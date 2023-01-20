18:54 20.01.2023 (обновлено: 19:18 20.01.2023)
Столтенберг призвал НАТО поскорее восполнить запасы оружия и боеприпасов
Столтенберг пообещал поднять в феврале вопрос быстрого восполнения запасов оружия в НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Страны НАТО должны как можно скорее восполнить запасы оружия и боеприпасов, вопрос будет поднят на встрече министров обороны в феврале, заявил генсек Йенс Столтенберг на встрече контактной группы по Украине на американской военной базе Рамштайн в Германии.
"Генсек заявил, что союзники по НАТО должны ускорить производство вооружений и боеприпасов, быстро восстановить запасы… Он отметил, что альянс работает в тесном сотрудничестве с промышленностью, чтобы удовлетворить эти потребности. Закупки станут важным пунктом повестки совещания министров обороны НАТО, которое состоится в феврале", - говорится в распространенном заявлении пресс-службы НАТО.
Ранее представители ряда стран Запада жаловались на истощение запасов вооружений и боеприпасов из-за массовых поставок Киеву.
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