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США не диктуют Украине решений о борьбе за Крым, утверждают в Белом доме - РИА Новости, 20.01.2023
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США не диктуют Украине решений о борьбе за Крым, утверждают в Белом доме
США не диктуют Украине решений о борьбе за Крым, утверждают в Белом доме - РИА Новости, 20.01.2023
США не диктуют Украине решений о борьбе за Крым, утверждают в Белом доме
Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не диктует Киеву, что считать успехом в... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T22:28
2023-01-20T22:51
россия
джон кирби
сша
украина
в мире
республика крым
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не диктует Киеву, что считать успехом в противостоянии России, а также решений о борьбе за Крым. Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США будут поддерживать Украину, включая возможную операцию по захвату Крыма. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что если киевские власти попытаются осуществить агрессию в отношении Крыма, то пусть потом не жалуются, когда получат ответный удар. Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что возврат Крыма в состав Украины, в том числе с применением силы, нереален, более вероятно, что с политической карты исчезнут отдельные государства. "Президент (Владимир) Зеленский должен определить, как выглядит победа. Мы не диктуем ему этого. Мы говорим, что будем помогать им защищать себя, суверенитет, возвращать территории, как они и должны", - сказал Кирби. По его словам, решения о борьбе за Крым или об ударах по полуострову остаются за Киевом, поскольку США не признают его российскую принадлежность. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что Запад в ответ на спецоперацию России объявил "войну по доверенности", снабжая Украину оружием и поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений США на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры. Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что США экономически заинтересованы в том, чтобы вести войну на истощение с Россией руками украинцев, стремясь "снять сливки" с зарубежных поставок вооружений. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20230120/krym-1846278376.html
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россия
сша
украина
республика крым
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россия, джон кирби, сша, украина, в мире, республика крым, владимир зеленский
Россия, Джон Кирби, США, Украина, В мире, Республика Крым, Владимир Зеленский
22:28 20.01.2023 (обновлено: 22:51 20.01.2023)
 
США не диктуют Украине решений о борьбе за Крым, утверждают в Белом доме

В Белом доме заявили, что США оставляют решения о борьбе за Крым на усмотрение Зеленского

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не диктует Киеву, что считать успехом в противостоянии России, а также решений о борьбе за Крым.
Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США будут поддерживать Украину, включая возможную операцию по захвату Крыма. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что если киевские власти попытаются осуществить агрессию в отношении Крыма, то пусть потом не жалуются, когда получат ответный удар. Сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что возврат Крыма в состав Украины, в том числе с применением силы, нереален, более вероятно, что с политической карты исчезнут отдельные государства.
Военнослужащие во время высадки десанта морской пехоты на учениях в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
Вчера, 15:02
В Крыму заявили о достаточной группировке для защиты региона
"Президент (Владимир) Зеленский должен определить, как выглядит победа. Мы не диктуем ему этого. Мы говорим, что будем помогать им защищать себя, суверенитет, возвращать территории, как они и должны", - сказал Кирби.
По его словам, решения о борьбе за Крым или об ударах по полуострову остаются за Киевом, поскольку США не признают его российскую принадлежность.
"Это остается на усмотрение президента Зеленского и его военного руководства", - сказал Кирби.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее заявлял, что Запад в ответ на спецоперацию России объявил "войну по доверенности", снабжая Украину оружием и поддерживая там милитаристский угар, чтобы Киев "бился до последнего украинца", при этом интересы США или Европы в этом случае не страдают. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поставки вооружений США на Украину не способствуют пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры. Посол РФ в США Анатолий Антонов отмечал, что США экономически заинтересованы в том, чтобы вести войну на истощение с Россией руками украинцев, стремясь "снять сливки" с зарубежных поставок вооружений.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Заснеженный Симферополь - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
Вчера, 05:06
В Крыму пообещали "сполна ударить в ответ" в случае атаки Киева
 
РоссияДжон КирбиСШАУкраинаВ миреРеспублика КрымВладимир Зеленский
 
 
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