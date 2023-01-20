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В Сети сравнили Ким Кардашьян с Волан-де-Мортом - РИА Новости, 20.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230120/kardashyan-1846338382.html
В Сети сравнили Ким Кардашьян с Волан-де-Мортом
В Сети сравнили Ким Кардашьян с Волан-де-Мортом - РИА Новости, 20.01.2023
В Сети сравнили Ким Кардашьян с Волан-де-Мортом
В Сети высмеяли Ким Кардашьян из-за коллекции личных вещей умерших звезд. Причиной послужила покупка знаменитостью аметистового креста принцессы Дианы. Она... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T18:39
2023-01-20T18:39
шоубиз
кимберли кардашян
стиль
знаменитости
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Сети высмеяли Ким Кардашьян из-за коллекции личных вещей умерших звезд. Причиной послужила покупка знаменитостью аметистового креста принцессы Дианы. Она приобрела его на аукционе Sotheby’s за 197 тысяч долларов.Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на новость. Одни сравнили звезду с Волан-де-Мортом и назвали "расхитительницей гробниц".Другие обеспокоились странным увлечением модели. Однако Кардашьян не отреагировала на комментарии в свой адрес. Звезда неоднократно участвовала в аукционах. Она приобретала люксовые вещи покойных знаменитостей. В ее коллекции находятся нефритовые браслеты Элизабет Тейлор от Lorraine Schwartz и часы Жаклин Кеннеди от Cartier. Ранее Кардашьян отреагировала на скандал с платьем Мэрилин Монро. Она заявила, что находилась в нем всего несколько минут.
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кимберли кардашян, стиль, знаменитости
Шоубиз, Кимберли Кардашян, стиль, Знаменитости
18:39 20.01.2023
 
В Сети сравнили Ким Кардашьян с Волан-де-Мортом

В Сети сравнили Ким Кардашьян с Волан-де-Мортом из-за покупки вещей умерших звезд

© Фото : @kimkardashianФотография из Instagram-аккаунта Ким Кардашьян
Фотография из Instagram-аккаунта Ким Кардашьян - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© Фото : @kimkardashian
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Сети высмеяли Ким Кардашьян из-за коллекции личных вещей умерших звезд. Причиной послужила покупка знаменитостью аметистового креста принцессы Дианы. Она приобрела его на аукционе Sotheby’s за 197 тысяч долларов.
Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на новость. Одни сравнили звезду с Волан-де-Мортом и назвали "расхитительницей гробниц".

"Она Волан-де-Морт нашего времени", "Ким Кардашьян и Дары Смерти", "Она словно расхитительница гробниц", "Она передвигается по владениям девушек, как расхитительница гробниц", – пошутили комментаторы.

Другие обеспокоились странным увлечением модели.

"Почему она собирает вещи мертвых людей?", "Почему она одержима вещами мертвых? Она не дает им покоя", "Все, что я слышал об этой женщине выше моего понимания", "Когда она оставит мертвых людей в покое?", – возмутились пользователи.

Однако Кардашьян не отреагировала на комментарии в свой адрес.
Звезда неоднократно участвовала в аукционах. Она приобретала люксовые вещи покойных знаменитостей. В ее коллекции находятся нефритовые браслеты Элизабет Тейлор от Lorraine Schwartz и часы Жаклин Кеннеди от Cartier.
Ранее Кардашьян отреагировала на скандал с платьем Мэрилин Монро. Она заявила, что находилась в нем всего несколько минут.
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ШоубизКимберли КардашянстильЗнаменитости
 
 
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