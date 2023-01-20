https://ria.ru/20230120/feyk-1846282535.html

Власти Севастополя опровергли фейк о скрытой мобилизации

Власти Севастополя опровергли фейк о скрытой мобилизации - РИА Новости, 20.01.2023

Власти Севастополя опровергли фейк о скрытой мобилизации

Сообщения в телеграмм-каналах о скрытой мобилизации людей, имеющих бронь, ложны и призваны посеять панику, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости, 20.01.2023

2023-01-20T15:12

2023-01-20T15:12

2023-01-20T15:12

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

севастополь

михаил развожаев

ситуация в днр и лнр

частичная мобилизация в россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Сообщения в телеграмм-каналах о скрытой мобилизации людей, имеющих бронь, ложны и призваны посеять панику, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. "Очередной фейк разгоняют сегодня ципсошники. Якобы на полуострове готовятся к скрытой мобилизации и в Севастополе начали вызывать в военкоматы людей, которые имеют бронь. Конечно же, это ложь!" – написал Развожаев в своем Telegram-канале. С 23 января начнется прием заявок на отсрочку от срочной службы для IT-специалистов в рамках весеннего призыва, напомнил он. "Цель врагов - посеять панику, они используют для этого любой повод. В очередной раз повторю: доверяйте только информации из проверенных источников", – добавил Развожаев. Призыв в рамках частичной мобилизации начался в России с 21 сентября 2022 года по указу президента и завершился в конце октября. По словам министра обороны Сергея Шойгу, частичная мобилизация была нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В Вооруженные силы, как и планировалось, было призвано в общей сложности 300 тысяч военнослужащих запаса. В начале января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы грядущей новой волне частичной мобилизации, заявил, что не нужно преувеличивать значение данных Telegram-каналов, и напомнил, что первоисточником информации остается власть.

https://ria.ru/20230117/mobilizatsiya-1845434034.html

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россия

севастополь

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Кирилл Волков

безопасность, россия, севастополь, михаил развожаев, ситуация в днр и лнр, частичная мобилизация в россии