https://ria.ru/20230120/mishustin-1846168481.html
Мишустин встретился со спикером верхней палаты парламента Туркмении
Мишустин встретился со спикером верхней палаты парламента Туркмении - РИА Новости, 20.01.2023
Мишустин встретился со спикером верхней палаты парламента Туркмении
Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу в Ашхабаде провел встречу со спикером верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T10:28
2023-01-20T10:28
2023-01-20T10:28
михаил мишустин
владимир путин
вячеслав володин
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АШХАБАД, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу в Ашхабаде провел встречу со спикером верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и поблагодарил его за теплый прием. "Российская делегация посмотрела Ашхабад, красивейший город, очень красивый. Позвольте передать вам наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина, который сказал, что всегда ждет вас в Москве. Хотел также поблагодарить за большое внимание к развитию наших отношений, российско-туркменских", - сказал Мишустин. Он напомнил, что Бердымухамедов недавно был в Москве. "Образована межпарламентская комиссия, (спикер Совфеда РФ) Валентина Ивановна Матвиенко, которая большой поклонник, она очень любит Туркмению, также передавала самые теплые слова", - продолжил глава российского кабмина. Также он напомнил, что председатель Госдумы Вячеслав Володин собирается посетить Туркмению в ближайшее время. Говоря о гуманитарном сотрудничестве, Мишустин обратил внимание, что накануне в Ашхабаде посетил совместную туркмено-российскую школу им. А. С. Пушкина, назвал ее замечательной. "Меня восхитили ребята, дети. Читали стихи на туркменском языке, рассказывали о поэзии, литературе, культуре", - поделился премьер-министр. "Это символ дружбы. Я сказал о том, что, ребята, если вы будете (ценить) дружбу между нашими народами, это и есть результат учебы, результат вашего труда здесь, в этой школе", - добавил он. Отдельно Мишустин обратил внимание на то, что большое число студентов из Туркмении учатся в России. "Это не может не радовать, квота есть, 250 мест по линии правительства, мы только радуемся, что туркменская молодежь ездит в Россию, взаимно россияне учатся в Туркмении", - заключил он.
https://ria.ru/20230120/istoriya-1846161259.html
https://ria.ru/20230119/ashkhabad-1846020338.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, владимир путин, вячеслав володин, ашхабад, россия, туркмения, совет федерации рф, госдума рф, в мире
Михаил Мишустин, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Ашхабад, Россия, Туркмения, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, В мире
Мишустин встретился со спикером верхней палаты парламента Туркмении
Мишустин встретился со спикером верхней палаты парламента Туркмении Бердымухамедовым
АШХАБАД, 20 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в пятницу в Ашхабаде провел встречу со спикером верхней палаты парламента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым и поблагодарил его за теплый прием.
"Российская делегация посмотрела Ашхабад, красивейший город, очень красивый. Позвольте передать вам наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина
, который сказал, что всегда ждет вас в Москве
. Хотел также поблагодарить за большое внимание к развитию наших отношений, российско-туркменских", - сказал Мишустин.
Он напомнил, что Бердымухамедов недавно был в Москве. "Образована межпарламентская комиссия, (спикер Совфеда
РФ) Валентина Ивановна Матвиенко, которая большой поклонник, она очень любит Туркмению, также передавала самые теплые слова", - продолжил глава российского кабмина. Также он напомнил, что председатель Госдумы Вячеслав Володин
собирается посетить Туркмению в ближайшее время.
Говоря о гуманитарном сотрудничестве, Мишустин обратил внимание, что накануне в Ашхабаде посетил совместную туркмено-российскую школу им. А. С. Пушкина, назвал ее замечательной. "Меня восхитили ребята, дети. Читали стихи на туркменском языке, рассказывали о поэзии, литературе, культуре", - поделился премьер-министр. "Это символ дружбы. Я сказал о том, что, ребята, если вы будете (ценить) дружбу между нашими народами, это и есть результат учебы, результат вашего труда здесь, в этой школе", - добавил он.
Отдельно Мишустин обратил внимание на то, что большое число студентов из Туркмении учатся в России. "Это не может не радовать, квота есть, 250 мест по линии правительства, мы только радуемся, что туркменская молодежь ездит в Россию, взаимно россияне учатся в Туркмении", - заключил он.