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В бундестаге вспомнили о печальном опыте, споря о передаче танков Украине

В бундестаге вспомнили о печальном опыте, споря о передаче танков Украине - РИА Новости, 20.01.2023

В бундестаге вспомнили о печальном опыте, споря о передаче танков Украине

Требование оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) о немедленной поставке современных немецких танков... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T01:02

2023-01-20T01:02

2023-01-20T01:12

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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Требование оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) о немедленной поставке современных немецких танков Украине вызвало в четверг бурные дебаты в бундестаге, депутат от фракции АдГ напомнил о печальном историческом опыте Германии.В четверг в немецком парламенте прошли дебаты о требовании поставить Украине танки типа Leopard 1 или 2, внесенное на голосование блоком ХДС/ХСС. К голосованию данное требование однако не было допущено фракциями "Альтернатива для Германии" (АдГ) и партии "Левые", как сообщается на сайте бундестага. Вопрос был отправлен представителями правящей коалиции на рассмотрение в комитет по внешним делам. Одним из противников отправки танков был депутат бундестага от оппозиционной правой партии (АдГ) Петр Быстрон.Депутат призвал искать компромиссы и выходить на путь дипломатии. На его взгляд, победить атомную державу с помощью нескольких сот танков невозможно, а единственным выгодоприобретателем являются США, "расширившие свою зону влияния до границ России". Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе "Рамштайн" в Германии 20 января будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения.В четверг издание Handelsblatt со ссылкой на источники в оборонной индустрии сообщило, что немецкий концерн Rheinmetall готов в текущем году поставить на Украину свыше 100 танков типа Leopard 1 и 2, а также отремонтированных британских Challenger 1.Германия до сих пор воздерживалась от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера Олафа Шольца в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали Шольца принять это решение.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230119/tanki-1846122805.html

https://ria.ru/20230119/tanki-1846071477.html

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Алексей Калабанов

в мире, олаф шольц, петр быстрон, йенс столтенберг, украина, германия, россия, хдс/хсс, нато, евросоюз