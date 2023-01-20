01:00 20.01.2023 (обновлено: 01:41 20.01.2023)
В Берлине предостерегли Варшаву от передачи танков Киеву без разрешения
Министр обороны ФРГ Писториус предостерег от поставок танков Leopard ВСУ без разрешения
© Фото : U.S. Army / Markus RauchenbergerНемецкий основной боевой танк Leopard 2
© Фото : U.S. Army / Markus Rauchenberger
Немецкий основной боевой танк Leopard 2. Архивное фото
БЕРЛИН, 20 янв - РИА Новости. Германия пока не получала запросов от Польши на снятие экспортных ограничений для поставки танков Leopard Украине, если Варшава решит передать их без таких разрешений, то это будет "не очень дружественно" по отношению к Альянсу, заявил новый министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью телеканалу Polsat в четверг сообщил, что Варшава может передать Киеву свои танки Leopard, не дожидаясь согласия Берлина.
"По моим сведениям, на сегодняшний день запросов не поступало… Если Польша, как она говорит, это сделает без разрешения (Германии на снятие экспортных ограничений - ред.), тогда мы и прокомментируем, когда это произойдет. Я не считаю это особенно дружественным для Альянса", - сказал Писториус, выступая в прямом эфире второго немецкого канала ZDF.
Вопрос согласования поставок танков немецкого производства третьими странами решится в пятницу, добавил министр. Он также перечислил все, что поставляет Германия Украине. "Невозможно игнорировать обвинения в том, что мы делаем слишком мало", - добавил он.
В четверг новый глава минобороны Германии Писториус дал присягу в бундестаге, тем самым вступив в должность.
По данным немецкой газеты Welt, в 2018 году Писториус призывал пересмотреть санкции ЕС против России. Свою позицию он объяснял тем, что ограничения нанесли ущерб экономике его страны и укрепили российские позиции. Также Писториус был членом Германо-российской группы дружбы, созданной в сотрудничестве с Советом Федерации. По информации нижнесаксонских СМИ, он изучал русский язык. В то же время он подверг резкой критике российскую спецоперацию на Украине.
Германия до сих пор воздерживалась от поставок Leopard 2 Украине. В последние дни давление на канцлера Олафа Шольца в этом вопросе заметно усилилось. Несколько глав государств ЕС публично призвали Шольца принять это решение.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие, стоимость программ составляет десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.