https://ria.ru/20230120/genotsid-1846165599.html

Суд признал геноцидом преступления нацистов на Ставрополье в годы ВОВ

Суд признал геноцидом преступления нацистов на Ставрополье в годы ВОВ - РИА Новости, 20.01.2023

Суд признал геноцидом преступления нацистов на Ставрополье в годы ВОВ

Ставропольский краевой суд признал геноцидом зверства нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны, сообщил корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T10:24

2023-01-20T10:24

2023-01-20T15:40

без срока давности

общество

ставропольский край

ставрополь

россия

генеральная прокуратура рф

великая отечественная война (1941-1945)

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СТАВРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Ставропольский краевой суд признал геноцидом зверства нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны, сообщил корреспондент РИА Новости из зала заседаний.С заявлением обратился прокурор Ставропольского края Юрий Немкин по поручению генпрокурора Игоря Краснова. Подчеркивалось, что процесс проводится для "защиты национальных интересов России, законных прав и интересов неопределенного круга лиц".Нацисты в Ставропольском крае уничтожали советских граждан и военнопленных "путем расстрелов, жестоких пыток и истязаний" с августа 1942 года по январь 1943-го.По данным СК, в регионе в результате массовых убийств погибли 28 тысяч человек.Так, 12 августа 1942 года оккупанты собрали на привокзальной площади три с половиной тысячи жителей Ставрополя, привезли их в район аэродрома и расстреляли.Кроме того, как указывал помощник главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе Лев Смирнов, нацисты впервые использовали душегубки для массового уничтожения людей именно на Ставрополье.Нацисты также умертвили газом 480 жителей села Степное. Тела убитых сбросили в большие ямы и присыпали землей.Подчеркивается, что эти факты бесчеловечной жестокости — лишь единичные примеры злодеяний из числа установленных российскими следователями.Суды уже признали факты геноцида в Ростовской, Ленинградской, Орловской, Псковской, Брянской областях, в Крыму и Ленинграде. В конце декабря президент Владимир Путин поручил Минобрнауки и Минпросвещения включить материалы о геноциде советского народа в федеральные образовательные программы.

https://ria.ru/20221205/natsisty-1836295218.html

https://ria.ru/20221101/polittekhnologiya-1828265086.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

без срока давности, общество, ставропольский край, ставрополь, россия, генеральная прокуратура рф, великая отечественная война (1941-1945)