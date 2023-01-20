10:24 20.01.2023 (обновлено: 15:40 20.01.2023)
Суд признал геноцидом преступления нацистов на Ставрополье в годы ВОВ
Суд признал геноцидом массовые убийства жителей Ставрополья нацистами в годы войны
Молоток судьи. Архивное фото
СТАВРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Ставропольский краевой суд признал геноцидом зверства нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
"Признать установленные и вновь выявленные преступления, совершенные во время Великой Отечественной войны на территории Ставропольского края нацистскими оккупационными властями и их пособниками, военными преступлениями и преступлениями против человечности, <…> а также геноцидом национальных, этнических и расовых групп", — огласил решение судья.
С заявлением обратился прокурор Ставропольского края Юрий Немкин по поручению генпрокурора Игоря Краснова. Подчеркивалось, что процесс проводится для "защиты национальных интересов России, законных прав и интересов неопределенного круга лиц".
Нацисты в Ставропольском крае уничтожали советских граждан и военнопленных "путем расстрелов, жестоких пыток и истязаний" с августа 1942 года по январь 1943-го.
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По данным СК, в регионе в результате массовых убийств погибли 28 тысяч человек.
Так, 12 августа 1942 года оккупанты собрали на привокзальной площади три с половиной тысячи жителей Ставрополя, привезли их в район аэродрома и расстреляли.
Кроме того, как указывал помощник главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Лев Смирнов, нацисты впервые использовали душегубки для массового уничтожения людей именно на Ставрополье.
"С 5 по 7 августа 1942 года немецкие солдаты, прибыв на территорию Ставропольской психиатрической больницы, вывезли 632 человека, в том числе детей. Пациенты помещались в оцинкованные автомобили, двери которых герметично закрывались, и после пуска мотора подвергались отравлению окисью углерода", — сообщили в СК.
Нацисты также умертвили газом 480 жителей села Степное. Тела убитых сбросили в большие ямы и присыпали землей.
"Жители села Левокумки Левокумского района Ставропольского края подверглись массовому расстрелу: 286 мирных граждан были убиты немецко-фашистскими захватчиками 2 октября 1942 года", — продолжили в ведомстве.
Подчеркивается, что эти факты бесчеловечной жестокости — лишь единичные примеры злодеяний из числа установленных российскими следователями.
Суды уже признали факты геноцида в Ростовской, Ленинградской, Орловской, Псковской, Брянской областях, в Крыму и Ленинграде. В конце декабря президент Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения включить материалы о геноциде советского народа в федеральные образовательные программы.
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