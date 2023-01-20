https://ria.ru/20230120/kardashyan-1846338382.html

В Сети сравнили Ким Кардашьян с Волан-де-Мортом

В Сети сравнили Ким Кардашьян с Волан-де-Мортом - РИА Новости, 20.01.2023

В Сети сравнили Ким Кардашьян с Волан-де-Мортом

В Сети высмеяли Ким Кардашьян из-за коллекции личных вещей умерших звезд. Причиной послужила покупка знаменитостью аметистового креста принцессы Дианы. Она... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T18:39

2023-01-20T18:39

2023-01-20T18:39

шоубиз

кимберли кардашян

стиль

знаменитости

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. В Сети высмеяли Ким Кардашьян из-за коллекции личных вещей умерших звезд. Причиной послужила покупка знаменитостью аметистового креста принцессы Дианы. Она приобрела его на аукционе Sotheby’s за 197 тысяч долларов.Пользователи Сети неоднозначно отреагировали на новость. Одни сравнили звезду с Волан-де-Мортом и назвали "расхитительницей гробниц".Другие обеспокоились странным увлечением модели. Однако Кардашьян не отреагировала на комментарии в свой адрес. Звезда неоднократно участвовала в аукционах. Она приобретала люксовые вещи покойных знаменитостей. В ее коллекции находятся нефритовые браслеты Элизабет Тейлор от Lorraine Schwartz и часы Жаклин Кеннеди от Cartier. Ранее Кардашьян отреагировала на скандал с платьем Мэрилин Монро. Она заявила, что находилась в нем всего несколько минут.

https://ria.ru/20220614/kardashyan-1795255594.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

кимберли кардашян, стиль, знаменитости