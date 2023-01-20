МАГАТЭ может помочь АЭС на Украине с поставками и запчастями
Глава МАГАТЭ Гросси: организация может помочь АЭС на Украине с поставками и запчастями
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что организация может помочь атомным электростанциям на Украине с поставками и запчастями.
"Есть некоторые проблемы, которые мы изучаем. Есть проблемы с поставками... нужно не забывать, что эти АЭС - это российские технологии. Поэтому, когда речь идет о запчастях, поставках, это сложно. И МАГАТЭ может помочь в этом вопросе", - заявил Гросси в интервью американскому телеканалу Fox News.
Он отметил, что для решения этих проблем МАГАТЭ может работать "необязательно с Россией", а с другими странами, которые имеют такие же реакторы, "их много, особенно в Восточной Европе".
Ранее топливо для АЭС на Украине поставляли компания "Росатома" ТВЭЛ и американская Westinghouse. При этом в российской Госдуме еще в феврале 2021 года предупреждали, что переход Украины на ядерное топливо из США вместо российского сопряжен с рядом рисков в части безопасности ее энергосистемы.