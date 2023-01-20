https://ria.ru/20230120/leopard-1846275956.html

Нидерланды выразили готовность оплатить танки Leopard для Украины

Нидерланды выразили готовность оплатить танки Leopard для Украины - РИА Новости, 20.01.2023

Нидерланды выразили готовность оплатить танки Leopard для Украины

Нидерланды готовы оплатить немецкие танки Leopard для Украины, ожидают положительного решения стран НАТО по отправке Киеву тяжелого вооружения, заявила министр... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T14:53

2023-01-20T14:53

2023-01-20T14:53

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оружие

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ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Нидерланды готовы оплатить немецкие танки Leopard для Украины, ожидают положительного решения стран НАТО по отправке Киеву тяжелого вооружения, заявила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен. Как заявила Оллонгрен в интервью агентству Bloomberg, Нидерланды ранее заплатили за отправку в Киев танков T-72 из Чехии, и такой же подход может быть использован для танков Leopard немецкого производства. "Это определенно то, что мы хотели бы сделать", - отметила министр, говоря об оплате танков Leopard для Украины. По ее словам, Польша и Финляндия уже объявили о готовности отправить танки Leopard на Украину в составе коалиции. "Мы все ждем, чтобы узнать, какова позиция Германии по этому вопросу, однако я сторонник того, чтобы найти решение и отправить танки на Украину", - добавила глава Минобороны Нидерландов. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии 20 января будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения. По информации газеты Politico, группа стран должна получить широкую поддержку, а представители министерств обороны двух из 12 стран, имеющих немецкие танки Leopard, заявили, что их правительства готовы присоединиться к этим усилиям. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила в среду, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом во вторник дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, но при условии, что американская сторона поставит боевые танки Abrams. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос согласования поставок танков немецкого производства третьими странами решится в пятницу.

https://ria.ru/20230120/tanki-1846254574.html

https://ria.ru/20230120/germaniya-1846198220.html

https://ria.ru/20230120/tanki-1846154187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, нато, нидерланды, германия, оружие