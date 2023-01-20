В Совфеде исключили захват Крыма Украиной
Цеков: с карты мира скорее исчезнут некоторые страны, чем Крым окажется в составе Украины
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкМестный житель на одной из улиц в Бахчисарае
Местный житель на одной из улиц в Бахчисарае. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Возврат Крыма в состав Украины, в том числе с применением силы, нереален, более вероятно, что с политической карты исчезнут отдельные государства, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков.
"Они (власти США – ред.) должны понимать, что, скорее всего, не будет (на политической карте мира) некоторых государств, чем Крым окажется в составе Украины. Крым всегда будет в составе России… Словами о Крыме они (США) повышают ставки в разговоре с Россией. То, что они будут Украине помогать, мы поняли, то, что это никак не изменит ситуацию с точки зрения проведения спецоперации - это тоже однозначно. То, что эта компания проходимцев подталкивает мир к серьезному конфликту, тоже ясно. Для крымчан должно быть абсолютно очевидно, что никакие действия ни американцев, ни европейцев, и тем более украинцев не приведут к возвращению Крыма в состав Украины. Это абсолютно исключено", - сказал Цеков агентству.
Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс, отвечая на вопрос, поддержали бы США удары Украины переданными западными системами по Крыму, заявил, что Киев сам принимает решения о том, как использовать западное оружие. Он подчеркнул, что США не поощряют Украину к ударам по РФ и не содействуют им, но Крым российской территорией не признают.