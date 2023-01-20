https://ria.ru/20230120/krym-1846256429.html

В Совфеде исключили захват Крыма Украиной

В Совфеде исключили захват Крыма Украиной - РИА Новости, 20.01.2023

В Совфеде исключили захват Крыма Украиной

Возврат Крыма в состав Украины, в том числе с применением силы, нереален, более вероятно, что с политической карты исчезнут отдельные государства, заявил РИА... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T14:12

2023-01-20T14:12

2023-01-20T14:12

республика крым

сергей цеков

украина

россия

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Возврат Крыма в состав Украины, в том числе с применением силы, нереален, более вероятно, что с политической карты исчезнут отдельные государства, заявил РИА Новости сенатор от Крыма Сергей Цеков. Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США будут поддерживать Украину, включая возможную операцию по захвату Крыма. "Они (власти США – ред.) должны понимать, что, скорее всего, не будет (на политической карте мира) некоторых государств, чем Крым окажется в составе Украины. Крым всегда будет в составе России… Словами о Крыме они (США) повышают ставки в разговоре с Россией. То, что они будут Украине помогать, мы поняли, то, что это никак не изменит ситуацию с точки зрения проведения спецоперации - это тоже однозначно. То, что эта компания проходимцев подталкивает мир к серьезному конфликту, тоже ясно. Для крымчан должно быть абсолютно очевидно, что никакие действия ни американцев, ни европейцев, и тем более украинцев не приведут к возвращению Крыма в состав Украины. Это абсолютно исключено", - сказал Цеков агентству. Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс, отвечая на вопрос, поддержали бы США удары Украины переданными западными системами по Крыму, заявил, что Киев сам принимает решения о том, как использовать западное оружие. Он подчеркнул, что США не поощряют Украину к ударам по РФ и не содействуют им, но Крым российской территорией не признают.

https://ria.ru/20230120/oruzhie-1846071838.html

республика крым

украина

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, сергей цеков, украина, россия, политика