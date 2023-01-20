https://ria.ru/20230120/frg-1846136362.html

Экс-депутат ФРГ заявил, что поставка Киеву оружия приблизит третью мировую

Экс-депутат ФРГ заявил, что поставка Киеву оружия приблизит третью мировую - РИА Новости, 20.01.2023

Экс-депутат ФРГ заявил, что поставка Киеву оружия приблизит третью мировую

Экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт заявил, что поставка Украине тяжелого оружия приблизит мир к РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T01:55

2023-01-20T01:55

2023-01-20T01:58

в мире

вальдемар гердт

йенс столтенберг

дмитрий медведев

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нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Экс-депутат бундестага ФРГ, член немецкой правой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт заявил, что поставка Украине тяжелого оружия приблизит мир к третьей мировой войне. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что по итогам встречи 20 января контактной группы по поддержке Украины на американской авиабазе Рамштайн в Германии будут приняты решения о поставках Киеву тяжелого вооружения. В свою очередь замруководителя Совбез РФ Дмитрий Медведев заявил, что проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало ядерной. "Поставка тяжелого оружия не только основательно втянет в военный конфликт европейские страны, но и приблизит официальное признание третьей мировой войны. Новое оружие будет гореть так же, как и старое, но это новые жертвы и продление противостояния, эскалация конфликта, который очень выгоден кому-то, но не нам здесь, в Европе", - сказал РИА Новости Гердт. По его словам, лидеры европейских стран подневольны в своих решениях, так как на каждого из них в Вашингтоне есть компромат. "В своем выборе они, к сожалению, несамостоятельны. Это же касается и нашей страны. Только проведение в Германии досрочных выборов и приход к власти новых сил, настроенных на защиту национальных интересов страны, позволит запретить поставку оружия, отменить политику санкций и принудить стороны конфликта сесть за стол переговоров. Любой конфликт заканчивается диалогом, и чем быстрее он наступит, тем меньше будет жертв", - сказал Гердт.

https://ria.ru/20221231/germaniya-1842579431.html

https://ria.ru/20230109/tank-1843550183.html

германия

украина

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в мире, вальдемар гердт, йенс столтенберг, дмитрий медведев, германия, украина, киев, нато