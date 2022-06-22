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Кардашьян оправдалась за скандал с платьем Мэрилин Монро - РИА Новости, 22.06.2022
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Шоубиз
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Кардашьян оправдалась за скандал с платьем Мэрилин Монро
Кардашьян оправдалась за скандал с платьем Мэрилин Монро - РИА Новости, 22.06.2022
Кардашьян оправдалась за скандал с платьем Мэрилин Монро
Ким Кардашьян впервые прокомментировала свой выход на Met Gala в раритетном платье Мэрилин Монро в эфире Today. Она отметила, что была в легендарном наряде... РИА Новости, 22.06.2022
2022-06-22T11:51
2022-06-22T11:51
шоубиз
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кимберли кардашян
шоу-бизнес
мэрилин монро
новости культуры
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Ким Кардашьян впервые прокомментировала свой выход на Met Gala в раритетном платье Мэрилин Монро в эфире Today. Она отметила, что была в легендарном наряде всего несколько минут.В Сети посчитали, что Ким порвала наряд, однако, затем представитель музея Ripley’s Believe It or Not! опроверг эти слухи, отметив, что платье уже было растянуто.В этом считающимся легендарным образе Мэрилин появилась на праздновании дня рождения Джона Кеннеди в 1962 году, где исполнила "С днем рождения, мистер президент!".Ким также добавила, что была шокирована, что многие люди не знают, кто такая Мэрилин.Ранее стало известно, что Кардашьян не пустили на празднование 70-летия британской королевы Елизавета II на престоле.
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знаменитости, кимберли кардашян, шоу-бизнес, мэрилин монро, новости культуры
11:51 22.06.2022
 
Кардашьян оправдалась за скандал с платьем Мэрилин Монро

Кардашьян оправдалась за скандал с платьем Мэрилин Монро на Met Gala

© AP Photo / Evan AgostiniКим Кардашьян и Пит Дэвидсон на Met Gala
Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон на Met Gala - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
© AP Photo / Evan Agostini
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МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Ким Кардашьян впервые прокомментировала свой выход на Met Gala в раритетном платье Мэрилин Монро в эфире Today. Она отметила, что была в легендарном наряде всего несколько минут.

"Я появилась на красной дорожке в халате и тапочках – надела платье прямо там и поднялась по лестнице. Я была в платье всего три-четыре минуты. А потом сразу же переоделась. Представители музея помогали мне надеть его в перчатках, мы работали сообща", – сказала Ким.

В Сети посчитали, что Ким порвала наряд, однако, затем представитель музея Ripley’s Believe It or Not! опроверг эти слухи, отметив, что платье уже было растянуто.
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В этом считающимся легендарным образе Мэрилин появилась на праздновании дня рождения Джона Кеннеди в 1962 году, где исполнила "С днем рождения, мистер президент!".
Ким также добавила, что была шокирована, что многие люди не знают, кто такая Мэрилин.

"Это меня шокировало. Я уважаю ее, я понимаю, как много это платье значит для истории Америки", – заключила Ким.

Ранее стало известно, что Кардашьян не пустили на празднование 70-летия британской королевы Елизавета II на престоле.
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ШоубизЗнаменитостиКимберли КардашянШоу-бизнесМэрилин МонроНовости культуры
 
 
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