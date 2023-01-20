https://ria.ru/20230120/marochko-1846147017.html

ВСУ за четыре дня потеряли ранеными 1,5 тысячи человек, заявили в ЛНР

ВСУ за четыре дня потеряли ранеными 1,5 тысячи человек, заявили в ЛНР - РИА Новости, 20.01.2023

ВСУ за четыре дня потеряли ранеными 1,5 тысячи человек, заявили в ЛНР

Потери украинских войск ранеными в зоне ответственности подразделений Народной милиции ЛНР за четыре дня боев составили около полутора тысячи человек, сообщил... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T07:36

2023-01-20T07:36

2023-01-20T09:07

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

киев

россия

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ЛУГАНСК, 20 янв — РИА Новости. Потери украинских войск ранеными в зоне ответственности подразделений Народной милиции ЛНР за четыре дня боев составили около полутора тысячи человек, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.Как уточнил Марочко, умерли почти 70 процентов раненых. Большая часть украинских солдат погибли из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, кровопотерь, антисанитарии, нарушения логистики и "прочих негативных моментов".Накануне в Минобороны сообщили, что на Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными 90 человек. В свою очередь, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отмечал, что Россия перемолола в Артемовске обученные резервы ВСУ, предназначавшиеся для удара на юге. Он оценивал украинские потери в 150 тысяч человек.В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен привела оценки экспертов, согласно которым в конфликте погибли более ста тысяч украинских военных. Впоследствии эти слова полностью удалили из записи ее выступления. В пресс-службе главы ЕК объяснили это "неточностью" и заявили, что речь шла "об убитых и раненых".С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230118/soledar-1845707955.html

https://ria.ru/20230119/ukraintsy-1846120991.html

луганская народная республика

киев

россия

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луганская народная республика, киев, россия