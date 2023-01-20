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Эксперт: Германия может поставить танки Leopard Украине под давлением США - РИА Новости, 20.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/leopard-1846226618.html
Эксперт: Германия может поставить танки Leopard Украине под давлением США
Эксперт: Германия может поставить танки Leopard Украине под давлением США - РИА Новости, 20.01.2023
Эксперт: Германия может поставить танки Leopard Украине под давлением США
Германия может поставить танки Leopard Украине под давлением США, несмотря на нежелание производителей, чтобы они горели на поле боя, считает эксперт по... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T12:55
2023-01-20T12:55
специальная военная операция на украине
в мире
цены на нефть
йенс столтенберг
олаф шольц
джо байден
киев
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БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Германия может поставить танки Leopard Украине под давлением США, несмотря на нежелание производителей, чтобы они горели на поле боя, считает эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро. "Очень возможно, что Германия, которая крайне неохотно идет на шаг отправки тяжелых танков Leopard 2 на Украину, отправит их под сильным давлением со стороны американского союзника. Давление огромное, но производители немецких танков, Rheinmetal и Krausmaffei, совершенно не хотят видеть изображения своих выпотрошенных танков на поле боя на Украине", - сказал Моро РИА Новости. По мнению эксперта, "Запад больше не рационален", а его действия с поставками вооружений свидетельствуют о панике. Такие действия "хаотичны и разрознены", что свидетельствует о "неразрешимых проблемах гармонизации вооружений НАТО". Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии 20 января будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения. По информации газеты Politico, группа стран должна получить широкую поддержку, а представители министерств обороны двух из 12 стран, имеющих немецкие танки Leopard, заявили, что их правительства готовы присоединиться к этим усилиям. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила в среду, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом во вторник дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, но при условии, что американская сторона поставит боевые танки Abrams. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос согласования поставок танков немецкого производства третьими странами решится в пятницу.
https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846219855.html
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в мире, цены на нефть, йенс столтенберг, олаф шольц, джо байден, киев, украина, германия, m1 abrams, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Цены на нефть, Йенс Столтенберг, Олаф Шольц, Джо Байден, Киев, Украина, Германия, M1 Abrams, НАТО
12:55 20.01.2023
 
Эксперт: Германия может поставить танки Leopard Украине под давлением США

Эксперт Моро считает, что Германия может поставить танки Leopard Украине под давлением США

© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Германия может поставить танки Leopard Украине под давлением США, несмотря на нежелание производителей, чтобы они горели на поле боя, считает эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро.
"Очень возможно, что Германия, которая крайне неохотно идет на шаг отправки тяжелых танков Leopard 2 на Украину, отправит их под сильным давлением со стороны американского союзника. Давление огромное, но производители немецких танков, Rheinmetal и Krausmaffei, совершенно не хотят видеть изображения своих выпотрошенных танков на поле боя на Украине", - сказал Моро РИА Новости.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
12:35
Песков ответил на вопрос о поставках оружия Украине из Латинской Америки
По мнению эксперта, "Запад больше не рационален", а его действия с поставками вооружений свидетельствуют о панике. Такие действия "хаотичны и разрознены", что свидетельствует о "неразрешимых проблемах гармонизации вооружений НАТО".
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии 20 января будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения.
По информации газеты Politico, группа стран должна получить широкую поддержку, а представители министерств обороны двух из 12 стран, имеющих немецкие танки Leopard, заявили, что их правительства готовы присоединиться к этим усилиям.
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
12:14
В Британии назвали танки Leopard более подходящими для Украины, чем Abrams
Немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила в среду, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом во вторник дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, но при условии, что американская сторона поставит боевые танки Abrams.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос согласования поставок танков немецкого производства третьими странами решится в пятницу.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
Вчера, 08:00
Запад окончательно сделал ставку на войну с Россией
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЦены на нефтьЙенс СтолтенбергОлаф ШольцДжо БайденКиевУкраинаГерманияM1 AbramsНАТО
 
 
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