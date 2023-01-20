https://ria.ru/20230120/moloko-1846273192.html
В отраслевом союзе оценили сроки достижения самообеспеченности по молоку
В отраслевом союзе оценили сроки достижения самообеспеченности по молоку - РИА Новости, 20.01.2023
В отраслевом союзе оценили сроки достижения самообеспеченности по молоку
РФ через три-четыре года сможет достичь показателей самообеспеченности по молоку, заложенных в Доктрине продовольственной безопасности, сообщил на... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:46
2023-01-20T14:46
2023-01-20T14:46
продукты
союзмолоко
россия
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
молоко
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. РФ через три-четыре года сможет достичь показателей самообеспеченности по молоку, заложенных в Доктрине продовольственной безопасности, сообщил на пресс-конференции гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов. "Если посмотреть на перспективу, в течение трех-четырех лет мы действительно сможем выйти на полное выполнение показателей по самообеспеченности по молоку, которые в настоящий момент времени заложены в доктрине продовольственной безопасности", - сказал Белов. Пороговые значения доктрины продовольственной безопасности по молоку составляют 90%. По итогам 2022 года ожидалось достижение уровня в 84,3%, сообщал ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. В 2022 году прирост производства составил порядка 3% (в товарном выражении - около 800 тысяч тонн), а импорт снизился примерно на 10% (около 700 тысяч тонн), указал Белов. В целом, по его словам, сбалансированный комплекс мер господдержки, направленный на поддержание операционной доходности и инвестиционной привлекательности отрасли, обеспечил ей за последние семь лет устойчивый ежегодный прирост производства на уровне 3%. "За этот период времени мы фактически снизили объемы импорта на 30%, достаточно динамично развивался экспорт: вышли по итогам 2022 года на его объем в 500 миллионов долларов. По сути, каждый 25-й литр молока, который производится в России, в настоящий момент экспортируется. И потенциал здесь очень хороший", - сказал Белов. "У нас есть долгосрочный тренд снижения поголовья, но он сопровождается очень важным тоже долгосрочным трендом – ростом продуктивности", - добавил глава отраслевого союза, отметив, что эффективность российских сельхозпредприятий в настоящий момент вполне сопоставима с параметрами предприятий Евросоюза. Он также выразил надежду, что при сохранении подходов по поддержке, которые есть у государства, отрасль останется интересной для инвесторов и в ближайшие годы сохранит позитивную динамику. "По нашим оценкам, за последние 7 лет только в молочное производство, то есть в фермы, было вложено более 400 миллиардов рублей частных инвестиций - естественно, с господдержкой", - сказал Белов.
https://ria.ru/20230117/yogurt-1845476107.html
https://ria.ru/20230119/udobreniya-1845813910.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
продукты, союзмолоко, россия, экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), молоко
Продукты, Союзмолоко, Россия, Экономика, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Молоко
В отраслевом союзе оценили сроки достижения самообеспеченности по молоку
Глава "Союзмолоко" Белов: Россия через четыре года достигнет самообеспеченности по молоку
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. РФ через три-четыре года сможет достичь показателей самообеспеченности по молоку, заложенных в Доктрине продовольственной безопасности, сообщил на пресс-конференции гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов.
"Если посмотреть на перспективу, в течение трех-четырех лет мы действительно сможем выйти на полное выполнение показателей по самообеспеченности по молоку, которые в настоящий момент времени заложены в доктрине продовольственной безопасности", - сказал Белов. Пороговые значения доктрины продовольственной безопасности по молоку составляют 90%. По итогам 2022 года ожидалось достижение уровня в 84,3%, сообщал ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев
.
В 2022 году прирост производства составил порядка 3% (в товарном выражении - около 800 тысяч тонн), а импорт снизился примерно на 10% (около 700 тысяч тонн), указал Белов. В целом, по его словам, сбалансированный комплекс мер господдержки, направленный на поддержание операционной доходности и инвестиционной привлекательности отрасли, обеспечил ей за последние семь лет устойчивый ежегодный прирост производства на уровне 3%.
"За этот период времени мы фактически снизили объемы импорта на 30%, достаточно динамично развивался экспорт: вышли по итогам 2022 года на его объем в 500 миллионов долларов. По сути, каждый 25-й литр молока, который производится в России, в настоящий момент экспортируется. И потенциал здесь очень хороший", - сказал Белов.
"У нас есть долгосрочный тренд снижения поголовья, но он сопровождается очень важным тоже долгосрочным трендом – ростом продуктивности", - добавил глава отраслевого союза, отметив, что эффективность российских сельхозпредприятий в настоящий момент вполне сопоставима с параметрами предприятий Евросоюза.
Он также выразил надежду, что при сохранении подходов по поддержке, которые есть у государства, отрасль останется интересной для инвесторов и в ближайшие годы сохранит позитивную динамику. "По нашим оценкам, за последние 7 лет только в молочное производство, то есть в фермы, было вложено более 400 миллиардов рублей частных инвестиций - естественно, с господдержкой", - сказал Белов.