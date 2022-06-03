https://ria.ru/20220603/kardashyan-1792906351.html
Кардашьян не пустили на праздник в честь Елизаветы II
Кардашьян не пустили на праздник в честь Елизаветы II - РИА Новости, 03.06.2022
Кардашьян не пустили на праздник в честь Елизаветы II
Ким Кардашьян не пустили на праздник в честь Елизаветы II несмотря на то, что звезда уже прилетела со своим возлюбленным Питом Дэвидсоном в Лондон, сообщает... РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T14:45
2022-06-03T14:45
2022-06-03T14:45
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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Ким Кардашьян не пустили на праздник в честь Елизаветы II несмотря на то, что звезда уже прилетела со своим возлюбленным Питом Дэвидсоном в Лондон, сообщает Daily Mail.Отмечается, что теледива хотела попасть на Платиновый юбилей правления королевы, который отмечают на этой неделе. Праздник приурочен к 70-летию Елизаветы II на престоле.Букингемский дворец отказал Ким в посещении мероприятия. Источники сообщают, что теперь звезда готова сама приобрести билет, даже если он не будет VIP-категории.Ранее Кардашьян рассказала о причинах развода с Канье Уэстом. По словам звезды, они мало времени проводили вместе.
https://ria.ru/20220526/koroleva-1790918679.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, кимберли кардашян, шоу-бизнес
Кардашьян не пустили на праздник в честь Елизаветы II
Кардашьян и ее возлюбленного не пустили на праздник в честь Елизаветы II
МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Ким Кардашьян не пустили на праздник в честь Елизаветы II несмотря на то, что звезда уже прилетела со своим возлюбленным Питом Дэвидсоном в Лондон, сообщает Daily Mail.
Отмечается, что теледива хотела попасть на Платиновый юбилей правления королевы, который отмечают на этой неделе. Праздник приурочен к 70-летию Елизаветы II на престоле.
Букингемский дворец отказал Ким в посещении мероприятия. Источники сообщают, что теперь звезда готова сама приобрести билет, даже если он не будет VIP-категории.
"Ким редко отказывают в посещении какого-то мероприятия, так что это было довольно удивительно, особенно учитывая, что она редко бывает в Великобритании. Ким и Пит любят королевскую семью, они хотели стать частью этого праздника", – говорится в сообщении.
Ранее Кардашьян рассказала
о причинах развода с Канье Уэстом. По словам звезды, они мало времени проводили вместе.