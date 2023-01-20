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Источник: Назарбаев находится в кардиохирургическом центре в Астане - РИА Новости, 20.01.2023
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Источник: Назарбаев находится в кардиохирургическом центре в Астане
Источник: Назарбаев находится в кардиохирургическом центре в Астане - РИА Новости, 20.01.2023
Источник: Назарбаев находится в кардиохирургическом центре в Астане
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в национальном научном кардиохирургическом центре, расположенном в столице республики, сообщил РИА... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T09:19
2023-01-20T10:02
в мире
нурсултан назарбаев
астана
казахстан
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АСТАНА, 20 янв - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в национальном научном кардиохирургическом центре, расположенном в столице республики, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах Астаны.Казахстанский медиаменеджер Александр Аксютиц со ссылкой на свои источники в пятницу сообщил, что Назарбаев доставлен в одну из столичных клиник для кардиологического обследования, возможна операция."Назарбаев находится в кардиохирургическом центре", - сказал источник.Собеседник агентства не уточнил причину нахождения Назарбаева в клинике и состояние его здоровья.Официальных сообщений о состоянии здоровья Назарбаева, которому сейчас 82 года, не поступало. Его пресс-секретарь Айдос Укибай не отвечает на телефонные звонки.
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в мире, нурсултан назарбаев, астана, казахстан
В мире, Нурсултан Назарбаев, Астана, Казахстан
09:19 20.01.2023 (обновлено: 10:02 20.01.2023)
 
Источник: Назарбаев находится в кардиохирургическом центре в Астане

Экс-президента Казахстана Назарбаева госпитализировали в кардиохирургический центр

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в медиабанкНурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
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АСТАНА, 20 янв - РИА Новости. Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в национальном научном кардиохирургическом центре, расположенном в столице республики, сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах Астаны.
Казахстанский медиаменеджер Александр Аксютиц со ссылкой на свои источники в пятницу сообщил, что Назарбаев доставлен в одну из столичных клиник для кардиологического обследования, возможна операция.
"Назарбаев находится в кардиохирургическом центре", - сказал источник.
Собеседник агентства не уточнил причину нахождения Назарбаева в клинике и состояние его здоровья.
Официальных сообщений о состоянии здоровья Назарбаева, которому сейчас 82 года, не поступало. Его пресс-секретарь Айдос Укибай не отвечает на телефонные звонки.
Бывший президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 10:42
Первый президент Казахстана Назарбаев лишился статуса почетного сенатора
 
В миреНурсултан НазарбаевАстанаКазахстан
 
 
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