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Нидерланды выразили готовность оплатить танки Leopard для Украины - РИА Новости, 20.01.2023
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Нидерланды выразили готовность оплатить танки Leopard для Украины
Нидерланды выразили готовность оплатить танки Leopard для Украины - РИА Новости, 20.01.2023
Нидерланды выразили готовность оплатить танки Leopard для Украины
Нидерланды готовы оплатить немецкие танки Leopard для Украины, ожидают положительного решения стран НАТО по отправке Киеву тяжелого вооружения, заявила министр... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T14:53
2023-01-20T14:53
в мире
украина
нато
нидерланды
германия
оружие
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ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Нидерланды готовы оплатить немецкие танки Leopard для Украины, ожидают положительного решения стран НАТО по отправке Киеву тяжелого вооружения, заявила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен. Как заявила Оллонгрен в интервью агентству Bloomberg, Нидерланды ранее заплатили за отправку в Киев танков T-72 из Чехии, и такой же подход может быть использован для танков Leopard немецкого производства. "Это определенно то, что мы хотели бы сделать", - отметила министр, говоря об оплате танков Leopard для Украины. По ее словам, Польша и Финляндия уже объявили о готовности отправить танки Leopard на Украину в составе коалиции. "Мы все ждем, чтобы узнать, какова позиция Германии по этому вопросу, однако я сторонник того, чтобы найти решение и отправить танки на Украину", - добавила глава Минобороны Нидерландов. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии 20 января будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения. По информации газеты Politico, группа стран должна получить широкую поддержку, а представители министерств обороны двух из 12 стран, имеющих немецкие танки Leopard, заявили, что их правительства готовы присоединиться к этим усилиям. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила в среду, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом во вторник дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, но при условии, что американская сторона поставит боевые танки Abrams. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос согласования поставок танков немецкого производства третьими странами решится в пятницу.
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в мире, украина, нато, нидерланды, германия, оружие
В мире, Украина, НАТО, Нидерланды, Германия, Оружие
14:53 20.01.2023
 
Нидерланды выразили готовность оплатить танки Leopard для Украины

Министр обороны Нидерландов Оллонгрен: страна готова оплатить танки Leopard для Украины

© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 янв - РИА Новости. Нидерланды готовы оплатить немецкие танки Leopard для Украины, ожидают положительного решения стран НАТО по отправке Киеву тяжелого вооружения, заявила министр обороны королевства Кайса Оллонгрен.
Как заявила Оллонгрен в интервью агентству Bloomberg, Нидерланды ранее заплатили за отправку в Киев танков T-72 из Чехии, и такой же подход может быть использован для танков Leopard немецкого производства.
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"Это определенно то, что мы хотели бы сделать", - отметила министр, говоря об оплате танков Leopard для Украины.
По ее словам, Польша и Финляндия уже объявили о готовности отправить танки Leopard на Украину в составе коалиции. "Мы все ждем, чтобы узнать, какова позиция Германии по этому вопросу, однако я сторонник того, чтобы найти решение и отправить танки на Украину", - добавила глава Минобороны Нидерландов.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии 20 января будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения.
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По информации газеты Politico, группа стран должна получить широкую поддержку, а представители министерств обороны двух из 12 стран, имеющих немецкие танки Leopard, заявили, что их правительства готовы присоединиться к этим усилиям.
Немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила в среду, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом во вторник дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, но при условии, что американская сторона поставит боевые танки Abrams.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос согласования поставок танков немецкого производства третьими странами решится в пятницу.
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