https://ria.ru/20220603/kardashyan-1792906351.html

Кардашьян не пустили на праздник в честь Елизаветы II

Кардашьян не пустили на праздник в честь Елизаветы II - РИА Новости, 03.06.2022

Кардашьян не пустили на праздник в честь Елизаветы II

Ким Кардашьян не пустили на праздник в честь Елизаветы II несмотря на то, что звезда уже прилетела со своим возлюбленным Питом Дэвидсоном в Лондон, сообщает... РИА Новости, 03.06.2022

2022-06-03T14:45

2022-06-03T14:45

2022-06-03T14:45

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МОСКВА, 3 июн — РИА Новости. Ким Кардашьян не пустили на праздник в честь Елизаветы II несмотря на то, что звезда уже прилетела со своим возлюбленным Питом Дэвидсоном в Лондон, сообщает Daily Mail.Отмечается, что теледива хотела попасть на Платиновый юбилей правления королевы, который отмечают на этой неделе. Праздник приурочен к 70-летию Елизаветы II на престоле.Букингемский дворец отказал Ким в посещении мероприятия. Источники сообщают, что теперь звезда готова сама приобрести билет, даже если он не будет VIP-категории.Ранее Кардашьян рассказала о причинах развода с Канье Уэстом. По словам звезды, они мало времени проводили вместе.

https://ria.ru/20220526/koroleva-1790918679.html

https://ria.ru/20220603/kherd-1792867346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, кимберли кардашян, шоу-бизнес