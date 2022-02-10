https://ria.ru/20220210/kim-1772049952.html

Ким Кардашьян намекнула на причину развода с Канье Уэстом

Ким Кардашьян намекнула на причину развода с Канье Уэстом - РИА Новости, 10.02.2022

Ким Кардашьян намекнула на причину развода с Канье Уэстом

Ким Кардашьян намекнула на причину развода с Канье Уэстом. Об этом она рассказала в интервью Vogue. РИА Новости, 10.02.2022

2022-02-10T13:25

2022-02-10T13:25

2022-02-10T13:25

шоубиз

кимберли кардашян

канье уэст

знаменитости

звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155953/41/1559534102_0:17:2996:1702_1920x0_80_0_0_c1c40aa73255c95460f7f220db2ddbe5.jpg

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Ким Кардашьян намекнула на причину развода с Канье Уэстом. Об этом она рассказала в интервью Vogue. По ее словам, она собирается "правильно питаться, заниматься спортом, веселиться и больше проводить времени с детьми, а также с теми, что делает ее счастливой". Это не первый раз, когда Кардашьян говорит о причинах развода. Ранее она признавалась, что проводила мало времени с Уэстом, потому что он жил в другом штате. Ким и Канье поженились в 2014 году. У них родилось четверо детей. После шести лет брака теледива подала на развод. Об этом стало известно в феврале 2021.Пресса приписывала музыканту роман с Ириной Шейк. Сейчас он встречается с актрисой Джулией Фокс. У Ким тоже появился бойфренд — комик Пит Дэвидсон. И, как пишут СМИ, Канье болезненно переживает из-за того, что бывшая находится в отношениях с его приятелем.

https://ria.ru/20220125/west-1769494219.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

кимберли кардашян, канье уэст, знаменитости, звезды