Ким Кардашьян намекнула на причину развода с Канье Уэстом
Ким Кардашьян намекнула на причину развода с Канье Уэстом и поделилась планами на будущее
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкКим Кардашьян на Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2019) в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Ким Кардашьян намекнула на причину развода с Канье Уэстом. Об этом она рассказала в интервью Vogue.
"Очень долго я заботилась о счастье других. И за последние два года я поняла, что надо подумать о себе. (...) И даже если это привело к изменениям и разводу, я все равно думаю, что важно быть честной перед собой в том, что делает тебя счастливой. Я выбрала себя", — заявила Ким.
По ее словам, она собирается "правильно питаться, заниматься спортом, веселиться и больше проводить времени с детьми, а также с теми, что делает ее счастливой".
Это не первый раз, когда Кардашьян говорит о причинах развода. Ранее она признавалась, что проводила мало времени с Уэстом, потому что он жил в другом штате.
Ким и Канье поженились в 2014 году. У них родилось четверо детей. После шести лет брака теледива подала на развод. Об этом стало известно в феврале 2021.
Пресса приписывала музыканту роман с Ириной Шейк. Сейчас он встречается с актрисой Джулией Фокс. У Ким тоже появился бойфренд — комик Пит Дэвидсон. И, как пишут СМИ, Канье болезненно переживает из-за того, что бывшая находится в отношениях с его приятелем.