09:19
2023-01-20T10:02
в мире
нурсултан назарбаев
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казахстан
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АСТАНА, 20 янв - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в национальном научном кардиохирургическом центре, расположенном в столице республики, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах Астаны.Казахстанский медиаменеджер Александр Аксютиц со ссылкой на свои источники в пятницу сообщил, что Назарбаев доставлен в одну из столичных клиник для кардиологического обследования, возможна операция."Назарбаев находится в кардиохирургическом центре", - сказал источник.Собеседник агентства не уточнил причину нахождения Назарбаева в клинике и состояние его здоровья.Официальных сообщений о состоянии здоровья Назарбаева, которому сейчас 82 года, не поступало. Его пресс-секретарь Айдос Укибай не отвечает на телефонные звонки.
https://ria.ru/20230112/kazakhstan-1844307393.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нурсултан назарбаев, астана, казахстан
В мире, Нурсултан Назарбаев, Астана, Казахстан
09:19 20.01.2023 (обновлено: 10:02 20.01.2023)
Источник: Назарбаев находится в кардиохирургическом центре в Астане
Экс-президента Казахстана Назарбаева госпитализировали в кардиохирургический центр
АСТАНА, 20 янв - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в национальном научном кардиохирургическом центре, расположенном в столице республики, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах Астаны.
Казахстанский медиаменеджер Александр Аксютиц со ссылкой на свои источники в пятницу сообщил, что Назарбаев доставлен в одну из столичных клиник для кардиологического обследования, возможна операция.
"Назарбаев находится в кардиохирургическом центре", - сказал источник.
Собеседник агентства не уточнил причину нахождения Назарбаева в клинике и состояние его здоровья.
Официальных сообщений о состоянии здоровья Назарбаева, которому сейчас 82 года, не поступало. Его пресс-секретарь Айдос Укибай не отвечает на телефонные звонки.