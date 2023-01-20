https://ria.ru/20230120/nauka-1846160780.html

Потенциальная угроза. Ученые хотят исследовать астероид Апофис

Потенциальная угроза. Ученые хотят исследовать астероид Апофис - РИА Новости, 20.01.2023

Потенциальная угроза. Ученые хотят исследовать астероид Апофис

Ученые института космических исследований (ИКИ) РАН и Самарского университета предлагают после завершения научной программы российско-германской обсерватории... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T10:27

2023-01-20T10:27

2023-01-20T12:41

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самарский университет

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Ученые института космических исследований (ИКИ) РАН и Самарского университета предлагают после завершения научной программы российско-германской обсерватории "Спектр-РГ" в 2029 году направить телескоп к потенциально опасному астероиду Апофис для его более подробного изучения, следует из материалов, которые ученые собираются представить на Королевских чтениях. Чтения пройдут в Москве 24-27 января 2023 года. "По предварительным оценкам, к 2029 году, после выполнения основной миссии, на борту космической обсерватории "Спектр-РГ" останется достаточное количество топлива для подачи импульсов, необходимых для близкого пролета некоторых астероидов", — говорится в материалах, опубликованных на сайте Королевских чтений. Сейчас "Спектр-РГ" находится в точке Лагранжа L2 (где уравновешивается взаимное тяготение Земли и Солнца). Помимо российско-немецкой обсерватории ученые рассматривают в качестве кандидата на полет к астероиду американский спутник Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) и европейский Gaia. Первый "висит" в окрестностях точки L1, второй — в окрестностях аналогичной точки L2 (отличается от L1 тем, что находится не между Землей и Солнцем, а "за" нашей планетой). В работе указывается, что при необходимых орбитальных маневрах, космический аппарат может сблизиться с астероидом Апофис на любое заданное расстояние. Кроме того, после встречи с астероидом телескоп может вернуться на орбиту вокруг точки L2. Кроме того, ученые считают, что помимо Апофиса спутник можно было бы направить к астероиду 1990 MU, который должен близко подлететь к Земле в 2027 году. Кроме уже работающих в космосе аппаратов для обследования астероидов можно использовать специальный спутник, снабженный двигателем малой тяги. Ученые напомнили, что похожие задачи уже были решены в истории мировой космонавтики. Так, спутник ICE-3 (ISEE-3), изначально исследовавший солнечный ветер в точке L1, после основной программы полета выполнил несколько гравитационных маневров у Луны и был перенаправлен к кометам Джакобини-Циннера и Галлея. Кроме того, межпланетная станция NEAR Shoemaker совершила в июне 1997 года пролет на расстоянии 1200 километров от астероида Матильда. Рано беспокоитьсяВ прошлом году во ВНИИ ГОЧС сообщили, что 13 апреля 2029 года мимо Земли на рекордно малом расстоянии пролетит астероид Апофис. В этот день, по расчетам специалистов, между астероидом и нашей планетой будет всего 38,4 тысячи километров, что сравнимо с высотой орбиты геостационарных спутников (около 36 тысяч километров). Если такой астероид столкнется с Землей, высвободившаяся энергия, согласно прогнозу, составит более 1700 мегатонн, а землетрясение в радиусе 10 километров может достигнуть 6,5 балла. В то же время, в "Роскосмосе" тогда отметили, что вероятность столкновения астероида с Землей "очень и очень мала", а вот действительно опасное его сближение с Землей произойдет 5 апреля 2095 года. К крупным космическим объектам относятся астероиды, диаметр которых составляет более километра. Падением одного крупного метеорита некоторые ученые объясняют массовое исчезновение живых организмов (около 250 миллионов лет назад). Другой метеорит, по гипотезе Луиса Альвареса, привел к вымиранию динозавров. Смотрит одним глазомОбсерватория "Спектр-РГ" была запущена в космос в июле 2019 года. Аппарат, построенный в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный в кооперации с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове и Центром космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама, США). Цель "Спектра-РГ" — составить на протяжении четырех лет карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего планируется построить восемь карт, на каждую уйдет по полгода. Самая точная карта, которая совместит в себе восемь обзоров, планировалась к завершению и обнародованию в районе 2025 года. После отключения немецкого телескопа программа российского была пересмотрена — телескоп приступил к изучению наиболее интересных участков, не дожидаясь завершения обзоров всего неба. Немецкий телескоп в марте 2022 года специалисты из ФРГ перевели в безопасный режим вскоре после начала спецоперации на Украине. eROSITA не передает научные данные. На спутнике продолжает работать российский широкоугольный телескоп ART-ХС. В конце 2022 года научный руководитель обсерватории академик РАН Рашид Сюняев рассказал, что российские специалисты совместно с немецкими коллегами и сотрудниками наземных антенных систем "смотрят за здоровьем" eROSITA, чтобы его можно было безболезненно включить, когда придет время.

https://ria.ru/20221205/kosmos-1835951261.html

https://ria.ru/20221108/samarskiy_universitet-1829656177.html

https://ria.ru/20220217/kosmos-1773269397.html

https://ria.ru/20230118/kometa-1845656994.html

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