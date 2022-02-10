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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220210/kim-1772049952.html
Ким Кардашьян намекнула на причину развода с Канье Уэстом
Ким Кардашьян намекнула на причину развода с Канье Уэстом - РИА Новости, 10.02.2022
Ким Кардашьян намекнула на причину развода с Канье Уэстом
Ким Кардашьян намекнула на причину развода с Канье Уэстом. Об этом она рассказала в интервью Vogue. РИА Новости, 10.02.2022
2022-02-10T13:25
2022-02-10T13:25
шоубиз
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канье уэст
знаменитости
звезды
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Ким Кардашьян намекнула на причину развода с Канье Уэстом. Об этом она рассказала в интервью Vogue. По ее словам, она собирается "правильно питаться, заниматься спортом, веселиться и больше проводить времени с детьми, а также с теми, что делает ее счастливой". Это не первый раз, когда Кардашьян говорит о причинах развода. Ранее она признавалась, что проводила мало времени с Уэстом, потому что он жил в другом штате. Ким и Канье поженились в 2014 году. У них родилось четверо детей. После шести лет брака теледива подала на развод. Об этом стало известно в феврале 2021.Пресса приписывала музыканту роман с Ириной Шейк. Сейчас он встречается с актрисой Джулией Фокс. У Ким тоже появился бойфренд — комик Пит Дэвидсон. И, как пишут СМИ, Канье болезненно переживает из-за того, что бывшая находится в отношениях с его приятелем.
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кимберли кардашян, канье уэст, знаменитости, звезды
13:25 10.02.2022
 
Ким Кардашьян намекнула на причину развода с Канье Уэстом

Ким Кардашьян намекнула на причину развода с Канье Уэстом и поделилась планами на будущее

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкКим Кардашьян на Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2019) в Ереване, Армения
Ким Кардашьян на Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2019) в Ереване, Армения - РИА Новости, 1920, 10.02.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Ким Кардашьян намекнула на причину развода с Канье Уэстом. Об этом она рассказала в интервью Vogue.

"Очень долго я заботилась о счастье других. И за последние два года я поняла, что надо подумать о себе. (...) И даже если это привело к изменениям и разводу, я все равно думаю, что важно быть честной перед собой в том, что делает тебя счастливой. Я выбрала себя", — заявила Ким.

По ее словам, она собирается "правильно питаться, заниматься спортом, веселиться и больше проводить времени с детьми, а также с теми, что делает ее счастливой".
Это не первый раз, когда Кардашьян говорит о причинах развода. Ранее она признавалась, что проводила мало времени с Уэстом, потому что он жил в другом штате.
Ким и Канье поженились в 2014 году. У них родилось четверо детей. После шести лет брака теледива подала на развод. Об этом стало известно в феврале 2021.
Пресса приписывала музыканту роман с Ириной Шейк. Сейчас он встречается с актрисой Джулией Фокс. У Ким тоже появился бойфренд — комик Пит Дэвидсон. И, как пишут СМИ, Канье болезненно переживает из-за того, что бывшая находится в отношениях с его приятелем.
Американская модель, актриса Ким Кардашьян и ее супруг Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 25.01.2022
25 января, 18:56Шоубиз
Канье Уэст попросил Ким Кардашьян не мешать его общению с детьми
 
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