Рейтинг@Mail.ru
Кардашьян не пустили на праздник в честь Елизаветы II - РИА Новости, 03.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220603/kardashyan-1792906351.html
Кардашьян не пустили на праздник в честь Елизаветы II
Кардашьян не пустили на праздник в честь Елизаветы II - РИА Новости, 03.06.2022
Кардашьян не пустили на праздник в честь Елизаветы II
Ким Кардашьян не пустили на праздник в честь Елизаветы II несмотря на то, что звезда уже прилетела со своим возлюбленным Питом Дэвидсоном в Лондон, сообщает... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:45
2022-06-03T14:45
шоубиз
знаменитости
кимберли кардашян
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788379311_0:0:3390:1908_1920x0_80_0_0_6b4f6b14e88efe2ec9b9a172d1d805e1.jpg
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Ким Кардашьян не пустили на праздник в честь Елизаветы II несмотря на то, что звезда уже прилетела со своим возлюбленным Питом Дэвидсоном в Лондон, сообщает Daily Mail.Отмечается, что теледива хотела попасть на Платиновый юбилей правления королевы, который отмечают на этой неделе. Праздник приурочен к 70-летию Елизаветы II на престоле.Букингемский дворец отказал Ким в посещении мероприятия. Источники сообщают, что теперь звезда готова сама приобрести билет, даже если он не будет VIP-категории.Ранее Кардашьян рассказала о причинах развода с Канье Уэстом. По словам звезды, они мало времени проводили вместе.
https://ria.ru/20220526/koroleva-1790918679.html
https://ria.ru/20220603/kherd-1792867346.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788379311_365:0:3096:2048_1920x0_80_0_0_22ef5e68abddab3c8f0d779a45c797e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, кимберли кардашян, шоу-бизнес
14:45 03.06.2022
 
Кардашьян не пустили на праздник в честь Елизаветы II

Кардашьян и ее возлюбленного не пустили на праздник в честь Елизаветы II

© AFP 2022 / Dimitrios Kambouris/Getty Images Ким Кардашьян на Met Gala
Ким Кардашьян на Met Gala - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© AFP 2022 / Dimitrios Kambouris/Getty Images
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Ким Кардашьян не пустили на праздник в честь Елизаветы II несмотря на то, что звезда уже прилетела со своим возлюбленным Питом Дэвидсоном в Лондон, сообщает Daily Mail.
Отмечается, что теледива хотела попасть на Платиновый юбилей правления королевы, который отмечают на этой неделе. Праздник приурочен к 70-летию Елизаветы II на престоле.
15-килограммовая монета к 70-летию правления королевы Елизаветы II - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 17:39
В Британии отчеканили 15-килограммовую монету к 70-летию правления королевы
Букингемский дворец отказал Ким в посещении мероприятия. Источники сообщают, что теперь звезда готова сама приобрести билет, даже если он не будет VIP-категории.

"Ким редко отказывают в посещении какого-то мероприятия, так что это было довольно удивительно, особенно учитывая, что она редко бывает в Великобритании. Ким и Пит любят королевскую семью, они хотели стать частью этого праздника", – говорится в сообщении.

Ранее Кардашьян рассказала о причинах развода с Канье Уэстом. По словам звезды, они мало времени проводили вместе.
Актриса Эмбер Херд в зале суда округа Фэрфакс - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
13:12Шоубиз
Адвокат: Эмбер Херд не в состоянии выплатить Джонни Деппу 10 миллионов
 
ШоубизЗнаменитостиКимберли КардашянШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала