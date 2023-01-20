07:36 20.01.2023 (обновлено: 09:07 20.01.2023)
ВСУ за четыре дня потеряли ранеными 1,5 тысячи человек, заявили в ЛНР
Подполковник в отставке Марочко: ВСУ за четыре дня потеряли ранеными 1,5 тысячи человек
© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 янв — РИА Новости. Потери украинских войск ранеными в зоне ответственности подразделений Народной милиции ЛНР за четыре дня боев составили около полутора тысячи человек, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"По перехваченным данным от украинских военных медиков, только один из трех военнослужащих, получивших ранения, выживает", — рассказал он со ссылкой на собственные источники.
Как уточнил Марочко, умерли почти 70 процентов раненых.
Большая часть украинских солдат погибли из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, кровопотерь, антисанитарии, нарушения логистики и "прочих негативных моментов".
Накануне в Минобороны сообщили, что на Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными 90 человек. В свою очередь, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отмечал, что Россия перемолола в Артемовске обученные резервы ВСУ, предназначавшиеся для удара на юге. Он оценивал украинские потери в 150 тысяч человек.
В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен привела оценки экспертов, согласно которым в конфликте погибли более ста тысяч украинских военных. Впоследствии эти слова полностью удалили из записи ее выступления. В пресс-службе главы ЕК объяснили это "неточностью" и заявили, что речь шла "об убитых и раненых".
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.