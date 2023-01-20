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Суд признал геноцидом преступления нацистов на Ставрополье в годы ВОВ - РИА Новости, 20.01.2023
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Суд признал геноцидом преступления нацистов на Ставрополье в годы ВОВ
Суд признал геноцидом преступления нацистов на Ставрополье в годы ВОВ - РИА Новости, 20.01.2023
Суд признал геноцидом преступления нацистов на Ставрополье в годы ВОВ
Ставропольский краевой суд признал геноцидом зверства нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны, сообщил корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T10:24
2023-01-20T15:40
без срока давности
общество
ставропольский край
ставрополь
россия
генеральная прокуратура рф
великая отечественная война (1941-1945)
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СТАВРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Ставропольский краевой суд признал геноцидом зверства нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.С заявлением обратился прокурор Ставропольского края Юрий Немкин по поручению генпрокурора Игоря Краснова. Подчеркивалось, что процесс проводится для "защиты национальных интересов России, законных прав и интересов неопределенного круга лиц".Нацисты в Ставропольском крае уничтожали советских граждан и военнопленных "путем расстрелов, жестоких пыток и истязаний" с августа 1942 года по январь 1943-го.По данным СК, в регионе в результате массовых убийств погибли 28 тысяч человек.Так, 12 августа 1942 года оккупанты собрали на привокзальной площади три с половиной тысячи жителей Ставрополя, привезли их в район аэродрома и расстреляли.Кроме того, как указывал помощник главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Лев Смирнов, нацисты впервые использовали душегубки для массового уничтожения людей именно на Ставрополье.Нацисты также умертвили газом 480 жителей села Степное. Тела убитых сбросили в большие ямы и присыпали землей.Подчеркивается, что эти факты бесчеловечной жестокости — лишь единичные примеры злодеяний из числа установленных российскими следователями.Суды уже признали факты геноцида в Ростовской, Ленинградской, Орловской, Псковской, Брянской областях, в Крыму и Ленинграде. В конце декабря президент Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения включить материалы о геноциде советского народа в федеральные образовательные программы.
https://ria.ru/20221205/natsisty-1836295218.html
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без срока давности, общество, ставропольский край, ставрополь, россия, генеральная прокуратура рф, великая отечественная война (1941-1945)
Без срока давности, Общество, Ставропольский край, Ставрополь, Россия, Генеральная прокуратура РФ, Великая Отечественная война (1941-1945)
10:24 20.01.2023 (обновлено: 15:40 20.01.2023)
 
Суд признал геноцидом преступления нацистов на Ставрополье в годы ВОВ

Суд признал геноцидом массовые убийства жителей Ставрополья нацистами в годы войны

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в медиабанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Андрей Старостин
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СТАВРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Ставропольский краевой суд признал геноцидом зверства нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.

"Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные во время Великой Отечественной войны на территории Ставропольского края нацистскими оккупационными властями и их пособниками, военными преступлениями и преступлениями против человечности, <…> а также геноцидом национальных, этнических и расовых групп", — огласил решение судья.

С заявлением обратился прокурор Ставропольского края Юрий Немкин по поручению генпрокурора Игоря Краснова. Подчеркивалось, что процесс проводится для "защиты национальных интересов России, законных прав и интересов неопределенного круга лиц".
Нацисты в Ставропольском крае уничтожали советских граждан и военнопленных "путем расстрелов, жестоких пыток и истязаний" с августа 1942 года по январь 1943-го.
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По данным СК, в регионе в результате массовых убийств погибли 28 тысяч человек.
Так, 12 августа 1942 года оккупанты собрали на привокзальной площади три с половиной тысячи жителей Ставрополя, привезли их в район аэродрома и расстреляли.
Кроме того, как указывал помощник главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Лев Смирнов, нацисты впервые использовали душегубки для массового уничтожения людей именно на Ставрополье.
"С 5 по 7 августа 1942 года немецкие солдаты, прибыв на территорию Ставропольской психиатрической больницы, вывезли 632 человека, в том числе детей. Пациенты помещались в оцинкованные автомобили, двери которых герметично закрывались, и после пуска мотора подвергались отравлению окисью углерода", — сообщили в СК.
Нацисты также умертвили газом 480 жителей села Степное. Тела убитых сбросили в большие ямы и присыпали землей.

"Жители села Левокумки Левокумского района Ставропольского края подверглись массовому расстрелу: 286 мирных граждан были убиты немецко-фашистскими захватчиками 2 октября 1942 года", — продолжили в ведомстве.

Подчеркивается, что эти факты бесчеловечной жестокости — лишь единичные примеры злодеяний из числа установленных российскими следователями.
Суды уже признали факты геноцида в Ростовской, Ленинградской, Орловской, Псковской, Брянской областях, в Крыму и Ленинграде. В конце декабря президент Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения включить материалы о геноциде советского народа в федеральные образовательные программы.
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