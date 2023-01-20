Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за четыре дня потеряли ранеными 1,5 тысячи человек, заявили в ЛНР - РИА Новости, 20.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/marochko-1846147017.html
ВСУ за четыре дня потеряли ранеными 1,5 тысячи человек, заявили в ЛНР
ВСУ за четыре дня потеряли ранеными 1,5 тысячи человек, заявили в ЛНР - РИА Новости, 20.01.2023
ВСУ за четыре дня потеряли ранеными 1,5 тысячи человек, заявили в ЛНР
Потери украинских войск ранеными в зоне ответственности подразделений Народной милиции ЛНР за четыре дня боев составили около полутора тысячи человек, сообщил... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T07:36
2023-01-20T09:07
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
киев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331729_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_c9d72a94ebfeb2e511e0375441d6ce22.jpg
ЛУГАНСК, 20 янв — РИА Новости. Потери украинских войск ранеными в зоне ответственности подразделений Народной милиции ЛНР за четыре дня боев составили около полутора тысячи человек, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.Как уточнил Марочко, умерли почти 70 процентов раненых. Большая часть украинских солдат погибли из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, кровопотерь, антисанитарии, нарушения логистики и "прочих негативных моментов".Накануне в Минобороны сообщили, что на Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными 90 человек. В свою очередь, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отмечал, что Россия перемолола в Артемовске обученные резервы ВСУ, предназначавшиеся для удара на юге. Он оценивал украинские потери в 150 тысяч человек.В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен привела оценки экспертов, согласно которым в конфликте погибли более ста тысяч украинских военных. Впоследствии эти слова полностью удалили из записи ее выступления. В пресс-службе главы ЕК объяснили это "неточностью" и заявили, что речь шла "об убитых и раненых".С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230118/soledar-1845707955.html
https://ria.ru/20230119/ukraintsy-1846120991.html
луганская народная республика
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818331729_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_5437fbfc21d3aae341bf3176aacf3021.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Киев, Россия
07:36 20.01.2023 (обновлено: 09:07 20.01.2023)
 
ВСУ за четыре дня потеряли ранеными 1,5 тысячи человек, заявили в ЛНР

Подполковник в отставке Марочко: ВСУ за четыре дня потеряли ранеными 1,5 тысячи человек

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 20 янв — РИА Новости. Потери украинских войск ранеными в зоне ответственности подразделений Народной милиции ЛНР за четыре дня боев составили около полутора тысячи человек, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"По перехваченным данным от украинских военных медиков, только один из трех военнослужащих, получивших ранения, выживает", — рассказал он со ссылкой на собственные источники.

Как уточнил Марочко, умерли почти 70 процентов раненых.
Большая часть украинских солдат погибли из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, кровопотерь, антисанитарии, нарушения логистики и "прочих негативных моментов".
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
18 января, 13:27Специальная военная операция на Украине
Потери украинских военных в Соледаре исчисляются тысячами, заявил Пушилин
Накануне в Минобороны сообщили, что на Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными 90 человек. В свою очередь, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отмечал, что Россия перемолола в Артемовске обученные резервы ВСУ, предназначавшиеся для удара на юге. Он оценивал украинские потери в 150 тысяч человек.
В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен привела оценки экспертов, согласно которым в конфликте погибли более ста тысяч украинских военных. Впоследствии эти слова полностью удалили из записи ее выступления. В пресс-службе главы ЕК объяснили это "неточностью" и заявили, что речь шла "об убитых и раненых".
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
Вчера, 22:09Специальная военная операция на Украине
Украинцы выдают фото своих погибших за россиян, рассказал пленный боец ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаКиевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала