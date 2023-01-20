https://ria.ru/20230120/nazarbaev-1846154965.html

Экс-директор гостелеканала Казахстана сообщил о госпитализации Назарбаева

Экс-директор гостелеканала Казахстана сообщил о госпитализации Назарбаева - РИА Новости, 20.01.2023

Экс-директор гостелеканала Казахстана сообщил о госпитализации Назарбаева

Бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева госпитализировали в одну из клиник столицы страны, сообщил медиаменеджер Александр Аксютиц со ссылкой на... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T09:04

2023-01-20T09:04

2023-01-20T09:39

в мире

нурсултан назарбаев

казахстан

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АСТАНА, 20 янв — РИА Новости. Бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева госпитализировали в одну из клиник столицы страны, сообщил медиаменеджер Александр Аксютиц со ссылкой на источники. По словам источника РИА Новости, Назарбаев находится в национальном научном кардиохирургическом центре в Астане.Официальных сообщений о состоянии здоровья экс-президента, которому сейчас 82 года, не поступало. Пресс-секретарь Айдос Укибай пока не отвечает на телефонные звонки. Аксютиц в прошлом возглавлял государственный информационный телеканал "Хабар 24". Он руководил пресс-службой партии власти "Нур Отан" и входил в состав президентского пула.

казахстан

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, нурсултан назарбаев, казахстан