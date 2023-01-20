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Власти Севастополя опровергли фейк о скрытой мобилизации - РИА Новости, 20.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230120/feyk-1846282535.html
Власти Севастополя опровергли фейк о скрытой мобилизации
Власти Севастополя опровергли фейк о скрытой мобилизации - РИА Новости, 20.01.2023
Власти Севастополя опровергли фейк о скрытой мобилизации
Сообщения в телеграмм-каналах о скрытой мобилизации людей, имеющих бронь, ложны и призваны посеять панику, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-20T15:12
2023-01-20T15:12
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
севастополь
михаил развожаев
ситуация в днр и лнр
частичная мобилизация в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Сообщения в телеграмм-каналах о скрытой мобилизации людей, имеющих бронь, ложны и призваны посеять панику, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. "Очередной фейк разгоняют сегодня ципсошники. Якобы на полуострове готовятся к скрытой мобилизации и в Севастополе начали вызывать в военкоматы людей, которые имеют бронь. Конечно же, это ложь!" – написал Развожаев в своем Telegram-канале. С 23 января начнется прием заявок на отсрочку от срочной службы для IT-специалистов в рамках весеннего призыва, напомнил он. "Цель врагов - посеять панику, они используют для этого любой повод. В очередной раз повторю: доверяйте только информации из проверенных источников", – добавил Развожаев. Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября 2022 года по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. В начале января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы грядущей новой волне частичной мобилизации, заявил, что не нужно преувеличивать значение данных Telegram-каналов, и напомнил, что первоисточником информации остается власть.
https://ria.ru/20230117/mobilizatsiya-1845434034.html
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безопасность, россия, севастополь, михаил развожаев, ситуация в днр и лнр, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Севастополь, Михаил Развожаев, Ситуация в ДНР и ЛНР, Частичная мобилизация в России
15:12 20.01.2023
 
Власти Севастополя опровергли фейк о скрытой мобилизации

Губернатор Севастополя Развожаев: фейки о скрытой мобилизации призваны посеять панику

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Сообщения в телеграмм-каналах о скрытой мобилизации людей, имеющих бронь, ложны и призваны посеять панику, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Очередной фейк разгоняют сегодня ципсошники. Якобы на полуострове готовятся к скрытой мобилизации и в Севастополе начали вызывать в военкоматы людей, которые имеют бронь. Конечно же, это ложь!" – написал Развожаев в своем Telegram-канале. С 23 января начнется прием заявок на отсрочку от срочной службы для IT-специалистов в рамках весеннего призыва, напомнил он.
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 12:58Специальная военная операция на Украине
В Кремле рассказали, откуда пошли слухи о новой волне мобилизации
"Цель врагов - посеять панику, они используют для этого любой повод. В очередной раз повторю: доверяйте только информации из проверенных источников", – добавил Развожаев.
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября 2022 года по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
В начале января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы грядущей новой волне частичной мобилизации, заявил, что не нужно преувеличивать значение данных Telegram-каналов, и напомнил, что первоисточником информации остается власть.
Подготовка мобилизованных для отправки в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.01.2023
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В Кремле прокомментировали сообщения о "продолжении" частичной мобилизации
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСевастопольМихаил РазвожаевСитуация в ДНР и ЛНРЧастичная мобилизация в России
 
 
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