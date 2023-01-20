Страны НАТО обсудят поддержку Киева на авиабазе Рамштайн
Страны НАТО встретятся на авиабазе Рамштайн для согласования пакета помощи Украине
© Фото : Staff Sgt. Keith AndersonВоеннослужащие во время совместных учений НАТО
© Фото : Staff Sgt. Keith Anderson
Военнослужащие во время совместных учений НАТО. Архивное фото
БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. Встреча контактной группы по поддержке Украины стран НАТО и их союзников, где ожидается согласование очередного пакета помощи, включающего танки западного образца, пройдет в пятницу на американской авиабазе Рамштайн в Германии.
Это восьмая встреча с момента создания в апреле международной контактной группы Ukraine Defense Contact Group (UDCG). В встрече участвуют министры обороны из почти 50 стран, как сообщается в анонсе на сайте оборонного ведомства США. Открытие встречи пройдет под руководством министра обороны США Ллойда Остина. Главным императивом встречи станет "продолжение тесной координации для обеспечения украинского народа средствами, необходимыми для защиты своей суверенной территории".
Давление на Шольца
В преддверии встречи был сделан ряд заявлений. Так, в ночь перед встречей на Рамштайне на телеканале ARD опубликовали интервью с Владимиром Зеленским, где тот поблагодарил, но одновременно и раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца, потребовав от того полагаться не только на общие и скоординированные действия с партнерами, но иметь смелость и на собственные решения. Также Зеленский утверждает, что немецкие танки не будут передвигаться по территории РФ, а потому немецкому правительству не стоит опасаться вступлению в прямую конфронтация с РФ.
Новый глава немецкого министерства обороны Борис Писториус в ответном интервью выразил в очередной раз позицию правительства ФРГ о стремлении к согласованным действиям с союзниками по НАТО, однако подтвердил, что данная тема станет центральной на предстоящей встрече.
Со стороны НАТО съезд контактной группы прокомментировал глава военного комитета НАТО Роб Бауэр, поддержав поставки танков "для решения поставленных задач". Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения.
Также за день до встречи издание Handelsblatt сообщило со ссылкой на источники, что немецкий концерн Rheinmetall готов в текущем году поставить на Украину свыше 100 танков типа Leopard 1 и 2, а также отремонтированных британских Challenger 1 из Омана.
Голоса против
Папа римский Франциск выступил категорически против поставок оружия в зоны конфликтов, выразив мнение, что единственное решение - переговоры, об этом РИА Новости рассказал председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов, поддерживающий переписку с понтификом.
"Я думаю, что единственное решение - переговоры. Единственное, что делает война, - это убивает и сеет смерть повсюду. Война - это всегда поражение", - процитировал он письмо понтифика.
Также о переговорах было заявлено и в столице Германии. В четверг в немецком парламенте прошли дебаты о требовании поставить Украине танки типа Leopard 1 или 2, внесенное на голосование блоком ХДС/ХСС. В результате дебатов немецкий парламент не смог придти к единому мнению, а представители правительственных фракций возложили все надежды на предстоящую встречу на Рамштайне. К голосованию данное требование не было допущено фракциями "Альтернатива для Германии" (АдГ) и партии "Левые".
"Я хотел бы, чтобы Германия была силой мира, а не военной руководящей силой", - прокомментировал предложение ХДС/ХСС и лидер парламентской группы Левой партии Дитмар Бартш. Депутат добавил, что требования о тяжелом вооружении не приближают Украину "ни на миллиметр к миру", необходима мирная инициатива на европейском уровне.
"Немецкие танки против России на Украине. Ваши деды уже делали такие попытки... И с каким результатом? Ужасные страдания, несметные миллионы погибших с обеих сторон. И, в конце концов, русские танки были уже тут, в Берлине", - заявил с трибуны бундестага депутат от оппозиционной правой партии АдГ Петр Быстрон, призвав Берлин выходить на путь дипломатии.
На его взгляд, победить атомную державу с помощью нескольких сот танков невозможно, а единственным выгодоприобретателем являются США, "расширившие свою зону влияния до границ России".
Позиция Москвы
Схожую оценку требований о поставке танков выразил в своем Telegram-канале и замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, заявив, что ядерные державы не проигрывают крупных конфликтов, от которых зависит их судьба? и это должно быть очевидно любому западному политику, а проигрыш такой державы в обычной войне может спровоцировать ядерную.
Посол РФ в США Анатолий Антонов подчеркнул, что Россия уничтожит любое оружие, что американцы и союзники поставят Киеву.