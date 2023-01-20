https://ria.ru/20230120/magate-1846167290.html

МАГАТЭ может помочь АЭС на Украине с поставками и запчастями

МАГАТЭ может помочь АЭС на Украине с поставками и запчастями - РИА Новости, 20.01.2023

МАГАТЭ может помочь АЭС на Украине с поставками и запчастями

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация может помочь атомным электростанциям на Украине с поставками и запчастями. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T10:25

2023-01-20T10:25

2023-01-20T10:25

в мире

магатэ

рафаэль гросси

украина

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация может помочь атомным электростанциям на Украине с поставками и запчастями. "Есть некоторые проблемы, которые мы изучаем. Есть проблемы с поставками... нужно не забывать, что эти АЭС - это российские технологии. Поэтому, когда речь идет о запчастях, поставках, это сложно. И МАГАТЭ может помочь в этом вопросе", - заявил Гросси в интервью американскому телеканалу Fox News. Он отметил, что для решения этих проблем МАГАТЭ может работать "необязательно с Россией", а с другими странами, которые имеют такие же реакторы, "их много, особенно в Восточной Европе". Ранее топливо для АЭС на Украине поставляли компания "Росатома" ТВЭЛ и американская Westinghouse. При этом в российской Госдуме еще в феврале 2021 года предупреждали, что переход Украины на ядерное топливо из США вместо российского сопряжен с рядом рисков в части безопасности ее энергосистемы.

https://ria.ru/20230113/generatory-1844604428.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, магатэ, рафаэль гросси, украина