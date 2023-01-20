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Столтенберг призвал НАТО поскорее восполнить запасы оружия и боеприпасов - РИА Новости, 20.01.2023
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Столтенберг призвал НАТО поскорее восполнить запасы оружия и боеприпасов
Столтенберг призвал НАТО поскорее восполнить запасы оружия и боеприпасов - РИА Новости, 20.01.2023
Столтенберг призвал НАТО поскорее восполнить запасы оружия и боеприпасов
Страны НАТО должны как можно скорее восполнить запасы оружия и боеприпасов, вопрос будет поднят на встрече министров обороны в феврале, заявил генсек Йенс... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T18:54
2023-01-20T19:18
в мире
нато
йенс столтенберг
украина
германия
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БРЮССЕЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Страны НАТО должны как можно скорее восполнить запасы оружия и боеприпасов, вопрос будет поднят на встрече министров обороны в феврале, заявил генсек Йенс Столтенберг на встрече контактной группы по Украине на американской военной базе Рамштайн в Германии.При этом Столтенберг выступил и за дальнейшее наращивание поставок оружия Киеву из опасений якобы "новых наступлений" России.Ранее представители ряда стран Запада жаловались на истощение запасов вооружений и боеприпасов из-за массовых поставок Киеву.
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в мире, нато, йенс столтенберг, украина, германия
В мире, НАТО, Йенс Столтенберг, Украина, Германия
18:54 20.01.2023 (обновлено: 19:18 20.01.2023)
 
Столтенберг призвал НАТО поскорее восполнить запасы оружия и боеприпасов

Столтенберг пообещал поднять в феврале вопрос быстрого восполнения запасов оружия в НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Страны НАТО должны как можно скорее восполнить запасы оружия и боеприпасов, вопрос будет поднят на встрече министров обороны в феврале, заявил генсек Йенс Столтенберг на встрече контактной группы по Украине на американской военной базе Рамштайн в Германии.
"Генсек заявил, что союзники по НАТО должны ускорить производство вооружений и боеприпасов, быстро восстановить запасы… Он отметил, что альянс работает в тесном сотрудничестве с промышленностью, чтобы удовлетворить эти потребности. Закупки станут важным пунктом повестки совещания министров обороны НАТО, которое состоится в феврале", - говорится в распространенном заявлении пресс-службы НАТО.
При этом Столтенберг выступил и за дальнейшее наращивание поставок оружия Киеву из опасений якобы "новых наступлений" России.
Ранее представители ряда стран Запада жаловались на истощение запасов вооружений и боеприпасов из-за массовых поставок Киеву.
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19 января, 18:12
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В миреНАТОЙенс СтолтенбергУкраинаГермания
 
 
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