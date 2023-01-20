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МАГАТЭ может помочь АЭС на Украине с поставками и запчастями - РИА Новости, 20.01.2023
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МАГАТЭ может помочь АЭС на Украине с поставками и запчастями
МАГАТЭ может помочь АЭС на Украине с поставками и запчастями - РИА Новости, 20.01.2023
МАГАТЭ может помочь АЭС на Украине с поставками и запчастями
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация может помочь атомным электростанциям на Украине с поставками и запчастями. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T10:25
2023-01-20T10:25
в мире
магатэ
рафаэль гросси
украина
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация может помочь атомным электростанциям на Украине с поставками и запчастями. "Есть некоторые проблемы, которые мы изучаем. Есть проблемы с поставками... нужно не забывать, что эти АЭС - это российские технологии. Поэтому, когда речь идет о запчастях, поставках, это сложно. И МАГАТЭ может помочь в этом вопросе", - заявил Гросси в интервью американскому телеканалу Fox News. Он отметил, что для решения этих проблем МАГАТЭ может работать "необязательно с Россией", а с другими странами, которые имеют такие же реакторы, "их много, особенно в Восточной Европе". Ранее топливо для АЭС на Украине поставляли компания "Росатома" ТВЭЛ и американская Westinghouse. При этом в российской Госдуме еще в феврале 2021 года предупреждали, что переход Украины на ядерное топливо из США вместо российского сопряжен с рядом рисков в части безопасности ее энергосистемы.
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в мире, магатэ, рафаэль гросси, украина
В мире, МАГАТЭ, Рафаэль Гросси, Украина
10:25 20.01.2023
 
МАГАТЭ может помочь АЭС на Украине с поставками и запчастями

Глава МАГАТЭ Гросси: организация может помочь АЭС на Украине с поставками и запчастями

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация может помочь атомным электростанциям на Украине с поставками и запчастями.
"Есть некоторые проблемы, которые мы изучаем. Есть проблемы с поставками... нужно не забывать, что эти АЭС - это российские технологии. Поэтому, когда речь идет о запчастях, поставках, это сложно. И МАГАТЭ может помочь в этом вопросе", - заявил Гросси в интервью американскому телеканалу Fox News.
Он отметил, что для решения этих проблем МАГАТЭ может работать "необязательно с Россией", а с другими странами, которые имеют такие же реакторы, "их много, особенно в Восточной Европе".
Ранее топливо для АЭС на Украине поставляли компания "Росатома" ТВЭЛ и американская Westinghouse. При этом в российской Госдуме еще в феврале 2021 года предупреждали, что переход Украины на ядерное топливо из США вместо российского сопряжен с рядом рисков в части безопасности ее энергосистемы.
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В миреМАГАТЭРафаэль ГроссиУкраина
 
 
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