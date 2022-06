https://ria.ru/20220622/kardashyan-1797238795.html

Кардашьян оправдалась за скандал с платьем Мэрилин Монро

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Ким Кардашьян впервые прокомментировала свой выход на Met Gala в раритетном платье Мэрилин Монро в эфире Today. Она отметила, что была в легендарном наряде всего несколько минут.В Сети посчитали, что Ким порвала наряд, однако, затем представитель музея Ripley’s Believe It or Not! опроверг эти слухи, отметив, что платье уже было растянуто.В этом считающимся легендарным образе Мэрилин появилась на праздновании дня рождения Джона Кеннеди в 1962 году, где исполнила "С днем рождения, мистер президент!".Ким также добавила, что была шокирована, что многие люди не знают, кто такая Мэрилин.Ранее стало известно, что Кардашьян не пустили на празднование 70-летия британской королевы Елизавета II на престоле.

