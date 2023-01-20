https://ria.ru/20230120/nazarbaev-1846154965.html
Экс-директор гостелеканала Казахстана сообщил о госпитализации Назарбаева
Экс-директор гостелеканала Казахстана сообщил о госпитализации Назарбаева - РИА Новости, 20.01.2023
Экс-директор гостелеканала Казахстана сообщил о госпитализации Назарбаева
Бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева госпитализировали в одну из клиник столицы страны, сообщил медиаменеджер Александр Аксютиц со ссылкой на... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T09:04
2023-01-20T09:04
2023-01-20T09:39
в мире
нурсултан назарбаев
казахстан
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АСТАНА, 20 янв — РИА Новости. Бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева госпитализировали в одну из клиник столицы страны, сообщил медиаменеджер Александр Аксютиц со ссылкой на источники. По словам источника РИА Новости, Назарбаев находится в национальном научном кардиохирургическом центре в Астане.Официальных сообщений о состоянии здоровья экс-президента, которому сейчас 82 года, не поступало. Пресс-секретарь Айдос Укибай пока не отвечает на телефонные звонки. Аксютиц в прошлом возглавлял государственный информационный телеканал "Хабар 24". Он руководил пресс-службой партии власти "Нур Отан" и входил в состав президентского пула.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нурсултан назарбаев, казахстан
В мире, Нурсултан Назарбаев, Казахстан
09:04 20.01.2023 (обновлено: 09:39 20.01.2023)
Экс-директор гостелеканала Казахстана сообщил о госпитализации Назарбаева
Бывший директор гостелеканала Казахстана Аксютиц сообщил о госпитализации Назарбаева
АСТАНА, 20 янв — РИА Новости. Бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева госпитализировали в одну из клиник столицы страны, сообщил медиаменеджер Александр Аксютиц со ссылкой на источники.
"Ему проводят комплексное обследование сердца. Медперсонал говорит, что, возможно, будет хирургическое вмешательство", — написал он в социальной сети.
По словам источника РИА Новости, Назарбаев
находится в национальном научном кардиохирургическом центре в Астане.
Официальных сообщений о состоянии здоровья экс-президента, которому сейчас 82 года, не поступало.
Пресс-секретарь Айдос Укибай пока не отвечает на телефонные звонки.
Аксютиц в прошлом возглавлял государственный информационный телеканал "Хабар 24". Он руководил пресс-службой партии власти "Нур Отан" и входил в состав президентского пула.