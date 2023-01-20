https://ria.ru/20230120/nato-1846365156.html

Столтенберг призвал НАТО поскорее восполнить запасы оружия и боеприпасов

Столтенберг призвал НАТО поскорее восполнить запасы оружия и боеприпасов - РИА Новости, 20.01.2023

Столтенберг призвал НАТО поскорее восполнить запасы оружия и боеприпасов

Страны НАТО должны как можно скорее восполнить запасы оружия и боеприпасов, вопрос будет поднят на встрече министров обороны в феврале, заявил генсек Йенс... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T18:54

2023-01-20T18:54

2023-01-20T19:18

в мире

нато

йенс столтенберг

украина

германия

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БРЮССЕЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Страны НАТО должны как можно скорее восполнить запасы оружия и боеприпасов, вопрос будет поднят на встрече министров обороны в феврале, заявил генсек Йенс Столтенберг на встрече контактной группы по Украине на американской военной базе Рамштайн в Германии.При этом Столтенберг выступил и за дальнейшее наращивание поставок оружия Киеву из опасений якобы "новых наступлений" России.Ранее представители ряда стран Запада жаловались на истощение запасов вооружений и боеприпасов из-за массовых поставок Киеву.

https://ria.ru/20230119/tanki-1846071477.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, йенс столтенберг, украина, германия