https://ria.ru/20230120/leopard-1846226618.html

Эксперт: Германия может поставить танки Leopard Украине под давлением США

Эксперт: Германия может поставить танки Leopard Украине под давлением США - РИА Новости, 20.01.2023

Эксперт: Германия может поставить танки Leopard Украине под давлением США

Германия может поставить танки Leopard Украине под давлением США, несмотря на нежелание производителей, чтобы они горели на поле боя, считает эксперт по... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T12:55

2023-01-20T12:55

2023-01-20T12:55

специальная военная операция на украине

в мире

цены на нефть

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БРЮССЕЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Германия может поставить танки Leopard Украине под давлением США, несмотря на нежелание производителей, чтобы они горели на поле боя, считает эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро. "Очень возможно, что Германия, которая крайне неохотно идет на шаг отправки тяжелых танков Leopard 2 на Украину, отправит их под сильным давлением со стороны американского союзника. Давление огромное, но производители немецких танков, Rheinmetal и Krausmaffei, совершенно не хотят видеть изображения своих выпотрошенных танков на поле боя на Украине", - сказал Моро РИА Новости. По мнению эксперта, "Запад больше не рационален", а его действия с поставками вооружений свидетельствуют о панике. Такие действия "хаотичны и разрознены", что свидетельствует о "неразрешимых проблемах гармонизации вооружений НАТО". Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи контактной группы по поддержке Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии 20 января будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения. По информации газеты Politico, группа стран должна получить широкую поддержку, а представители министерств обороны двух из 12 стран, имеющих немецкие танки Leopard, заявили, что их правительства готовы присоединиться к этим усилиям. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на свои источники сообщила в среду, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в разговоре с президентом США Джо Байденом во вторник дал понять, что Германия поставит Украине танки Leopard 2, но при условии, что американская сторона поставит боевые танки Abrams. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что вопрос согласования поставок танков немецкого производства третьими странами решится в пятницу.

https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846219855.html

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https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

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