https://ria.ru/20230120/internet-1846363584.html

СБУ заявила о ликвидации сети "пророссийских интернет-агитаторов"

СБУ заявила о ликвидации сети "пророссийских интернет-агитаторов" - РИА Новости, 20.01.2023

СБУ заявила о ликвидации сети "пророссийских интернет-агитаторов"

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в пятницу о ликвидации сети пророссийских интернет-агитаторов из нескольких регионов страны. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T18:49

2023-01-20T18:49

2023-01-20T18:49

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заявила в пятницу о ликвидации сети пророссийских интернет-агитаторов из нескольких регионов страны. "Служба безопасности нейтрализовала межрегиональную сеть прокремлевских интернет-агитаторов в ходе следственно-оперативных действий в Днепропетровской, Запорожской, Львовской, Николаевской и Черкасской областях", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Сообщается, что в подконтрольной Киеву части Запорожской области был задержан мужчина, в личной переписке призывавший знакомых, переехавших во Львов, возвращаться в Запорожье, а также женщина, поддержавшая вхождение региона в состав РФ. По данным ведомства, во Львове и Черкасской области у двух подозреваемых, распространявших "пророссийские записи" на своих страницах в соцсетях, были проведены обыски. Также сообщается о задержании в Николаевской области руководителя местной общественной организации, о пророссийских взглядах подозреваемого ведомство не сообщает, тем не менее утверждается, что мужчина пытался "расшатывать внутриполитическую ситуацию" на юге Украины. Кроме того, сообщает СБУ, четырем жителям Днепропетровской области приписывается дискредитация украинских войск и поддержка РФ, которую они высказывали в комментариях в интернете. Свидетельств связи граждан между собой ведомство не приводит, имена задержанных не публикуются. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230105/odessa-1843151832.html

https://ria.ru/20230110/sbu-1843972542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, служба безопасности украины, россия, ситуация в днр и лнр