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МИД Китая ответил на письмо Зеленского Си Цзиньпину - РИА Новости, 20.01.2023
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МИД Китая ответил на письмо Зеленского Си Цзиньпину
МИД Китая ответил на письмо Зеленского Си Цзиньпину - РИА Новости, 20.01.2023
МИД Китая ответил на письмо Зеленского Си Цзиньпину
Пекин продолжит работать над разрешением украинского конфликта, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос, получил ли... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T11:19
2023-01-20T12:34
в мире
владимир зеленский
китай
си цзиньпин
украина
мид кнр
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ПЕКИН, 20 янв — РИА Новости. Пекин продолжит работать над разрешением украинского конфликта, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос, получил ли председатель КНР Си Цзиньпин послание от президента Украины Владимира Зеленского.Ранее на этой неделе стало известно, что жена Зеленского Елена на полях Всемирного экономического форума в Давосе передала письма с "формулой мира" от имени президента Украины главам Еврокомиссии, Швейцарии и КНР. Она подчеркнула, что послание Си Цзиньпину — это приглашение к диалогу.В ноябре 2022 года глава киевского режима, выступая по видеосвязи на саммите G20, озвучил свое видение шагов для достижения мира на Украине, состоящее из десяти пунктов. Среди его предложений были радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, недопущение эскалации, а также фиксация "окончания войны".Кроме этого, политик подчеркнул, что "не будет никакого "Минска-3".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости отметил, что такие заявления подтверждают позицию Киева о нежелании вести переговоры. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров, комментируя десять пунктов Зеленского, отметил, что Россия не будет ни с кем разговаривать на основе этой "формулы мира".
https://ria.ru/20221214/frantsiya-1838709723.html
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в мире, владимир зеленский, китай, си цзиньпин, украина, мид кнр
В мире, Владимир Зеленский, Китай, Си Цзиньпин, Украина, МИД КНР
11:19 20.01.2023 (обновлено: 12:34 20.01.2023)
 
МИД Китая ответил на письмо Зеленского Си Цзиньпину

МИД Китая заявил, что продолжит продвижение мирных переговоров на Украине

© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Fotolia / Stripped Pixel
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
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ПЕКИН, 20 янв — РИА Новости. Пекин продолжит работать над разрешением украинского конфликта, заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, отвечая на вопрос, получил ли председатель КНР Си Цзиньпин послание от президента Украины Владимира Зеленского.

"В вопросе украинского кризиса Китай всегда активно работал над продвижением мирных переговоров. Пекин продолжит своими способами играть конструктивную роль в мирном решении кризиса", — уточнил дипломат во время брифинга.

Ранее на этой неделе стало известно, что жена Зеленского Елена на полях Всемирного экономического форума в Давосе передала письма с "формулой мира" от имени президента Украины главам Еврокомиссии, Швейцарии и КНР. Она подчеркнула, что послание Си Цзиньпину — это приглашение к диалогу.
В ноябре 2022 года глава киевского режима, выступая по видеосвязи на саммите G20, озвучил свое видение шагов для достижения мира на Украине, состоящее из десяти пунктов.
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Среди его предложений были радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий, недопущение эскалации, а также фиксация "окончания войны".
Кроме этого, политик подчеркнул, что "не будет никакого "Минска-3".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии РИА Новости отметил, что такие заявления подтверждают позицию Киева о нежелании вести переговоры. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров, комментируя десять пунктов Зеленского, отметил, что Россия не будет ни с кем разговаривать на основе этой "формулы мира".
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