Власти Севастополя опровергли фейк о скрытой мобилизации
Губернатор Севастополя Развожаев: фейки о скрытой мобилизации призваны посеять панику
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Сообщения в телеграмм-каналах о скрытой мобилизации людей, имеющих бронь, ложны и призваны посеять панику, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Очередной фейк разгоняют сегодня ципсошники. Якобы на полуострове готовятся к скрытой мобилизации и в Севастополе начали вызывать в военкоматы людей, которые имеют бронь. Конечно же, это ложь!" – написал Развожаев в своем Telegram-канале. С 23 января начнется прием заявок на отсрочку от срочной службы для IT-специалистов в рамках весеннего призыва, напомнил он.
"Цель врагов - посеять панику, они используют для этого любой повод. В очередной раз повторю: доверяйте только информации из проверенных источников", – добавил Развожаев.
Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября 2022 года по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса.
В начале января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы грядущей новой волне частичной мобилизации, заявил, что не нужно преувеличивать значение данных Telegram-каналов, и напомнил, что первоисточником информации остается власть.